П’ятьох чоловіків, які заплатили переправникам від 8 до 17 тис. дол., затримали на березі Тиси. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Мукачівського загону затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися перепливти річку Тиса, щоб нелегально потрапити до Угорщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Затриманими виявилися жителі Херсонщини, Київщини та Волині, які зізналися в намірі незаконно перетнути кордон. Однак у їхніх початкових планах перепливати річку не було. Чоловіки звернулися до переправників, які за винагороду пообіцяли провести їх безпечними маршрутами через сушу чи гори. Одержавши від кожного від 8 до 17 тисяч доларів, переправники змінили умови і повідомили, що вони перепливатимуть Тису.

Невідомий приніс човен і показав напрямок до річки. Однак за 300 метрів до кордону спритників затримали. При спробі втекти вони викинули човен і намагалися сховатися в чагарниках.

Також читайте: За $2 тис. на гумовому човні до Молдови: На березі Дністра затримано двох чоловіків, - Держприкордонслужба. ФОТО

На затриманих складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ст. 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби". Далі їх дії оцінить суд.

Наразі встановлюються особи, причетні до організації цієї спроби незаконного перетину кордону.