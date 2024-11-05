17 700 долларов за нелегальную переправку уклонистов: разоблачен таксист из Славянска
Таксист из г. Славянска организовал схему вывоза мужчин призывного возраста в страны ЕС. Стоимость услуг составляла 15 500 долларов США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Гражданину сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Как действовал злоумышленник?
В сентябре 2024 года таксист из г. Славянска организовал схему вывоза мужчин призывного возраста в страны ЕС. В свое время он предложил своему знакомому доставить его в г. Винницу, оттуда - до границы Румынии. Оплатив 5000 долларов США, "уклонист" должен был переплыть реку.
Через некоторое время делец откорректировал схему, и стоимость доставки изменилась до 15 500 долларов США.
30 октября 2024 года организатор получил средства и взял с клиента еще 2 200 долларов США - за перевозку по территории Украины и приобретение горючего для заправки автомобиля. Он задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
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Геніально...віддавати 5000 доларів, щоб потім перепливати через річку.