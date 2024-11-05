РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8881 посетитель онлайн
Новости
5 369 7

Схема выезда военнообязанных мужчин через систему "Шлях" заблокирована во Львовской области

прокуратура

На Львовщине правоохранители разоблачили очередную схему выезда за границу военнообязанных мужчин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.

По данным следствия, 55-летний харьковчанин за деньги устраивал волонтерами благотворительной организации военнообязанных, которым законодательно ограничен выезд за пределы страны во время войны. Данные о них он вносил в систему "Шлях", с помощью которой они могли беспрепятственно попасть в страны Евросоюза и не возвращаться обратно.

Установлено, что он консультировал "клиентов, а иногда помогал непосредственно перевезти их через пункты пропуска на Львовщине и Закарпатье. Цена "услуг" колебалась от 1 до 7 тысяч долларов. Задокументировано несколько эпизодов такой преступной деятельности.

Также читайте: 17 700 долларов за нелегальную переправку уклонистов - разоблачен таксист из Славянска

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и избрана мера пресечения. Сейчас проверяется причастность к схеме других лиц.

Автор: 

уклонисты (957) Львовская область (2951)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заблоковано чи перенаправлено у нужне русло?
показать весь комментарий
05.11.2024 22:55 Ответить
заблоковано, бо русло вже не вміщає
показать весь комментарий
05.11.2024 23:00 Ответить
Тепер виїзд можливий тільки через систему "Буданов"
показать весь комментарий
06.11.2024 09:48 Ответить
Хіба законодавчо обмежено?
Є такий Закон?
показать весь комментарий
05.11.2024 23:10 Ответить
Як казав відомий персонаж-це наша корова і доїти ми її будумо самі
показать весь комментарий
06.11.2024 02:40 Ответить
Він надто мало брав
показать весь комментарий
06.11.2024 08:36 Ответить
 
 