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П’ятьох чоловіків, які заплатили переправникам від 8 до 17 тис. дол., затримали на березі Тиси. ВІДЕО+ФОТО

Прикордонники Мукачівського загону затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися перепливти річку Тиса, щоб нелегально потрапити до Угорщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Ухилянти затримані на березі Тиси

Затриманими виявилися жителі Херсонщини, Київщини та Волині, які зізналися в намірі незаконно перетнути кордон. Однак у їхніх початкових планах перепливати річку не було. Чоловіки звернулися до переправників, які за винагороду пообіцяли провести їх безпечними маршрутами через сушу чи гори. Одержавши від кожного від 8 до 17 тисяч доларів, переправники змінили умови і повідомили, що вони перепливатимуть Тису.

Невідомий приніс човен і показав напрямок до річки. Однак за 300 метрів до кордону спритників затримали. При спробі втекти вони викинули човен і намагалися сховатися в чагарниках.

Ухилянти затримані на березі Тиси

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На затриманих складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ст. 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби". Далі їх дії оцінить суд.

Наразі встановлюються особи, причетні до організації цієї спроби незаконного перетину кордону.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) ухилянти (1030) Закарпатська область (2088)


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Топ коментарі
+16
А куніцького не затримали. Тому що всі перед законом рівні, але банда узеленських рівніша за інших
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05.11.2024 23:23 Відповісти
+12
то помічники депутата від Слуг Уроду Куні йшли за ним його речі передати ))
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05.11.2024 23:23 Відповісти
+7
виборці зебілів
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05.11.2024 23:23 Відповісти
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то помічники депутата від Слуг Уроду Куні йшли за ним його речі передати ))
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05.11.2024 23:23 Відповісти
Хто передаст?
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05.11.2024 23:24 Відповісти
передасти ))
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05.11.2024 23:26 Відповісти
виборці зебілів
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05.11.2024 23:23 Відповісти
по погоді вдягнулись )))
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05.11.2024 23:23 Відповісти
Такса зростає. Дивимося і до Нового року буде 20-25К. А з січня ого го, Ох.
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05.11.2024 23:23 Відповісти
ну так, військовий збір виріс до 5% + зеліну тисячу почали роздавати .. усі збагатіли ))
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05.11.2024 23:25 Відповісти
А куніцького не затримали. Тому що всі перед законом рівні, але банда узеленських рівніша за інших
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05.11.2024 23:23 Відповісти
да как же его затримати? Он же невозвращенец. Теперь в загранпоездки только с сопровождающим из СБУ, а СБУшнику сопровождающего с ГУР.
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06.11.2024 00:48 Відповісти
А Куницький Тису і не форсував.
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06.11.2024 10:59 Відповісти
не заблюреним треба морди блюрити - погранцям...
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05.11.2024 23:24 Відповісти
З чого раптом,вовнянка? Щоби до них пацани твої не поїхали після того,як до мене доїдуть?
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05.11.2024 23:42 Відповісти
мої пацани?
до тебе?
ти хто шоби на тебе звертати увагу?
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05.11.2024 23:47 Відповісти
Ті "пацани",які,з твоїх слів,отримали від тебе 8 тон баксів і їдуть мене вбити. Вже другий тиждень їдуть... Дурненькою прикинулась,вовнянка? Провали в овечій пам'яті? Я так і знав.
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05.11.2024 23:55 Відповісти
Невідомий мукачівський загонщик приніс човен і показав у бік тиси
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05.11.2024 23:39 Відповісти
Виробник Барк знає що їх човни непоганої якості, але не знає, що насправді вони такі пасажиромісткі (в цій моделі зазвичай вдвох тісно) та так високо цінуються (їх ціна на первинному ринку усього декілька тисяч гривень). А тут ділки за десятки тисяч доларів продають.
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05.11.2024 23:49 Відповісти
Сто баллов. Нет все двести баллов.
Вы только оцените эту красоту.
Что им по 204-1 КУоАПа пять штук выпишут. Погранцам показалось мало. За "пытались спрятаться в кустарниках Источник:
пришить злостное неповиновение. Это песня.
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06.11.2024 00:58 Відповісти
Мне одно не понятно. Бендер в Румынию шел заряженным, даже блюдо серебряное нёс. Тут на 5 рыл один рюкзак. Они шо биткойны уже на Запад перевели? Или у всех платиновые "визы" в полиэтилен заклеины? Мужики прут на долго с пустыми руками. Эти руки золотые, или венгр на том берегу всем обеспечит?
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06.11.2024 01:03 Відповісти
чим ближче кінець навігації, тим більше коштують квитки.
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06.11.2024 01:19 Відповісти
вот лошары, хто же платит за невыполненную работу. нада на том берегу деньги отдавать.
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06.11.2024 02:50 Відповісти
Так на молдавском направлении серьёзные ребята работают. Отдаёшь (безналом) 70% оговоренной суммы только в участке молдавской полиции. Кинешь с баблом - вернешся в Украину. Остальные деньги по получении документа беженца. Ну нет у нас ещё европейского сервиса.
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06.11.2024 06:41 Відповісти
Бо вони реальні лошари, вони ж повірили у 2019 році у пацана від наріду на лісапеді і зелений рай в Україні?
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06.11.2024 07:41 Відповісти
У кожного свій спосіб знаходити гроші на донати для ЗСУ.
І не тільки донати.
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06.11.2024 05:06 Відповісти
Летом им в падлу было переплывать?
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06.11.2024 06:40 Відповісти
Поясніть мені хтось. Вони заплатили по 17 тис доларів за оту резинову лодку на березі? А якщо свою лодку купити, то дешевше буде? А може це все марення сивої кобили?
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06.11.2024 07:28 Відповісти
Куди ж ви 73% захисники зелено-маланської дупи? Ваш вибір кріпко сидить на троні, опираючись на вашу монобільшість, яку ви йому дали у Верховній Раді, то гайда на схід захищати і ту дупу і свій вибір, а то витрачають по 17 тисяч доларів США, щоб втопитися в Тисі. Краще ці гроші віддайте на дрони і РЕБ для наших захисників.
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06.11.2024 07:37 Відповісти
якщо об'єднати всі гроші. які платять чоловіки, щоб втекти з країни, можна без особливої напруги вже зараз робити свої ракети та ще багато чого...
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06.11.2024 09:11 Відповісти
За такі гроші можна найняти собі охорону і не паритись що за тобою ходять шкети . Взагалі за такі гроші так кидануди. Більше тільки держава може.
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06.11.2024 11:10 Відповісти
Знову рішала-Іван усі відкати собі забрав.
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06.11.2024 11:19 Відповісти
А цікаво, цих героїв відпускають, чи до ТЦК одразу?
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06.11.2024 11:49 Відповісти
 
 