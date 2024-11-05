17 700 доларів за нелегальне переправлення ухилянтів – викрито таксиста зі Слов’янська

Таксист з м. Слов’янськ організував схему із вивезення чоловіків призовного віку до країн ЄС. Вартість послуг становила 15 500 доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Громадянину повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Як діяв зловмисник?

У вересні 2024 року таксист з м. Слов’янськ організував схему із вивезення чоловіків призовного віку до країн ЄС. Він запропонував знайомому доставити його до м. Вінниця, звідти до кордону Румунії. Сплативши 5000 доларів США, "ухилянт" мав переплисти річку.

Через деякий час ділок відкоригував схему, і вартість доставки змінилась до 15 500 доларів США.

30 жовтня 2024 року організатор отримав кошти і взяв з клієнта ще 2 200 доларів США - за перевезення по території України й придбання пального для заправки автомобіля. Його затримано і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Також читайте: Від початку року в Києві за ухилення від мобілізації засудили сімох чоловіків, - поліція