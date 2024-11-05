Затримано агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і Одесі та планував втекти до РФ, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який діяв у Миколаєві та Одесі. Він готував координати для ракетно-дронових ударів по обох містах та формував нову агентурну мережу країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про зловмисника?

За матеріалами справи, фігурантом виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, який потрапив у поле зору окупантів під час своїх поїздок до РФ ще до повномасштабної війни.

Читайте також: 15 років в’язниці отримала російська агентка, яка шпигувала за Силами оборони в Слов’янську та закликала вбивати наших полонених, - СБУ. ФОТО

Після початку повномасштабного вторгнення на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував йому співпрацю. В обмін на допомогу рашистам чоловіку пообіцяли "евакуацію" до Росії з подальшим вирішенням його матеріальних питань.

За вказівкою російського спецслужбіста агент розвідував локації Сил оборони, по яких рашисти планували завдати повітряні удари із використанням дронів-камікадзе типу "Шахед" та ракетного озброєння.

Також зрадник проводив дорозвідку на місцях "прильотів", щоб поінформувати ФСБ про наслідки ворожих атак.

Щоб розширити розвідувальні можливості фсб і отримувати додаткові розвіддані фігурант підшукував "кандидатів у нові агенти рф".

Для цього він намагався "втемну" використовувати своїх знайомих - колишніх правоохоронців, у яких під час побутових розмов розпитував про настрої діючих співробітників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримано агентку РФ, яка "зливала" ворогу дані розташування підрозділів Сил оборони, - СБУ. ФОТО

Затримання зрадника

Контррозвідники СБУ задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання.

При обшуках у нього вилучено сім-карти і два мобільні телефони, один з яких він використовував для конспіративного зв’язку з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Що зраднику загрожує?

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.