Оккупационный "вице-мэр", агент ГРУ и предательница задержаны на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Задержаны трое предателей, которые во время оккупации Херсонщины сотрудничали с российскими захватчиками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Среди задержанных - жительница Херсона, агент военной разведки РФ, корректировавшая обстрелы по Силам обороны.
Для этого она объезжала территорию громады на скутере и пыталась выявить локации украинских войск, вовлеченных в боевые действия на фронте. Врага интересовали замаскированные штабы, огневые позиции и опорные пункты подразделений ВСУ.
Полученные данные женщина направляла российскому ГРУ в виде скриншотов с пометками военных объектов на гугл-картах.
Предательницу задержали в ее доме и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.
Также СБУ задержала 60-летнего экс-правоохранителя из Херсона, который после оккупации громады вступил в оккупационную администрацию РФ.
"Там бывший гауляйтер города Александр Кобец назначил коллаборанта своим "заместителем по правовым вопросам". Среди основных его задач была подготовка псевдореферендума рашистов по присоединению региона в состав страны-агрессора", - отметили в Службе безопасности.
Третьей задержанной оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации входила в так называемое "главное управление мвс рф по Херсонской области".
Там она занималась "паспортизацией" местных через принудительное оформление российского гражданства.
На данный момент задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), чч. 5, 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Они находятся под стражей. Им грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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Вже два роки розслідування йде. Все ще не з'ясували?
Що там твої зелено-шмаркливі "орли" нарили?
Хто здав Херсон???