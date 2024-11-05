Оккупационный "вице-мэр", агент ГРУ и предательница задержаны на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны трое предателей, которые во время оккупации Херсонщины сотрудничали с российскими захватчиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди задержанных - жительница Херсона, агент военной разведки РФ, корректировавшая обстрелы по Силам обороны.

Для этого она объезжала территорию громады на скутере и пыталась выявить локации украинских войск, вовлеченных в боевые действия на фронте. Врага интересовали замаскированные штабы, огневые позиции и опорные пункты подразделений ВСУ.

Полученные данные женщина направляла российскому ГРУ в виде скриншотов с пометками военных объектов на гугл-картах.

Предательницу задержали в ее доме и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.

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Также СБУ задержала 60-летнего экс-правоохранителя из Херсона, который после оккупации громады вступил в оккупационную администрацию РФ.

"Там бывший гауляйтер города Александр Кобец назначил коллаборанта своим "заместителем по правовым вопросам". Среди основных его задач была подготовка псевдореферендума рашистов по присоединению региона в состав страны-агрессора", - отметили в Службе безопасности.

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Третьей задержанной оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации входила в так называемое "главное управление мвс рф по Херсонской области".

Там она занималась "паспортизацией" местных через принудительное оформление российского гражданства.

На данный момент задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), чч. 5, 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Они находятся под стражей. Им грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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