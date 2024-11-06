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Глава райнного ТЦК и заместитель комбрига ТРО на Закарпатье "зарабатывали" на уклонистах, - СБУ. ФОТО

На Закарпатье разоблачили две схемы уклонения от мобилизации. Сообщено о подозрении руководителю районного ТЦК и заместителю командира бригады теробороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оба действовали порознь, но использовали похожие "схемы": в обмен на взятки предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов о "плохом" здоровье.

Так, чиновники обеспечивали потенциальных призывников фиктивными медзаключениями ВВК о наличии тяжелых заболеваний.

Далее уклонисты использовали подделку для снятия с воинского учета и могли незаконно выехать за пределы Украины.

Стоимость таких "услуг" составляла от $4 тыс. с человека.

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Обоим фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией.

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Очільник районного ТЦК та заступник комбрига ТРО на Закарпатті організували схему для ухилянтів
Очільник районного ТЦК та заступник комбрига ТРО на Закарпатті організували схему для ухилянтів

Автор: 

СБУ (20130) уклонисты (960) Закарпатская область (2618)


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Топ комментарии
+12
Це два ветерани-інваліди, які тяжкою службою в тецека і теробороні Закарпатської області стримують путінську навалу - я нічого не сплутав?
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06.11.2024 16:27 Ответить
+8
Ой,блд...как неожиданно.Реальные тыловые ухилянты-косили бабло с простого народа,не имеющего к военному делу никакого отношения...Зазеркалье...С зеленым мудилой в стране чудес
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06.11.2024 16:28 Ответить
+7
Мало того, що ці морди сидять в найбезпечнішій області Україн, то вони ще й заробляють на знищенні обороноздатності країни! Тут довічного ув'язнення мало!!!
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06.11.2024 16:25 Ответить
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Очільник - це той, хто ******** в очко?
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06.11.2024 16:16 Ответить
як не сподівано
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06.11.2024 16:17 Ответить
Так, давно не було свіженьких "іпсо".
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06.11.2024 17:10 Ответить
яка несподіванка... треба пошукати тих, хто не заробляє, ото буде диво...
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06.11.2024 16:19 Ответить
Зараз вже очкує щоб не знаишли розкидані по 20 - ти адресатах доляри
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06.11.2024 16:20 Ответить
Мало того, що ці морди сидять в найбезпечнішій області Україн, то вони ще й заробляють на знищенні обороноздатності країни! Тут довічного ув'язнення мало!!!
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06.11.2024 16:25 Ответить
Це два ветерани-інваліди, які тяжкою службою в тецека і теробороні Закарпатської області стримують путінську навалу - я нічого не сплутав?
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06.11.2024 16:27 Ответить
Ой,блд...как неожиданно.Реальные тыловые ухилянты-косили бабло с простого народа,не имеющего к военному делу никакого отношения...Зазеркалье...С зеленым мудилой в стране чудес
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06.11.2024 16:28 Ответить
Не ведіться на кацапське іпсо,вся корупція виїхала з України.
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06.11.2024 16:29 Ответить
Вони ж нікого не грабували, мужні "боневтіки" самі ті гроші несли
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06.11.2024 16:33 Ответить
"Боневтіків" зовсім не шкода. Шкода старих та дійсно хворих, котрих отакі тилові "герої" з ТЦК та ВЛК відправили на передок, бо у людей не знайшлося грошей відкупитися.
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06.11.2024 17:13 Ответить
Добре, що ти вже втік.
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06.11.2024 21:20 Ответить
Точно, ще 23 роки тому до речі
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07.11.2024 00:04 Ответить
ухилянти це сіруни та непотріб,який сидить під спідницею у жінки та серуть...
ганьба ухилянтам сірунам!!
коли війна прийде в Європу, ці сіруни засруть пів Європи?
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06.11.2024 16:48 Ответить
а ти думає про перемогу на чолі з янелохом ? то ти лох.
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06.11.2024 17:31 Ответить
Цікаво, чим вони відрізняються від решти районних ТЦК? Мабуть не добросовісно ділились наверх?
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06.11.2024 17:20 Ответить
Демпінгом займалися,ціна 4т доларів дуже маленька,тому й попалися.
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06.11.2024 17:31 Ответить
Вже давно піднімалося питання, чому ТЦКашни ********* однострій ЗСУ?
Видайте їм відразу полосату робу.
Всеодно їм колись на нари.
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06.11.2024 17:46 Ответить
Яка може бути ТрО? Фронт - там, де наразі воєнні дії. Після початку централізованої мобілізації не може бути жодних ТрО.
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06.11.2024 18:07 Ответить
Ну дуже інформативні світлини!
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06.11.2024 18:11 Ответить
Знаєте що смішно ? Щоб прийти в тцк і ч тобою там поводились законно, треба брати з собою адвоката, а така аослвгує коштує 7к$
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06.11.2024 19:05 Ответить
 
 