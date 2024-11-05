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Новини
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17 700 доларів за нелегальне переправлення ухилянтів – викрито таксиста зі Слов’янська

Мешканець Слов’янська переправляв ухилянтів за кордон

Таксист з м. Слов’янськ організував схему із вивезення чоловіків призовного віку до країн ЄС.  Вартість послуг становила 15 500 доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру. 

Громадянину повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Як діяв зловмисник?

У вересні 2024 року таксист з м. Слов’янськ організував схему із вивезення чоловіків призовного віку до країн ЄС. Він запропонував знайомому доставити його до м. Вінниця, звідти до кордону Румунії. Сплативши 5000 доларів США, "ухилянт" мав переплисти річку.

Через деякий час ділок відкоригував схему, і вартість доставки змінилась до 15 500 доларів США.

Мешканець Слов’янська переправляв ухилянтів за кордон

30 жовтня 2024 року організатор отримав кошти і взяв з клієнта ще 2 200 доларів США - за перевезення по території України й придбання пального для заправки автомобіля. Його затримано і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Також читайте: Від початку року в Києві за ухилення від мобілізації засудили сімох чоловіків, - поліція

Автор: 

ухилянти (1030) Слов’янськ (636)


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Топ коментарі
+6
" Сплативши 5000 доларів США, мав переплисти річку. "

Геніально...віддавати 5000 доларів, щоб потім перепливати через річку.
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05.11.2024 15:08 Відповісти
+4
Лохів є багато. А що з клієнтом?
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05.11.2024 14:59 Відповісти
+3
Це грабунок! Стандпртна такса - 11000 баксів. Бюджетний варіант - 2000 баксів і надувний човен
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05.11.2024 14:50 Відповісти
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Это у нас что получается, если бы ввели экономическую бронь в тех суммах что предлагали, чувак бы на 1.5 года бы смог оформить! Но как говорит одна поговорка ШАМПАНСКОГО!
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05.11.2024 14:48 Відповісти
Це грабунок! Стандпртна такса - 11000 баксів. Бюджетний варіант - 2000 баксів і надувний човен
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05.11.2024 14:50 Відповісти
впаяють йому на всю катушку з конфіскацією....це ж не мільйони доларів наших чиновників де можна обійтись штрафом або домашнім арештом. максимум (о боже) відсторонення від посади
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05.11.2024 14:57 Відповісти
Лохів є багато. А що з клієнтом?
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05.11.2024 14:59 Відповісти
- Я ее того, бритвой по горлу... (С)
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05.11.2024 15:28 Відповісти
клієнта врятують погранці, які в долі з таксистом фото буде пізніше на офіційному сайті ДПСУ
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05.11.2024 16:04 Відповісти
" Сплативши 5000 доларів США, мав переплисти річку. "

Геніально...віддавати 5000 доларів, щоб потім перепливати через річку.
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05.11.2024 15:08 Відповісти
Ставки растут, было в среднем 8к баксов
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05.11.2024 15:16 Відповісти
какой ушлый таксюк)))
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05.11.2024 15:24 Відповісти
А зеля любил обменивать пленных ДНРовцев на таксистов и маргиналов из Домбаса
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05.11.2024 16:07 Відповісти
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05.11.2024 16:16 Відповісти
А той, що п'ять тисяч сплатив, Дністер переплив?
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05.11.2024 16:36 Відповісти
Держава повинна "встановити планку" на цю послугу.
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05.11.2024 17:40 Відповісти
навіть таксисти.. дожилися
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05.11.2024 18:22 Відповісти
 
 