Работал на РФ во время оккупации, а затем "устроился" в ТЦК и раздавал повестки: В Одесской области будут судить предателя
В Одесской области будут судить предателя, который работал на РФ во время оккупации Херсонщины, а затем "устроился" в ТЦК.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина ранее работал в "Дарьевской колонии".
"Во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии перешел на аналогичную должность к захватчикам. Он работал в захваченном заведении на "новую власть" до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.
Впоследствии мужчина был мобилизован и попал на службу в один из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам он рассказывал о своей сознательной проукраинской позиции и скрывал сотрудничество с оккупантами.
Мужчину задержали, его обвиняют в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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"Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території."
враження, що влаштуватися до ТЦК, це як влаштуватися десь листівки на вулиці роздавати
і все це потрапило до рук окупантів. Може не того судять ?