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За $2 тыс. на резиновой лодке в Молдову: На берегу Днестра задержаны двое мужчин, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда на берегу Днестра задержали двух мужчин с резиновой лодкой, которые собирались переплыть реку, чтобы попасть в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, информацию о движении двух человек в направлении государственной границы пограничники получили от местного жителя. Впоследствии мужчин с надувной лодкой обнаружили на берегу Днестра.

Затримано порушників кордону

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Выяснилось, что 31-летний житель приграничья решил подзаработать на незаконной переправке лиц через границу. Через закрытые каналы соцсетей он нашел "клиента" - 23-летнего жителя Винницы. Схема была довольно проста - переправщик должен был встретить "пассажира", привезти его к берегу и на резиновой лодке отправиться в "открытое плавание". Свои услуги он оценил в 2 тысячи долларов.

Затримано порушників кордону

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"Однако во время подготовки плавсредства их планы были разрушены. Осознав, что они разоблачены, дельцы попытались убежать, но предупредительные выстрелы быстро остудили их пыл", - рассказали в ГПСУ.

Сообщается, что мужчины привлечены к админответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Кроме того, за злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей на обоих нарушителей составлены протоколы по ст. 185-10 КУоАП. Дела направлены в суд. Также лодочнику следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Могилев-Подольской окружной прокуратуры объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

Госпогранслужба (6639) граница (5312) уклонисты (959)


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Як знахабніли, скоро гуму для пердоління за такі гроші будуть втіхівати перетинальщікам.
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04.11.2024 12:40 Ответить
довго накачували. Треба було не пожлобитись, а купити електричну помпу, а не ножну.. А ще краще треба було не бухати , а займатись плаванням, тоді були би хоч якісь шанси.
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04.11.2024 12:45 Ответить
Бюджетний варіант для тих, хто принесе довідку про мінімальну зарплатню
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04.11.2024 12:45 Ответить
Дешева рибка - погана юшка
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04.11.2024 12:47 Ответить
Майбутній СЗЧ.
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04.11.2024 12:56 Ответить
Проголосувати хотіли?
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04.11.2024 12:56 Ответить
Відпустіть бідолаху.
Він тікав від тиранії та узурпації до демократії та європейських цінностей.
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04.11.2024 13:05 Ответить
Nice business!
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04.11.2024 13:12 Ответить
..байдуже, кому - як.. але мені соромно за "сильну, пАтужну, зеленську стать".. слимаки-приколісти втікають через будь-які щілини, подалі від свого дебільного вироку-2019 Україні..
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04.11.2024 14:42 Ответить
 
 