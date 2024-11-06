Глава райнного ТЦК и заместитель комбрига ТРО на Закарпатье "зарабатывали" на уклонистах, - СБУ. ФОТО

На Закарпатье разоблачили две схемы уклонения от мобилизации. Сообщено о подозрении руководителю районного ТЦК и заместителю командира бригады теробороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оба действовали порознь, но использовали похожие "схемы": в обмен на взятки предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов о "плохом" здоровье.

Так, чиновники обеспечивали потенциальных призывников фиктивными медзаключениями ВВК о наличии тяжелых заболеваний.

Далее уклонисты использовали подделку для снятия с воинского учета и могли незаконно выехать за пределы Украины.

Стоимость таких "услуг" составляла от $4 тыс. с человека.

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Обоим фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией.

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