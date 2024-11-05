Окупаційного "віцемера", агентку ГРУ та зрадницю затримано на Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано трьох зрадників, які під час окупації Херсонщини співпрацювали із російськими загарбниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Серед затриманих жителька Херсону, агентка воєнної розвідки РФ, яка коригувала обстріли по Силах оборони.

Для цього вона об'їжджала територію громади на скутері та намагалася виявити локації українських військ, що залучені до бойових дій на фронті. Ворога цікавили замасковані штаби, вогневі позиції та опорні пункти підрозділів ЗСУ.

Отримані дані жінка направляла російському ГРУ у вигляді скріншотів із позначками військових об’єктів на гугл-картах.

Зрадницю затримали у власному помешканні та провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

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Також СБУ затримала 60-річного експравоохоронця з Херсона, який після окупації громади вступи до окупаційної адміністрації РФ.

"Там колишній гауляйтер міста Олександр Кобець призначив колаборанта своїм "заступником з правових питань". Серед основних його завдань була підготовка псевдореферендуму рашистів щодо приєднання регіону до складу країни-агресора", - зазначили в Службі безпеки.

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Третьою затриманою виявилася жителька Херсону, яка під час окупації входила до так званого "головного управління мвс рф по Херсонській області".

Там вона займалася "паспортизацією" місцевих через примусове оформлення російського громадянства.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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