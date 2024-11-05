Схема выезда военнообязанных мужчин через систему "Шлях" заблокирована во Львовской области
На Львовщине правоохранители разоблачили очередную схему выезда за границу военнообязанных мужчин.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.
По данным следствия, 55-летний харьковчанин за деньги устраивал волонтерами благотворительной организации военнообязанных, которым законодательно ограничен выезд за пределы страны во время войны. Данные о них он вносил в систему "Шлях", с помощью которой они могли беспрепятственно попасть в страны Евросоюза и не возвращаться обратно.
Установлено, что он консультировал "клиентов, а иногда помогал непосредственно перевезти их через пункты пропуска на Львовщине и Закарпатье. Цена "услуг" колебалась от 1 до 7 тысяч долларов. Задокументировано несколько эпизодов такой преступной деятельности.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и избрана мера пресечения. Сейчас проверяется причастность к схеме других лиц.
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