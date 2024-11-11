Працював на РФ під час окупації, а потім "влаштувався" до ТЦК і роздавав повістки: На Одещині судитимуть зрадника
На Одещині судитимуть зрадника, який працював на РФ під час окупації Херсонщини, а згодом "влаштувався" до ТЦК.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Чоловік раніше працював у "Дар'ївській колонії".
"Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території", - йдеться в повідомленні.
Згодом чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.
Чоловіка затримали, його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
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"Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території."
враження, що влаштуватися до ТЦК, це як влаштуватися десь листівки на вулиці роздавати
і все це потрапило до рук окупантів. Може не того судять ?