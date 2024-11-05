Задержан агент ФСБ, корректировавший удары по Николаеву и Одессе и планировавший бежать в РФ, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, который действовал в Николаеве и Одессе. Он готовил координаты для ракетно-дронных ударов по обоим городам и формировал новую агентурную сеть страны-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о злоумышленнике?
По материалам дела, фигурантом оказался военный пенсионер из Николаевской области, который попал в поле зрения оккупантов во время своих поездок в РФ еще до полномасштабной войны.
После начала полномасштабного вторжения на мужчину дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил ему сотрудничество. В обмен на помощь рашистам мужчине пообещали "эвакуацию" в Россию с последующим решением его материальных вопросов.
По указанию российского спецслужбиста агент разведывал локации Сил обороны, по которым рашисты планировали нанести воздушные удары с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед" и ракетного вооружения.
Также предатель проводил доразведку на местах "прилетов", чтобы проинформировать ФСБ о последствиях вражеских атак.
Чтобы расширить разведывательные возможности фсб и получать дополнительные разведданные фигурант подыскивал "кандидатов в новые агенты рф".
Для этого он пытался "втемную" использовать своих знакомых - бывших правоохранителей, у которых во время бытовых разговоров расспрашивал о настроениях действующих сотрудников.
Задержание предателя
Контрразведчики СБУ задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства.
При обысках у него изъяты сим-карты и два мобильных телефона, один из которых он использовал для конспиративной связи с оккупантами.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Что грозит предателю?
Злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пора вже "нещасні випадки" робити, чи "прі попиткє к бєгству"... Щоб інші дуже добре задумалися, чи варті того російські криваві рублі.
Але мова зараз не про Європку, а про Україну, що стоїть, що пручається, що не дала ворогу бажаного ані за три дні, ані за три роки. Я пишаюся моєю Батьківщиною до сліз на очах!
Але на жаль гидоти теж багато. До подиву.