Затримано агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і Одесі та планував втекти до РФ, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який діяв у Миколаєві та Одесі. Він готував координати для ракетно-дронових ударів по обох містах та формував нову агентурну мережу країни-агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що відомо про зловмисника?
За матеріалами справи, фігурантом виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, який потрапив у поле зору окупантів під час своїх поїздок до РФ ще до повномасштабної війни.
Після початку повномасштабного вторгнення на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував йому співпрацю. В обмін на допомогу рашистам чоловіку пообіцяли "евакуацію" до Росії з подальшим вирішенням його матеріальних питань.
За вказівкою російського спецслужбіста агент розвідував локації Сил оборони, по яких рашисти планували завдати повітряні удари із використанням дронів-камікадзе типу "Шахед" та ракетного озброєння.
Також зрадник проводив дорозвідку на місцях "прильотів", щоб поінформувати ФСБ про наслідки ворожих атак.
Щоб розширити розвідувальні можливості фсб і отримувати додаткові розвіддані фігурант підшукував "кандидатів у нові агенти рф".
Для цього він намагався "втемну" використовувати своїх знайомих - колишніх правоохоронців, у яких під час побутових розмов розпитував про настрої діючих співробітників.
Затримання зрадника
Контррозвідники СБУ задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання.
При обшуках у нього вилучено сім-карти і два мобільні телефони, один з яких він використовував для конспіративного зв’язку з окупантами.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Що зраднику загрожує?
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
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Пора вже "нещасні випадки" робити, чи "прі попиткє к бєгству"... Щоб інші дуже добре задумалися, чи варті того російські криваві рублі.
Але мова зараз не про Європку, а про Україну, що стоїть, що пручається, що не дала ворогу бажаного ані за три дні, ані за три роки. Я пишаюся моєю Батьківщиною до сліз на очах!
Але на жаль гидоти теж багато. До подиву.