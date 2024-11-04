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15 років в’язниці отримала російська агентка, яка шпигувала за Силами оборони в Слов’янську та закликала вбивати наших полонених, - СБУ. ФОТО

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка воєнної розвідки РФ, яка діяла на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, зловмисниця шпигувала за оборонцями Слов’янська та очікувала на повне захоплення регіону. Також вона закликала окупантів жорстоко катувати та вбивати українських полонених.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентки і затримала її за місцем проживання у травні цього року.

Також читайте: У Харкові затримано агентку РФ, яка "зливала" ворогу дані розташування підрозділів Сил оборони, - СБУ. ФОТО

Що відомо про зрадницю?

За даними СБУ, поплічницею агресора є 66-річна місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка дистанційно контактувала з російською спецслужбою через свого знайомого - бойовика окупаційних угруповань РФ.

За даними слідства, агентка передавала ворожому "зв’язковому" локації тимчасового базування та маршрути руху українських військ на Слов’янському напрямку.

Зрадниця зі Слов'янська
Зрадниця зі Слов'янська

Для збирання розвідданих зрадниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала військові об’єкти. Крім того вона "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Також у листуванні з бойовиком зрадниця просила його вчиняти фізичну розправу над українськими військовополоненими.

Також читайте: 10 років в’язниці отримала російська агентка, яка за допомогою селфі наводила ракети на Харків, - СБУ. ФОТО

Вирок зрадниці

За матеріалами Служби безпеки суд визнав ворожу поплічницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та виніс вирок - 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

вирок (1105) СБУ (13056) шпигунство (1022) Слов’янськ (636)


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Топ коментарі
+25
Морди кацапської під@расні недоречно блюрять навіть після винесення вироку - ретельно бережуть свого відданого виборця.
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04.11.2024 16:18 Відповісти
+19
Вже є рішення суду, але морда прихована
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04.11.2024 16:20 Відповісти
+17
Шкода що цю курву ***** не стратили при спробі втечі
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04.11.2024 16:18 Відповісти
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Морди кацапської під@расні недоречно блюрять навіть після винесення вироку - ретельно бережуть свого відданого виборця.
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04.11.2024 16:18 Відповісти
Шкода що цю курву ***** не стратили при спробі втечі
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04.11.2024 16:18 Відповісти
Вже є рішення суду, але морда прихована
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04.11.2024 16:20 Відповісти
на зоне повеселится. то есть повесится
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04.11.2024 16:21 Відповісти
Треба придушити та не втрачатися на суди та утримання 15 років.
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04.11.2024 16:22 Відповісти
Ця вбивця та продажн курва повинна здохнути , а не жити на цьому світі🤬
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04.11.2024 16:23 Відповісти
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04.11.2024 16:25 Відповісти
Яка огидна кацапська пика. Це фанатичка *****.
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04.11.2024 17:55 Відповісти
це не фотошоп? страшна як ядерна війна.
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04.11.2024 19:49 Відповісти
Страшна всередині, страшна ззовні - все гармонійно...
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12.11.2024 13:43 Відповісти
Нехай ця стара шльондра сидить в таких самих умовах, в яких знаходяться наші полонені на паРаші
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04.11.2024 16:30 Відповісти
Не славянка или мне кажется?
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04.11.2024 16:45 Відповісти
так, не слов'янка. Росіянка.
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04.11.2024 17:00 Відповісти
Неужели калмычка?
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04.11.2024 17:05 Відповісти
ну, не на стільки благородного походження. Просто якась спадкова чухломка або малмижка.
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04.11.2024 17:16 Відповісти
Свинособака
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04.11.2024 18:11 Відповісти
ПІДЕ НА ОБМІН 100%
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04.11.2024 16:56 Відповісти
лучше пусть повесится до обмена
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04.11.2024 18:11 Відповісти
Чому ця ****-пенсіонерка отримала так мало? На обмін, за захисників України -хіба ця навіжена оркам їм мало цікава? І це чудовисько у 70-75 років отримає свободу?
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04.11.2024 17:14 Відповісти
на обмін вона нахєр на расії потрібна. Просто помре у медичному відделенні колонії ще до того, як закінчиться ця війна.
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04.11.2024 17:20 Відповісти
Этой ************ 66. Получила 15. Она сдохнет на нарах
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04.11.2024 18:12 Відповісти
если не обменяют на наших
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04.11.2024 18:16 Відповісти
мені її одягати, годувати та обігрівати, просто на розмінування пустити.
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04.11.2024 19:51 Відповісти
 
 