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Новини
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Схема виїзду військовозобов’язаних чоловіків через систему "Шлях" заблокована на Львівщині

прокуратура

На Львівщині правоохоронці викрили чергову схему виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.

За даними слідства, 55-річний харків’янин за гроші влаштовував волонтерами благодійної організації військовозобов’язаних, яким законодавчо обмежений виїзд за межі країни під час війни. Дані щодо них він вносив до системи "Шлях", за допомогою якої вони могли безперешкодно потрапити до країн Євросоюзу та не повертатися назад.

Встановлено, що він консультував "клієнтів, а інколи допомагав безпосередньо перевезти їх через пункти пропуску на Львівщині та Закарпатті. Ціна "послуг" коливалася від 1 до 7 тисяч доларів. Задокументовано кілька епізодів такої злочинної діяльності.

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Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід. Наразі перевіряється причетність до схеми інших осіб.

Автор: 

ухилянти (1030) Львівська область (2480)


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Заблоковано чи перенаправлено у нужне русло?
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05.11.2024 22:55 Відповісти
заблоковано, бо русло вже не вміщає
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05.11.2024 23:00 Відповісти
Тепер виїзд можливий тільки через систему "Буданов"
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06.11.2024 09:48 Відповісти
Хіба законодавчо обмежено?
Є такий Закон?
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05.11.2024 23:10 Відповісти
Як казав відомий персонаж-це наша корова і доїти ми її будумо самі
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06.11.2024 02:40 Відповісти
Він надто мало брав
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06.11.2024 08:36 Відповісти
 
 