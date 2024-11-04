2 года тюрьмы получила директор лицея на Купянщине, внедрявшая российские стандарты образования, - Нацполиция. ФОТО

На Харьковщине директор лицея приговорен к двум годам тюрьмы за внедрение российских стандартов образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, обвиняемая добровольно согласилась работать на оккупационную власть, возглавила учебное заведение и организовала учебный процесс по стандартам страны-оккупанта.

Что установило следствие?

Как установили оперативники 7-го управления (по обслуживанию Харьковской области) Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи Купянского отдела полиции, во время оккупации населенного пункта и с целью внедрения стандартов образования РФ директора лицея Купянского района получила учебные материалы. Речь идет об учебниках по таким предметам как "русский язык", "математика", "история россии", "обществознание", а также другие учебники, изготовленные на территории РФ по стандартам образования страны-агрессора с 1 по 11 класс.

Кроме того, с целью получения новых знаний и методик директор и учителя "учебного заведения" прошли в Курске курсы по повышению квалификации.

После освобождения населенных пунктов от оккупантов, полицейские собрали разоблачительные доказательства и объявили директору лицея о подозрении. Впоследствии, под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры, обвинительный акт направили в суд.

Приговор предательнице

По решению суда первой инстанции, фигурантка признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Она приговорена к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в учебных заведениях, а также в органах местного самоуправления в сфере образования сроком на 5 лет.