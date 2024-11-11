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Працював на РФ під час окупації, а потім "влаштувався" до ТЦК і роздавав повістки: На Одещині судитимуть зрадника

Зрадника, який працював на рашистів та згодом влаштувався до ТЦК, судитимуть на Одещині

На Одещині судитимуть зрадника, який працював на РФ під час окупації Херсонщини, а згодом "влаштувався" до ТЦК.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік раніше працював у "Дар'ївській колонії".

"Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: 2 роки в’язниці отримала директорка ліцею на Куп’янщині, яка впроваджувала російські стандарти освіти, - Нацполіція. ФОТО

Згодом чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам він розповідав про свою свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.

Чоловіка затримали, його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Читайте: Окупаційного "віцемера", агентку ГРУ та зрадницю затримано на Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеська область (3181) колабораціонізм (1157) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+26
ну я вже казала тут раніше, що до тцк дуже легко влаштовується усілякий непотріб, який дозволяє собі бити громадян ногами..., не уявляю собі, скільки його ще там..., який ще не виявили...
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11.11.2024 14:27
+24
Так просто взяв і мобілізувався в ТЦК?
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11.11.2024 14:27
+11
Не розганяйте іпсо тут! Всі знають що в тцк можуть влаштуватись лише кришталево чисті патріоти і ті за неабиякі внески
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11.11.2024 14:43
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ну я вже казала тут раніше, що до тцк дуже легко влаштовується усілякий непотріб, який дозволяє собі бити громадян ногами..., не уявляю собі, скільки його ще там..., який ще не виявили...
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11.11.2024 14:27 Відповісти
Рсь такі пі@ари, екснаглядачі, ексмусора, екссбушники в великій кількості сдужать ворогу на ТОТ, а унас в тцк! 🤬
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11.11.2024 14:42 Відповісти
Особисто у мене з ТЦК проблем не було. СБУ-шники крутили, було.
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11.11.2024 14:49 Відповісти
Так просто взяв і мобілізувався в ТЦК?
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11.11.2024 14:27 Відповісти
Так, а що вас дивує? Це ж не стрільцем у штурмовики.
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11.11.2024 14:36 Відповісти
Не так просто, а за гроші
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11.11.2024 15:08 Відповісти
"Тюремщики" потрібні будь якій владі. Це абсолютно аполітичний тип людей які пасивно служать будь якому начальству при будь якій владі. Серед них, правда, трапляються садисти та збоченці дещо частіше, але система від них позбавляється. Діяльність цього інспектора, для якого робота можливо була єдиним джерелом доходу, варто розглядати з точки зору тієї шкоди яку він особисто завдав, або не завдав українцям. Якщо тюремщик злий і жадібний то це жах. Якщо ж тюремщик співчуває вязням то може суттєво полегшити їм життя і не створювати болісних проблем.
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11.11.2024 14:36 Відповісти
Знову питання - обмежено придатний, після поранення, інвалід, може вже там після 60 років йому і ледве ходить? Як, яким чином він "мобілізувався в ТЦК"? Ну дайте відповідь хоч ви, полум'яні цензорівські борці з ухилянтами. Ви, доречі не дали відповідь на аналогічне питання в темі про волинського зрадника з тцк, який зливав інформацію росії.
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11.11.2024 14:38 Відповісти
Доречі, відчуваєте як біографія цього працівника ТЦК трошки не співпадає з "якщо що, підете в перших рядах Польщу завойовувати під дулами кадирівців". Шось тут не те)

"Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території."
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11.11.2024 14:41 Відповісти
Тюремщик не "перейшов" на аналогічну службу, а залишився на своєму робочому місці. Уявіть що прийшли окупанти, а ви знаєте що увязнені в камерах самі себе не нагодують. Хтось має про них подбати. Можливо саме цей тюремщик вирішив виконувати свої обовязки з чисто гуманітарних мотивів. Потрібно розслідувати цей випадок на основі показів свідків, а не відразу навішувати ярлик "зрадника".
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11.11.2024 14:57 Відповісти
Так і хліб сам себе не спече, і тролейбус сам не поїде і тд.
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11.11.2024 14:58 Відповісти
Не розганяйте іпсо тут! Всі знають що в тцк можуть влаштуватись лише кришталево чисті патріоти і ті за неабиякі внески
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11.11.2024 14:43 Відповісти
а потім "влаштувався" до ТЦК і роздавав повістки

враження, що влаштуватися до ТЦК, це як влаштуватися десь листівки на вулиці роздавати
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11.11.2024 14:51 Відповісти
Ну,собственно теперь понятно,кто пакует,бьет и пытает пересічних в подвалах.....Если проверить всех хорошенько,наверняка и "бурятов" можно будет найти,заблукавших в Киевских лесах в 22г,а теперь нашедших "работу" и вполне себе легализовавшихся.
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11.11.2024 15:16 Відповісти
Це мабуть було під час президенства "Бариги", бо при такому справедливому і кристально чистому пареньку від наріду 73% бути не могло. Коли вже перестане "барига" підкидати мародерів, зрадників і корупціонерів в команду Гундоса Потужного?
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11.11.2024 15:17 Відповісти
100%
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11.11.2024 15:20 Відповісти
До тцк влаштуватися,то також треба дати на лапу.
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11.11.2024 16:47 Відповісти
.... треба почати перевірку у охвісі ОП
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11.11.2024 18:16 Відповісти
Типова мусорська колаборантська морда. Такі ж в 30-х роках відбирали зерно в селян і по ночах на чорному воронку забирали людей на підвали
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11.11.2024 19:53 Відповісти
Его политические убеждения были неизменными.
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11.11.2024 22:15 Відповісти
Ніяким чином не виправдовую його , але чому на 22 лютого не було вивезеного вʼязнів ? Ви уявіть , що би було , як би тюремники повтікали ? Яка кількість зеків просто так вийшла на свободу? От всі засуджують його , але шо він повинен був робити ? Те що він вимушений був залишитись та виконувати свої обовʼязки, вирувата влада !! Вона повинна вивезти зеків , евакуювати персонал та особові справи працівників !! В тюрьмах багато документації яка має гриф « ДСк»
і все це потрапило до рук окупантів. Може не того судять ?
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12.11.2024 00:11 Відповісти
 
 