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2 роки в’язниці отримала директорка ліцею на Куп’янщині, яка впроваджувала російські стандарти освіти, - Нацполіція. ФОТО

На Харківщині директорку ліцею засуджено до двох років в’язниці за впровадження російських стандартів освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, обвинувачувана добровільно погодилася працювати на окупаційну владу, очолила навчальний заклад та організувала навчальний процес за стандартами країни-окупанта.

директорка ліцею-зрадниця з Харківщини

Що встановило слідство?

Як встановили оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі Куп’янського відділу поліції, під час окупації населеного пункту та з метою впровадження стандартів освіти РФ директора ліцею Куп’янського району отримала навчальні матеріали. Йдеться про підручники з таких предметів як "русский язык", "математика", "история россии", "обществоведение", а також інші підручники, виготовлені на території РФ за стандартами освіти країни-агресора з 1 по 11 клас.

Окрім того, з метою отримання нових знань та методик директор та вчителі "навчального закладу" пройшли в курську курси з підвищення кваліфікації.

Після звільнення населених пунктів від окупантів, поліцейські зібрали викривальні докази та оголосили директорці ліцею про підозру. Згодом, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури, обвинувальний акт скерували до суду.

Вирок зрадниці

За рішенням суду першої інстанції, фігурантку визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Її засуджено до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у закладах освіти, а також в органах місцевого самоврядування у сфері освіти строком на 5 років.

Автор: 

ліцей (47) Нацполіція (15325) вирок (1105) Харківщина (6054) колабораціонізм (1179)


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04.11.2024 14:24 Відповісти
Більше у нас дають тільки патріотам і тим хто зе-шобло не підтримує...
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04.11.2024 14:57 Відповісти
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04.11.2024 14:28 Відповісти
Такі покарання для колаборантів - це знущання над пам'ятю патріотів, які загинули, захищаючи Україну. Ці істоти через два роки будуть жити і отруювати суспільство. А скільки таких "педагогів" своєю діяльність отруїли невинних дитячих душ? І за все це покарання меньше, ніж за крадіжку в супермаркеті або зберігання дров без документів? Схаменіться люди!
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04.11.2024 14:32 Відповісти
Це вже велике наказнівство чи ще ні?
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04.11.2024 14:37 Відповісти
2 роки? Хм! За кг гречки більше дають!
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04.11.2024 14:57 Відповісти
2 роки?!
Бл*дь, ДВА РОКИ?!?!?!
****, та шо за х*йня...
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04.11.2024 15:17 Відповісти
два года,у судей всё в порядке с мозгом? Может нужно обследование?
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05.11.2024 20:45 Відповісти
 
 