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Задержан агент ФСБ, корректировавший удары по Николаеву и Одессе и планировавший бежать в РФ, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, который действовал в Николаеве и Одессе. Он готовил координаты для ракетно-дронных ударов по обоим городам и формировал новую агентурную сеть страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о злоумышленнике?

По материалам дела, фигурантом оказался военный пенсионер из Николаевской области, который попал в поле зрения оккупантов во время своих поездок в РФ еще до полномасштабной войны.

Также смотрите: 15 лет тюрьмы получила российский агент, шпионившая за Силами обороны в Славянске и призывавшая убивать наших пленных, - СБУ. ФОТО

Зрадник з Півдня

После начала полномасштабного вторжения на мужчину дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил ему сотрудничество. В обмен на помощь рашистам мужчине пообещали "эвакуацию" в Россию с последующим решением его материальных вопросов.

По указанию российского спецслужбиста агент разведывал локации Сил обороны, по которым рашисты планировали нанести воздушные удары с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед" и ракетного вооружения.

Также предатель проводил доразведку на местах "прилетов", чтобы проинформировать ФСБ о последствиях вражеских атак.

Чтобы расширить разведывательные возможности фсб и получать дополнительные разведданные фигурант подыскивал "кандидатов в новые агенты рф".

Для этого он пытался "втемную" использовать своих знакомых - бывших правоохранителей, у которых во время бытовых разговоров расспрашивал о настроениях действующих сотрудников.

Смотрите также: В Харькове задержана агент РФ, "сливавшая" врагу данные расположения подразделений Сил обороны, - СБУ. ФОТО

Задержание предателя

Контрразведчики СБУ задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства.

При обысках у него изъяты сим-карты и два мобильных телефона, один из которых он использовал для конспиративной связи с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Что грозит предателю?

Злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

Николаев (2162) Одесса (7953) СБУ (20116) шпионаж (1417)


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Топ комментарии
+16
Саме тому цю мерзоту треба не арештовувати ,а знищувати і другим наука булаб.
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05.11.2024 10:22 Ответить
+16
А щоб толерантний захід не нив, вішати нишком, без камери та журналістів. Зранку прокинулись люди. а на стовпі висить отаке лайно з написом: навідник. А хто повісив: хто йог знає. Тоді таких підарів поменшає. Теж саме і з підпалювачами автомобілів.
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05.11.2024 10:31 Ответить
+14
Він точно з пАтужної команди Лідора ! Довести просто. Тиски і його яйця. Все витече на чисту воду. Мівіна у бункері - це прикриття. І речі про Мирний план. І вся закордонна діяльність. Він не покине Банківську доти поки його за ноги не винесуть !
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05.11.2024 10:25 Ответить
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чергова ублюдочна ублюдіна...
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05.11.2024 10:18 Ответить
Саме тому цю мерзоту треба не арештовувати ,а знищувати і другим наука булаб.
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05.11.2024 10:22 Ответить
А щоб толерантний захід не нив, вішати нишком, без камери та журналістів. Зранку прокинулись люди. а на стовпі висить отаке лайно з написом: навідник. А хто повісив: хто йог знає. Тоді таких підарів поменшає. Теж саме і з підпалювачами автомобілів.
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05.11.2024 10:31 Ответить
Угу, а видеокамеры вокруг, сдали того, кто это сделал.... Ладно бы я понял о чистом поле, чи вместо я целую тебя в грудь и в вололосы, мол, спасибо Партии за лесополосы... Не-а, я об этом не говорю, намекиваю просто, на лесополосы.
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05.11.2024 11:14 Ответить
Думаешь вышка хуже пожизненного?Я по-правде не знаю условий для пожизненных в Украине,но смотрел про кацапский "Черный дельфин(или пингвин)".Лучше один раз даже на виселицу,чем там срок мотать.
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05.11.2024 11:00 Ответить
Він точно з пАтужної команди Лідора ! Довести просто. Тиски і його яйця. Все витече на чисту воду. Мівіна у бункері - це прикриття. І речі про Мирний план. І вся закордонна діяльність. Він не покине Банківську доти поки його за ноги не винесуть !
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05.11.2024 10:25 Ответить
Під тортурами будь яка людина скаже все що ви хочете почути, а якщо не знає то вигадає аби тільки припинити біль...
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05.11.2024 12:09 Ответить
А він, ви вважаєте, Людина ? Коригував по своїм сусідам, друзям, а ви йому ще й вітаннячко ? Тортури - це за злочини, а показання - це вже похідне.
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05.11.2024 14:27 Ответить
Ви особисто готові його катувати? І що це дасть? Якщо ви психічно здорова людина, а не садист і маніяк, то катування спричинить важку психічну травму для вас перш за все. Таких ідейних зрадників потрібно ізолювати в одиночних камерах, в повній тиші, при постійному освітленні і однаковому меню. Повна ізоляція це найважче покарання яке віідомо людству.
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05.11.2024 15:05 Ответить
Кому треба така інформація,не дуже радістна.Радість коли напишуть: ще одну тварину прикопали.
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05.11.2024 10:27 Ответить
Божечки, скільки ж отої мразоти по всій Україні! І молоді, і старі, і чоловіки, і жінки!!! Кожен день когось в'яжуть, а їх не меншає!
Пора вже "нещасні випадки" робити, чи "прі попиткє к бєгству"... Щоб інші дуже добре задумалися, чи варті того російські криваві рублі.
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05.11.2024 10:39 Ответить
Ти думаєш в Німеччині менше охочих за бабло таке робити?
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05.11.2024 11:11 Ответить
Хіба я когось з кимось порівнюю? Чи, не дай бог, щось зверхньо кажу?! В Німеччині - я навіть думати боюсь, що тут є, у цьому вінегреті з "тюпіш дойч", "бившихнаших", російських німців, що за паспортом німці, а за головою - росіяни з найнижчих шарів суспільства - і у рашці, і у Німеччині. Та ще плюс купа народу з Близького Сходу, Кавказу, північної Африки - різних поглядів, плюс найближчі європейськи сусіди, що завдяки Шенгену мешкають там, де знайшли роботу, і таке інше... Чи буде взагалі спротив ордам дикунів - це ще взагалі велике питання. На жаль.
Але мова зараз не про Європку, а про Україну, що стоїть, що пручається, що не дала ворогу бажаного ані за три дні, ані за три роки. Я пишаюся моєю Батьківщиною до сліз на очах!
Але на жаль гидоти теж багато. До подиву.
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05.11.2024 21:52 Ответить
За таке повинні бути суди Лінча, а вони не давали пожиттєвого.
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05.11.2024 10:59 Ответить
Знову якусь дрібну ''шістку'' зловили. Коли ОПою займетеся? Дармоїди бісові!
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05.11.2024 11:03 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2024 11:25 Ответить
Довiчне з конфискацiею - самое то , для совкодгочера-пенсионера. Для этого он меркантильно дал клятву пятиконечной звезде.
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05.11.2024 11:08 Ответить
Замість ЗВ треба П
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05.11.2024 11:12 Ответить
тада и вместо ЗД надоть СТ
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05.11.2024 11:30 Ответить
Погано, добре пожитєвікам-не знаю. Але краще вішати, а не утримувати за наш рахунок
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05.11.2024 11:15 Ответить
Згоден, але ж бо не все так просто, ондого... Спочатку морально приголомшити, а на критцi торнадiвцi можуть i пiдвiсити (за гогошари) , що би все вiдбувалося степенно.
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05.11.2024 11:35 Ответить
(,)+(щоби)
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05.11.2024 11:36 Ответить
пожитєвіки сидять окремо, та по одному
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05.11.2024 12:58 Ответить
Говорят на зоне подобные типы имеют статус стукача, а это даже ниже чем петух
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05.11.2024 11:25 Ответить
Гудственно. Значит на протяжении всего пенсионного периода, будет опущенцем(ниже плинтуса и городско канализации).
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05.11.2024 11:32 Ответить
Вони на це і розраховують. Треба було б хоч з пяток ліквідувати при злісному опорі при затримані з широким розголосом
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05.11.2024 13:35 Ответить
Такого будуть берегти на обмін.
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05.11.2024 11:52 Ответить
як же хочеться прочитати в кінці: чинив спротив при затриманні і був ліквідований...
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05.11.2024 12:13 Ответить
В Миколаєві цієї падалі дуже багато, аж кишить. Пройдіться по місту, де більше половини реклами(назв магазинів) на кацапській мові. А музей флоту до цієї пори прикрашають статуї амдміралів іх - імперського флоту. До цього так їх і не прибрали. Про вулицю і барил'єф потьомкіна вже колись писав. У пана Кіма 5 заступників, із яких три "рига" і два маланці. Яка влада - такі і порядки!!!
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05.11.2024 12:34 Ответить
Після помпезного візиту голови Черкаської ВЦА на завод з ремонту військової техніки у Золотоноші кацапи- розбили підприємство. Хто тут агент ФСБ?
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05.11.2024 12:35 Ответить
Той представник зєрмаковщини міг в своєму оточені привезти. Якби ж місцеве СБУ на Україну працювало
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05.11.2024 13:29 Ответить
А мені здається, що біля "слуг" і їх братів "ригів" є тільки проросійське оточення, реальних патріотів там немає.
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05.11.2024 15:25 Ответить
Щось він дуже ****** на пенсіонера мента, а не військового.
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05.11.2024 13:25 Ответить
ОНИ ЧТО ТО ВСЕ ПОХОЖИЕ !!!??? ВСЕ СТАРЫЕ, ЛЫСЫЕ И ПУЗАТЫЕ )))
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06.11.2024 20:32 Ответить
МОЖЕТ ХОТЬ НЕ ПРИЙДЁТСЯ КОРМИТЬ ДО КОНЦА ЖИЗНИ ПДРА !!!
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06.11.2024 20:34 Ответить
 
 