РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8486 посетителей онлайн
Новости Фото
1 469 8

2 года тюрьмы получила директор лицея на Купянщине, внедрявшая российские стандарты образования, - Нацполиция. ФОТО

На Харьковщине директор лицея приговорен к двум годам тюрьмы за внедрение российских стандартов образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, обвиняемая добровольно согласилась работать на оккупационную власть, возглавила учебное заведение и организовала учебный процесс по стандартам страны-оккупанта.

директорка ліцею-зрадниця з Харківщини

Что установило следствие?

Как установили оперативники 7-го управления (по обслуживанию Харьковской области) Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи Купянского отдела полиции, во время оккупации населенного пункта и с целью внедрения стандартов образования РФ директора лицея Купянского района получила учебные материалы. Речь идет об учебниках по таким предметам как "русский язык", "математика", "история россии", "обществознание", а также другие учебники, изготовленные на территории РФ по стандартам образования страны-агрессора с 1 по 11 класс.

Кроме того, с целью получения новых знаний и методик директор и учителя "учебного заведения" прошли в Курске курсы по повышению квалификации.

После освобождения населенных пунктов от оккупантов, полицейские собрали разоблачительные доказательства и объявили директору лицея о подозрении. Впоследствии, под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры, обвинительный акт направили в суд.

Приговор предательнице

По решению суда первой инстанции, фигурантка признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Она приговорена к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в учебных заведениях, а также в органах местного самоуправления в сфере образования сроком на 5 лет.

Автор: 

лицей (53) Нацполиция (16603) приговор (1247) Харьковщина (5577) коллаборационизм (891)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мало дали.
показать весь комментарий
04.11.2024 14:24 Ответить
Більше у нас дають тільки патріотам і тим хто зе-шобло не підтримує...
показать весь комментарий
04.11.2024 14:57 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 14:28 Ответить
Такі покарання для колаборантів - це знущання над пам'ятю патріотів, які загинули, захищаючи Україну. Ці істоти через два роки будуть жити і отруювати суспільство. А скільки таких "педагогів" своєю діяльність отруїли невинних дитячих душ? І за все це покарання меньше, ніж за крадіжку в супермаркеті або зберігання дров без документів? Схаменіться люди!
показать весь комментарий
04.11.2024 14:32 Ответить
Це вже велике наказнівство чи ще ні?
показать весь комментарий
04.11.2024 14:37 Ответить
2 роки? Хм! За кг гречки більше дають!
показать весь комментарий
04.11.2024 14:57 Ответить
2 роки?!
Бл*дь, ДВА РОКИ?!?!?!
****, та шо за х*йня...
показать весь комментарий
04.11.2024 15:17 Ответить
два года,у судей всё в порядке с мозгом? Может нужно обследование?
показать весь комментарий
05.11.2024 20:45 Ответить
 
 