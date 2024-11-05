Схема виїзду військовозобов’язаних чоловіків через систему "Шлях" заблокована на Львівщині

На Львівщині правоохоронці викрили чергову схему виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.

За даними слідства, 55-річний харків’янин за гроші влаштовував волонтерами благодійної організації військовозобов’язаних, яким законодавчо обмежений виїзд за межі країни під час війни. Дані щодо них він вносив до системи "Шлях", за допомогою якої вони могли безперешкодно потрапити до країн Євросоюзу та не повертатися назад.

Встановлено, що він консультував "клієнтів, а інколи допомагав безпосередньо перевезти їх через пункти пропуску на Львівщині та Закарпатті. Ціна "послуг" коливалася від 1 до 7 тисяч доларів. Задокументовано кілька епізодів такої злочинної діяльності.

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Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід. Наразі перевіряється причетність до схеми інших осіб.