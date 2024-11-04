За $2 тыс. на резиновой лодке в Молдову: На берегу Днестра задержаны двое мужчин, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Могилев-Подольского отряда на берегу Днестра задержали двух мужчин с резиновой лодкой, которые собирались переплыть реку, чтобы попасть в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, информацию о движении двух человек в направлении государственной границы пограничники получили от местного жителя. Впоследствии мужчин с надувной лодкой обнаружили на берегу Днестра.

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Выяснилось, что 31-летний житель приграничья решил подзаработать на незаконной переправке лиц через границу. Через закрытые каналы соцсетей он нашел "клиента" - 23-летнего жителя Винницы. Схема была довольно проста - переправщик должен был встретить "пассажира", привезти его к берегу и на резиновой лодке отправиться в "открытое плавание". Свои услуги он оценил в 2 тысячи долларов.

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"Однако во время подготовки плавсредства их планы были разрушены. Осознав, что они разоблачены, дельцы попытались убежать, но предупредительные выстрелы быстро остудили их пыл", - рассказали в ГПСУ.

Сообщается, что мужчины привлечены к админответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Кроме того, за злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей на обоих нарушителей составлены протоколы по ст. 185-10 КУоАП. Дела направлены в суд. Также лодочнику следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Могилев-Подольской окружной прокуратуры объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

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