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Оккупационный "вице-мэр", агент ГРУ и предательница задержаны на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны трое предателей, которые во время оккупации Херсонщины сотрудничали с российскими захватчиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди задержанных - жительница Херсона, агент военной разведки РФ, корректировавшая обстрелы по Силам обороны.

Для этого она объезжала территорию громады на скутере и пыталась выявить локации украинских войск, вовлеченных в боевые действия на фронте. Врага интересовали замаскированные штабы, огневые позиции и опорные пункты подразделений ВСУ.

Полученные данные женщина направляла российскому ГРУ в виде скриншотов с пометками военных объектов на гугл-картах.

Предательницу задержали в ее доме и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.

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Также СБУ задержала 60-летнего экс-правоохранителя из Херсона, который после оккупации громады вступил в оккупационную администрацию РФ.

"Там бывший гауляйтер города Александр Кобец назначил коллаборанта своим "заместителем по правовым вопросам". Среди основных его задач была подготовка псевдореферендума рашистов по присоединению региона в состав страны-агрессора", - отметили в Службе безопасности.

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Третьей задержанной оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации входила в так называемое "главное управление мвс рф по Херсонской области".

Там она занималась "паспортизацией" местных через принудительное оформление российского гражданства.

На данный момент задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), чч. 5, 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Они находятся под стражей. Им грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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СБУ затримала трьох зрадників на Херсонщині
СБУ затримала трьох зрадників на Херсонщині
СБУ затримала трьох зрадників на Херсонщині
СБУ затримала трьох зрадників на Херсонщині
СБУ затримала трьох зрадників на Херсонщині
СБУ затримала трьох зрадників на Херсонщині

Автор: 

СБУ (20116) коллаборационизм (890) Херсонская область (4946)


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Малюк, а як Херсон потрапив під окупацію?

Вже два роки розслідування йде. Все ще не з'ясували?

Що там твої зелено-шмаркливі "орли" нарили?

Хто здав Херсон???
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05.11.2024 13:15 Ответить
Хто? Прямий наказ зеленого ушльопка. Є ШТ, є ЗАС. Розумні лбди зберегли.
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05.11.2024 15:31 Ответить
Та що там розслідувати, все здав і продовжуе здавати клоун коломойского, він тільки став президентом першочергове злітав в Оман де йому ***** вставив по далі нікуда інструкціі от він їх і виконуе. Херсон звільнили ще рік тому а цих крис заарештували тільки зараз, чому так пізно ?
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05.11.2024 16:06 Ответить
А почему саму статью не замыслили?
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05.11.2024 22:17 Ответить
 
 