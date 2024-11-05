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Затримано агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і Одесі та планував втекти до РФ, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який діяв у Миколаєві та Одесі. Він готував координати для ракетно-дронових ударів по обох містах та формував нову агентурну мережу країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про зловмисника?

За матеріалами справи, фігурантом виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, який потрапив у поле зору окупантів під час своїх поїздок до РФ ще до повномасштабної війни.

Читайте також: 15 років в’язниці отримала російська агентка, яка шпигувала за Силами оборони в Слов’янську та закликала вбивати наших полонених, - СБУ. ФОТО

Зрадник з Півдня

Після початку повномасштабного вторгнення на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував йому співпрацю. В обмін на допомогу рашистам чоловіку пообіцяли "евакуацію" до Росії з подальшим вирішенням його матеріальних питань.

За вказівкою російського спецслужбіста агент розвідував локації Сил оборони, по яких рашисти планували завдати повітряні удари із використанням дронів-камікадзе типу "Шахед" та ракетного озброєння.

Також зрадник проводив дорозвідку на місцях "прильотів", щоб поінформувати ФСБ про наслідки ворожих атак.

Щоб розширити розвідувальні можливості фсб і отримувати додаткові розвіддані фігурант підшукував "кандидатів у нові агенти рф".

Для цього він намагався "втемну" використовувати своїх знайомих - колишніх правоохоронців, у яких під час побутових розмов розпитував про настрої діючих співробітників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримано агентку РФ, яка "зливала" ворогу дані розташування підрозділів Сил оборони, - СБУ. ФОТО

Затримання зрадника

Контррозвідники СБУ задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання.

При обшуках у нього вилучено сім-карти і два мобільні телефони, один з яких він використовував для конспіративного зв’язку з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Що зраднику загрожує?

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Миколаїв (1819) Одеса (5538) СБУ (13052) шпигунство (1022)


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Топ коментарі
+16
Саме тому цю мерзоту треба не арештовувати ,а знищувати і другим наука булаб.
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05.11.2024 10:22 Відповісти
+16
А щоб толерантний захід не нив, вішати нишком, без камери та журналістів. Зранку прокинулись люди. а на стовпі висить отаке лайно з написом: навідник. А хто повісив: хто йог знає. Тоді таких підарів поменшає. Теж саме і з підпалювачами автомобілів.
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05.11.2024 10:31 Відповісти
+14
Він точно з пАтужної команди Лідора ! Довести просто. Тиски і його яйця. Все витече на чисту воду. Мівіна у бункері - це прикриття. І речі про Мирний план. І вся закордонна діяльність. Він не покине Банківську доти поки його за ноги не винесуть !
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05.11.2024 10:25 Відповісти
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чергова ублюдочна ублюдіна...
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05.11.2024 10:18 Відповісти
Саме тому цю мерзоту треба не арештовувати ,а знищувати і другим наука булаб.
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05.11.2024 10:22 Відповісти
А щоб толерантний захід не нив, вішати нишком, без камери та журналістів. Зранку прокинулись люди. а на стовпі висить отаке лайно з написом: навідник. А хто повісив: хто йог знає. Тоді таких підарів поменшає. Теж саме і з підпалювачами автомобілів.
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05.11.2024 10:31 Відповісти
Угу, а видеокамеры вокруг, сдали того, кто это сделал.... Ладно бы я понял о чистом поле, чи вместо я целую тебя в грудь и в вололосы, мол, спасибо Партии за лесополосы... Не-а, я об этом не говорю, намекиваю просто, на лесополосы.
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05.11.2024 11:14 Відповісти
Думаешь вышка хуже пожизненного?Я по-правде не знаю условий для пожизненных в Украине,но смотрел про кацапский "Черный дельфин(или пингвин)".Лучше один раз даже на виселицу,чем там срок мотать.
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05.11.2024 11:00 Відповісти
Він точно з пАтужної команди Лідора ! Довести просто. Тиски і його яйця. Все витече на чисту воду. Мівіна у бункері - це прикриття. І речі про Мирний план. І вся закордонна діяльність. Він не покине Банківську доти поки його за ноги не винесуть !
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05.11.2024 10:25 Відповісти
Під тортурами будь яка людина скаже все що ви хочете почути, а якщо не знає то вигадає аби тільки припинити біль...
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05.11.2024 12:09 Відповісти
А він, ви вважаєте, Людина ? Коригував по своїм сусідам, друзям, а ви йому ще й вітаннячко ? Тортури - це за злочини, а показання - це вже похідне.
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05.11.2024 14:27 Відповісти
Ви особисто готові його катувати? І що це дасть? Якщо ви психічно здорова людина, а не садист і маніяк, то катування спричинить важку психічну травму для вас перш за все. Таких ідейних зрадників потрібно ізолювати в одиночних камерах, в повній тиші, при постійному освітленні і однаковому меню. Повна ізоляція це найважче покарання яке віідомо людству.
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05.11.2024 15:05 Відповісти
Кому треба така інформація,не дуже радістна.Радість коли напишуть: ще одну тварину прикопали.
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05.11.2024 10:27 Відповісти
Божечки, скільки ж отої мразоти по всій Україні! І молоді, і старі, і чоловіки, і жінки!!! Кожен день когось в'яжуть, а їх не меншає!
Пора вже "нещасні випадки" робити, чи "прі попиткє к бєгству"... Щоб інші дуже добре задумалися, чи варті того російські криваві рублі.
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05.11.2024 10:39 Відповісти
Ти думаєш в Німеччині менше охочих за бабло таке робити?
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05.11.2024 11:11 Відповісти
Хіба я когось з кимось порівнюю? Чи, не дай бог, щось зверхньо кажу?! В Німеччині - я навіть думати боюсь, що тут є, у цьому вінегреті з "тюпіш дойч", "бившихнаших", російських німців, що за паспортом німці, а за головою - росіяни з найнижчих шарів суспільства - і у рашці, і у Німеччині. Та ще плюс купа народу з Близького Сходу, Кавказу, північної Африки - різних поглядів, плюс найближчі європейськи сусіди, що завдяки Шенгену мешкають там, де знайшли роботу, і таке інше... Чи буде взагалі спротив ордам дикунів - це ще взагалі велике питання. На жаль.
Але мова зараз не про Європку, а про Україну, що стоїть, що пручається, що не дала ворогу бажаного ані за три дні, ані за три роки. Я пишаюся моєю Батьківщиною до сліз на очах!
Але на жаль гидоти теж багато. До подиву.
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05.11.2024 21:52 Відповісти
За таке повинні бути суди Лінча, а вони не давали пожиттєвого.
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05.11.2024 10:59 Відповісти
Знову якусь дрібну ''шістку'' зловили. Коли ОПою займетеся? Дармоїди бісові!
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05.11.2024 11:03 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2024 11:25 Відповісти
Довiчне з конфискацiею - самое то , для совкодгочера-пенсионера. Для этого он меркантильно дал клятву пятиконечной звезде.
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05.11.2024 11:08 Відповісти
Замість ЗВ треба П
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05.11.2024 11:12 Відповісти
тада и вместо ЗД надоть СТ
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05.11.2024 11:30 Відповісти
Погано, добре пожитєвікам-не знаю. Але краще вішати, а не утримувати за наш рахунок
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05.11.2024 11:15 Відповісти
Згоден, але ж бо не все так просто, ондого... Спочатку морально приголомшити, а на критцi торнадiвцi можуть i пiдвiсити (за гогошари) , що би все вiдбувалося степенно.
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05.11.2024 11:35 Відповісти
(,)+(щоби)
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05.11.2024 11:36 Відповісти
пожитєвіки сидять окремо, та по одному
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05.11.2024 12:58 Відповісти
Говорят на зоне подобные типы имеют статус стукача, а это даже ниже чем петух
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05.11.2024 11:25 Відповісти
Гудственно. Значит на протяжении всего пенсионного периода, будет опущенцем(ниже плинтуса и городско канализации).
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05.11.2024 11:32 Відповісти
Вони на це і розраховують. Треба було б хоч з пяток ліквідувати при злісному опорі при затримані з широким розголосом
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05.11.2024 13:35 Відповісти
Такого будуть берегти на обмін.
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05.11.2024 11:52 Відповісти
як же хочеться прочитати в кінці: чинив спротив при затриманні і був ліквідований...
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05.11.2024 12:13 Відповісти
В Миколаєві цієї падалі дуже багато, аж кишить. Пройдіться по місту, де більше половини реклами(назв магазинів) на кацапській мові. А музей флоту до цієї пори прикрашають статуї амдміралів іх - імперського флоту. До цього так їх і не прибрали. Про вулицю і барил'єф потьомкіна вже колись писав. У пана Кіма 5 заступників, із яких три "рига" і два маланці. Яка влада - такі і порядки!!!
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05.11.2024 12:34 Відповісти
Після помпезного візиту голови Черкаської ВЦА на завод з ремонту військової техніки у Золотоноші кацапи- розбили підприємство. Хто тут агент ФСБ?
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05.11.2024 12:35 Відповісти
Той представник зєрмаковщини міг в своєму оточені привезти. Якби ж місцеве СБУ на Україну працювало
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05.11.2024 13:29 Відповісти
А мені здається, що біля "слуг" і їх братів "ригів" є тільки проросійське оточення, реальних патріотів там немає.
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05.11.2024 15:25 Відповісти
Щось він дуже ****** на пенсіонера мента, а не військового.
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05.11.2024 13:25 Відповісти
ОНИ ЧТО ТО ВСЕ ПОХОЖИЕ !!!??? ВСЕ СТАРЫЕ, ЛЫСЫЕ И ПУЗАТЫЕ )))
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06.11.2024 20:32 Відповісти
МОЖЕТ ХОТЬ НЕ ПРИЙДЁТСЯ КОРМИТЬ ДО КОНЦА ЖИЗНИ ПДРА !!!
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06.11.2024 20:34 Відповісти
 
 