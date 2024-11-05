Задержан агент ФСБ, корректировавший удары по Николаеву и Одессе и планировавший бежать в РФ, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, который действовал в Николаеве и Одессе. Он готовил координаты для ракетно-дронных ударов по обоим городам и формировал новую агентурную сеть страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о злоумышленнике?

По материалам дела, фигурантом оказался военный пенсионер из Николаевской области, который попал в поле зрения оккупантов во время своих поездок в РФ еще до полномасштабной войны.

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После начала полномасштабного вторжения на мужчину дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил ему сотрудничество. В обмен на помощь рашистам мужчине пообещали "эвакуацию" в Россию с последующим решением его материальных вопросов.

По указанию российского спецслужбиста агент разведывал локации Сил обороны, по которым рашисты планировали нанести воздушные удары с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед" и ракетного вооружения.

Также предатель проводил доразведку на местах "прилетов", чтобы проинформировать ФСБ о последствиях вражеских атак.

Чтобы расширить разведывательные возможности фсб и получать дополнительные разведданные фигурант подыскивал "кандидатов в новые агенты рф".

Для этого он пытался "втемную" использовать своих знакомых - бывших правоохранителей, у которых во время бытовых разговоров расспрашивал о настроениях действующих сотрудников.

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Задержание предателя

Контрразведчики СБУ задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства.

При обысках у него изъяты сим-карты и два мобильных телефона, один из которых он использовал для конспиративной связи с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Что грозит предателю?

Злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.