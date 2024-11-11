Працював на РФ під час окупації, а потім "влаштувався" до ТЦК і роздавав повістки: На Одещині судитимуть зрадника

На Одещині судитимуть зрадника, який працював на РФ під час окупації Херсонщини, а згодом "влаштувався" до ТЦК.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік раніше працював у "Дар'ївській колонії".

"Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території", - йдеться в повідомленні.

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Згодом чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.

Чоловіка затримали, його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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