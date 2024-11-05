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17 700 долларов за нелегальную переправку уклонистов: разоблачен таксист из Славянска

Мешканець Слов’янська переправляв ухилянтів за кордон

Таксист из г. Славянска организовал схему вывоза мужчин призывного возраста в страны ЕС. Стоимость услуг составляла 15 500 долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Гражданину сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Как действовал злоумышленник?

В сентябре 2024 года таксист из г. Славянска организовал схему вывоза мужчин призывного возраста в страны ЕС. В свое время он предложил своему знакомому доставить его в г. Винницу, оттуда - до границы Румынии. Оплатив 5000 долларов США, "уклонист" должен был переплыть реку.

Через некоторое время делец откорректировал схему, и стоимость доставки изменилась до 15 500 долларов США.

Мешканець Слов’янська переправляв ухилянтів за кордон

30 октября 2024 года организатор получил средства и взял с клиента еще 2 200 долларов США - за перевозку по территории Украины и приобретение горючего для заправки автомобиля. Он задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Смотрите также: За $2 тыс. на резиновой лодке в Молдову: На берегу Днестра задержаны двое мужчин, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

уклонисты (957) Славянск (2609)


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Топ комментарии
+6
" Сплативши 5000 доларів США, мав переплисти річку. "

Геніально...віддавати 5000 доларів, щоб потім перепливати через річку.
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05.11.2024 15:08 Ответить
+4
Лохів є багато. А що з клієнтом?
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05.11.2024 14:59 Ответить
+3
Це грабунок! Стандпртна такса - 11000 баксів. Бюджетний варіант - 2000 баксів і надувний човен
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05.11.2024 14:50 Ответить
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Это у нас что получается, если бы ввели экономическую бронь в тех суммах что предлагали, чувак бы на 1.5 года бы смог оформить! Но как говорит одна поговорка ШАМПАНСКОГО!
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05.11.2024 14:48 Ответить
Це грабунок! Стандпртна такса - 11000 баксів. Бюджетний варіант - 2000 баксів і надувний човен
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05.11.2024 14:50 Ответить
впаяють йому на всю катушку з конфіскацією....це ж не мільйони доларів наших чиновників де можна обійтись штрафом або домашнім арештом. максимум (о боже) відсторонення від посади
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05.11.2024 14:57 Ответить
Лохів є багато. А що з клієнтом?
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05.11.2024 14:59 Ответить
- Я ее того, бритвой по горлу... (С)
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05.11.2024 15:28 Ответить
клієнта врятують погранці, які в долі з таксистом фото буде пізніше на офіційному сайті ДПСУ
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05.11.2024 16:04 Ответить
" Сплативши 5000 доларів США, мав переплисти річку. "

Геніально...віддавати 5000 доларів, щоб потім перепливати через річку.
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05.11.2024 15:08 Ответить
Ставки растут, было в среднем 8к баксов
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05.11.2024 15:16 Ответить
какой ушлый таксюк)))
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05.11.2024 15:24 Ответить
А зеля любил обменивать пленных ДНРовцев на таксистов и маргиналов из Домбаса
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05.11.2024 16:07 Ответить
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05.11.2024 16:16 Ответить
А той, що п'ять тисяч сплатив, Дністер переплив?
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05.11.2024 16:36 Ответить
Держава повинна "встановити планку" на цю послугу.
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05.11.2024 17:40 Ответить
навіть таксисти.. дожилися
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05.11.2024 18:22 Ответить
 
 