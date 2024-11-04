За $2 тис. на гумовому човні до Молдови: На березі Дністра затримано двох чоловіків, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники Могилів-Подільського загону на березі Дністра затримали двох чоловіків із гумовим човном, які збиралися переплити річку, щоб потрапити до Молдови.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інформацію про рух двох осіб у напрямку державного кордону прикордонники отримали від місцевого жителя. Згодом чоловіків з надувним човном виявили на березі Дністра.

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З’ясувалося, що 31-річний мешканець прикордоння вирішив підзаробити на незаконному переправленні осіб через кордон. Через закриті канали соцмереж він знайшов "клієнта" – 23-річного мешканця Вінниці. Схема була доволі проста – переправник мав зустріти "пасажира", привезти його до берега та на гумовому човні вирушити у "відкрите плавання". Свої послуги він оцінив у 2 тисячі доларів.

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"Проте під час підготовки плавзасобу їхні плани були зруйновані. Усвідомивши, що їх викрито, ділки спробували втекти, але попереджувальні постріли швидко остудили їхній запал", - розповіли в ДПСУ.

Повідомляється, що чоловіків притягнуто до адмінвідповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Крім того, за злісну непокору законним вимогам правоохоронців на обох порушників складено протоколи за ст. 185-10 КУпАП. Справи скеровано до суду. Також човняру слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури оголошено про підозру у вчиненні злочину за ст. 332 Кримінального кодексу України.

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