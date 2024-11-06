Глава райнного ТЦК и заместитель комбрига ТРО на Закарпатье "зарабатывали" на уклонистах, - СБУ. ФОТО
На Закарпатье разоблачили две схемы уклонения от мобилизации. Сообщено о подозрении руководителю районного ТЦК и заместителю командира бригады теробороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оба действовали порознь, но использовали похожие "схемы": в обмен на взятки предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов о "плохом" здоровье.
Так, чиновники обеспечивали потенциальных призывников фиктивными медзаключениями ВВК о наличии тяжелых заболеваний.
Далее уклонисты использовали подделку для снятия с воинского учета и могли незаконно выехать за пределы Украины.
Стоимость таких "услуг" составляла от $4 тыс. с человека.
Обоим фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией.
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ганьба ухилянтам сірунам!!
коли війна прийде в Європу, ці сіруни засруть пів Європи?
Видайте їм відразу полосату робу.
Всеодно їм колись на нари.