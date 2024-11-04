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15 лет тюрьмы получила российский агент, шпионившая за Силами обороны в Славянске и призывавшая убивать наших пленных, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получила агент военной разведки РФ, действовавшей в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, злоумышленница шпионила за защитниками Славянска и ожидала полного захвата региона. Также она призывала оккупантов жестоко пытать и убивать украинских пленных.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления агента и задержала ее по месту жительства в мае этого года.

Также смотрите: В Харькове задержана агент РФ, "сливавшая" врагу данные расположения подразделений Сил обороны, - СБУ. ФОТО

Что известно о предательнице?

По данным СБУ, пособницей агрессора является 66-летняя местная жительница, идейная сторонница рашизма, которая дистанционно контактировала с российской спецслужбой через своего знакомого - боевика оккупационных группировок РФ.

По данным следствия, агент передавала вражескому "связному" локации временного базирования и маршруты движения украинских войск на Славянском направлении.

Зрадниця зі Слов'янська
Зрадниця зі Слов'янська

Для сбора разведданных предательница обходила прифронтовую местность и фиксировала военные объекты. Кроме того она "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров.

Также в переписке с боевиком предательница просила его совершать физическую расправу над украинскими военнопленными.

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Приговор предательнице

По материалам Службы безопасности суд признал вражескую соратницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Она получила 15 лет тюремного заключения. 

Автор: 

приговор (1247) СБУ (20120) шпионаж (1417) Славянск (2609)


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Топ комментарии
+25
Морди кацапської під@расні недоречно блюрять навіть після винесення вироку - ретельно бережуть свого відданого виборця.
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04.11.2024 16:18 Ответить
+19
Вже є рішення суду, але морда прихована
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04.11.2024 16:20 Ответить
+17
Шкода що цю курву ***** не стратили при спробі втечі
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04.11.2024 16:18 Ответить
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Морди кацапської під@расні недоречно блюрять навіть після винесення вироку - ретельно бережуть свого відданого виборця.
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04.11.2024 16:18 Ответить
Шкода що цю курву ***** не стратили при спробі втечі
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04.11.2024 16:18 Ответить
Вже є рішення суду, але морда прихована
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04.11.2024 16:20 Ответить
на зоне повеселится. то есть повесится
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04.11.2024 16:21 Ответить
Треба придушити та не втрачатися на суди та утримання 15 років.
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04.11.2024 16:22 Ответить
Ця вбивця та продажн курва повинна здохнути , а не жити на цьому світі🤬
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04.11.2024 16:23 Ответить
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04.11.2024 16:25 Ответить
Яка огидна кацапська пика. Це фанатичка *****.
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04.11.2024 17:55 Ответить
це не фотошоп? страшна як ядерна війна.
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04.11.2024 19:49 Ответить
Страшна всередині, страшна ззовні - все гармонійно...
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12.11.2024 13:43 Ответить
Нехай ця стара шльондра сидить в таких самих умовах, в яких знаходяться наші полонені на паРаші
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04.11.2024 16:30 Ответить
Не славянка или мне кажется?
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04.11.2024 16:45 Ответить
так, не слов'янка. Росіянка.
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04.11.2024 17:00 Ответить
Неужели калмычка?
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04.11.2024 17:05 Ответить
ну, не на стільки благородного походження. Просто якась спадкова чухломка або малмижка.
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04.11.2024 17:16 Ответить
Свинособака
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04.11.2024 18:11 Ответить
ПІДЕ НА ОБМІН 100%
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04.11.2024 16:56 Ответить
лучше пусть повесится до обмена
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04.11.2024 18:11 Ответить
Чому ця ****-пенсіонерка отримала так мало? На обмін, за захисників України -хіба ця навіжена оркам їм мало цікава? І це чудовисько у 70-75 років отримає свободу?
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04.11.2024 17:14 Ответить
на обмін вона нахєр на расії потрібна. Просто помре у медичному відделенні колонії ще до того, як закінчиться ця війна.
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04.11.2024 17:20 Ответить
Этой ************ 66. Получила 15. Она сдохнет на нарах
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04.11.2024 18:12 Ответить
если не обменяют на наших
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04.11.2024 18:16 Ответить
мені її одягати, годувати та обігрівати, просто на розмінування пустити.
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04.11.2024 19:51 Ответить
 
 