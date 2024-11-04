15 років в’язниці отримала російська агентка, яка шпигувала за Силами оборони в Слов’янську та закликала вбивати наших полонених, - СБУ. ФОТО

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка воєнної розвідки РФ, яка діяла на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, зловмисниця шпигувала за оборонцями Слов’янська та очікувала на повне захоплення регіону. Також вона закликала окупантів жорстоко катувати та вбивати українських полонених.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентки і затримала її за місцем проживання у травні цього року.

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Що відомо про зрадницю?

За даними СБУ, поплічницею агресора є 66-річна місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка дистанційно контактувала з російською спецслужбою через свого знайомого - бойовика окупаційних угруповань РФ.

За даними слідства, агентка передавала ворожому "зв’язковому" локації тимчасового базування та маршрути руху українських військ на Слов’янському напрямку.





Для збирання розвідданих зрадниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала військові об’єкти. Крім того вона "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Також у листуванні з бойовиком зрадниця просила його вчиняти фізичну розправу над українськими військовополоненими.

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Вирок зрадниці

За матеріалами Служби безпеки суд визнав ворожу поплічницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та виніс вирок - 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.