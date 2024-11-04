15 лет тюрьмы получила российский агент, шпионившая за Силами обороны в Славянске и призывавшая убивать наших пленных, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получила агент военной разведки РФ, действовавшей в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, злоумышленница шпионила за защитниками Славянска и ожидала полного захвата региона. Также она призывала оккупантов жестоко пытать и убивать украинских пленных.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления агента и задержала ее по месту жительства в мае этого года.

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Что известно о предательнице?

По данным СБУ, пособницей агрессора является 66-летняя местная жительница, идейная сторонница рашизма, которая дистанционно контактировала с российской спецслужбой через своего знакомого - боевика оккупационных группировок РФ.

По данным следствия, агент передавала вражескому "связному" локации временного базирования и маршруты движения украинских войск на Славянском направлении.





Для сбора разведданных предательница обходила прифронтовую местность и фиксировала военные объекты. Кроме того она "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров.

Также в переписке с боевиком предательница просила его совершать физическую расправу над украинскими военнопленными.

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Приговор предательнице

По материалам Службы безопасности суд признал вражескую соратницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Она получила 15 лет тюремного заключения.