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"Втомився, вибачте": У Києві працівник ТЦК Воєводін намагався вкоротити собі віку пострілом у голову, - ЗМІ

Працівник ТЦК у Києві майор Андрій Воєводін вистрелив собі в голову

У Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Києва один із працівників майор Андрій Воєводін намагався вчинити самогубство, вистреливши в голову з пістолета. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Українська правда" та "РБК-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Відомо, що подія сталася ще 9 листопада.

У приміщенні Печерського ТЦК та СП виявили начальника групи персоналу майора Андрія Валерійовича Воєводіна із важким вогнепальним пораненням голови.

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За словами співрозмовника УП, працівник ТЦК залишив коротку передсмертну записку зі словами "Втомився, вибачте".

Працівник ТЦК у Києві Андрій Воєводін вчинив спробу самогубства: що відомо

Зазначається, що Воєводіна негайно направили до Київської міської клінічної лікарні №17. Він перебуває у стані коми. Попередній діагноз – вогнепальне кульове наскрізне поранення голови та геморагічний шок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою "Самогубство".

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Автор: 

Київ (19429) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+29
В. Прозапас:
А як так вийшло, що в часи АТО нереформовані військомати забезпечили шість хвиль мобілізації (і демобілізації), формування ОР першої черги, потім після реорганізації в ТЦК перехід на контрактну армію та успішну крмплектацію бригад в страшну весну 2022, що зірвало путінський бліцкріг - .... і враз стали бусіфікаторами та хабарниками?

Може причина все ж таки в директивах, які отримують згори військові структури, ТЦК в тому числі - тому і мають відповідний результат роботи?

Це яскравий приклад знищення державної інституції, яка працювала ефективно - і тільки під потужним керівництвом "5-6 менеджерів" деградувала до рівня сексологинь в МЗС.

Не треба бути пророком, щоби передбачити нульову ефективність чергового "простово рєшєнія" нових ліц про якісь "рекрутінгові центри", в яких цивільні (!) забезпечать комплектацію армії.

Ну пограйтесь, раз досі мало "поломаной сістєми".
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12.11.2024 18:32
+18
Ше півтора роки тому був випадок, коли голова влк звільнився і заявив, що не хоче брати на себе гріх і відправляти хворих людей на війну, хоча його змушують. То був чесний поступок. А зараз будь-який працівник тцк чи лікар влк - злочинці. Без винятку. Всі до одного
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12.11.2024 18:23
+18
Я хотів би подивится на отіх, хто тут, сидячи у кріслі чи на дівані, і сере на робітників ТЦК, яки б вони були б через півроку на їх місті. Одне те шо треба виловлювать скотів та слимакив, яки не бажають захищати свій дім, родину, дітей, батькив, країну та вважають шо це хтось за них зробит, то вже дуже важке психичне навантаження. А ви вважаєтє шо військовим ТЦК цілодобово мати діло з лайном соціума не важко психично? Ждуни херові. Так, а мудаків там, у ТЦК, теж вистачає.
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12.11.2024 18:38
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Людське прокляття просто так не проходить.
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12.11.2024 19:48 Відповісти
А хто його прокляв? Сцикуни,ухилянти та ждуни? Так то не люди!
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12.11.2024 20:01 Відповісти
Стріляв себе у голову, але промахнувся...
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13.11.2024 01:47 Відповісти
Офигели, уже здесь рекламируют свои услуги.
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13.11.2024 17:48 Відповісти
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