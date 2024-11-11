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Новости Война
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Работал на РФ во время оккупации, а затем "устроился" в ТЦК и раздавал повестки: В Одесской области будут судить предателя

Зрадника, який працював на рашистів та згодом влаштувався до ТЦК, судитимуть на Одещині

В Одесской области будут судить предателя, который работал на РФ во время оккупации Херсонщины, а затем "устроился" в ТЦК.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина ранее работал в "Дарьевской колонии".

"Во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии перешел на аналогичную должность к захватчикам. Он работал в захваченном заведении на "новую власть" до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

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Впоследствии мужчина был мобилизован и попал на службу в один из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам он рассказывал о своей сознательной проукраинской позиции и скрывал сотрудничество с оккупантами.

Мужчину задержали, его обвиняют в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Читайте: Оккупационного "вице-мэра", агента ГРУ и предательницу задержали на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесская область (3547) коллаборационизм (870) ТЦК (519)


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Топ комментарии
+26
ну я вже казала тут раніше, що до тцк дуже легко влаштовується усілякий непотріб, який дозволяє собі бити громадян ногами..., не уявляю собі, скільки його ще там..., який ще не виявили...
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11.11.2024 14:27
+24
Так просто взяв і мобілізувався в ТЦК?
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11.11.2024 14:27
+11
Не розганяйте іпсо тут! Всі знають що в тцк можуть влаштуватись лише кришталево чисті патріоти і ті за неабиякі внески
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11.11.2024 14:43
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ну я вже казала тут раніше, що до тцк дуже легко влаштовується усілякий непотріб, який дозволяє собі бити громадян ногами..., не уявляю собі, скільки його ще там..., який ще не виявили...
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11.11.2024 14:27 Ответить
Рсь такі пі@ари, екснаглядачі, ексмусора, екссбушники в великій кількості сдужать ворогу на ТОТ, а унас в тцк! 🤬
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11.11.2024 14:42 Ответить
Особисто у мене з ТЦК проблем не було. СБУ-шники крутили, було.
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11.11.2024 14:49 Ответить
Так просто взяв і мобілізувався в ТЦК?
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11.11.2024 14:27 Ответить
Так, а що вас дивує? Це ж не стрільцем у штурмовики.
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11.11.2024 14:36 Ответить
Не так просто, а за гроші
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11.11.2024 15:08 Ответить
"Тюремщики" потрібні будь якій владі. Це абсолютно аполітичний тип людей які пасивно служать будь якому начальству при будь якій владі. Серед них, правда, трапляються садисти та збоченці дещо частіше, але система від них позбавляється. Діяльність цього інспектора, для якого робота можливо була єдиним джерелом доходу, варто розглядати з точки зору тієї шкоди яку він особисто завдав, або не завдав українцям. Якщо тюремщик злий і жадібний то це жах. Якщо ж тюремщик співчуває вязням то може суттєво полегшити їм життя і не створювати болісних проблем.
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11.11.2024 14:36 Ответить
Знову питання - обмежено придатний, після поранення, інвалід, може вже там після 60 років йому і ледве ходить? Як, яким чином він "мобілізувався в ТЦК"? Ну дайте відповідь хоч ви, полум'яні цензорівські борці з ухилянтами. Ви, доречі не дали відповідь на аналогічне питання в темі про волинського зрадника з тцк, який зливав інформацію росії.
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11.11.2024 14:38 Ответить
Доречі, відчуваєте як біографія цього працівника ТЦК трошки не співпадає з "якщо що, підете в перших рядах Польщу завойовувати під дулами кадирівців". Шось тут не те)

"Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території."
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11.11.2024 14:41 Ответить
Тюремщик не "перейшов" на аналогічну службу, а залишився на своєму робочому місці. Уявіть що прийшли окупанти, а ви знаєте що увязнені в камерах самі себе не нагодують. Хтось має про них подбати. Можливо саме цей тюремщик вирішив виконувати свої обовязки з чисто гуманітарних мотивів. Потрібно розслідувати цей випадок на основі показів свідків, а не відразу навішувати ярлик "зрадника".
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11.11.2024 14:57 Ответить
Так і хліб сам себе не спече, і тролейбус сам не поїде і тд.
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11.11.2024 14:58 Ответить
Не розганяйте іпсо тут! Всі знають що в тцк можуть влаштуватись лише кришталево чисті патріоти і ті за неабиякі внески
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11.11.2024 14:43 Ответить
а потім "влаштувався" до ТЦК і роздавав повістки

враження, що влаштуватися до ТЦК, це як влаштуватися десь листівки на вулиці роздавати
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11.11.2024 14:51 Ответить
Ну,собственно теперь понятно,кто пакует,бьет и пытает пересічних в подвалах.....Если проверить всех хорошенько,наверняка и "бурятов" можно будет найти,заблукавших в Киевских лесах в 22г,а теперь нашедших "работу" и вполне себе легализовавшихся.
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11.11.2024 15:16 Ответить
Це мабуть було під час президенства "Бариги", бо при такому справедливому і кристально чистому пареньку від наріду 73% бути не могло. Коли вже перестане "барига" підкидати мародерів, зрадників і корупціонерів в команду Гундоса Потужного?
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11.11.2024 15:17 Ответить
100%
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11.11.2024 15:20 Ответить
До тцк влаштуватися,то також треба дати на лапу.
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11.11.2024 16:47 Ответить
.... треба почати перевірку у охвісі ОП
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11.11.2024 18:16 Ответить
Типова мусорська колаборантська морда. Такі ж в 30-х роках відбирали зерно в селян і по ночах на чорному воронку забирали людей на підвали
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11.11.2024 19:53 Ответить
Его политические убеждения были неизменными.
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11.11.2024 22:15 Ответить
Ніяким чином не виправдовую його , але чому на 22 лютого не було вивезеного вʼязнів ? Ви уявіть , що би було , як би тюремники повтікали ? Яка кількість зеків просто так вийшла на свободу? От всі засуджують його , але шо він повинен був робити ? Те що він вимушений був залишитись та виконувати свої обовʼязки, вирувата влада !! Вона повинна вивезти зеків , евакуювати персонал та особові справи працівників !! В тюрьмах багато документації яка має гриф « ДСк»
і все це потрапило до рук окупантів. Може не того судять ?
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12.11.2024 00:11 Ответить
 
 