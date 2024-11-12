"Втомився, вибачте": У Києві працівник ТЦК Воєводін намагався вкоротити собі віку пострілом у голову, - ЗМІ

У Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Києва один із працівників майор Андрій Воєводін намагався вчинити самогубство, вистреливши в голову з пістолета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Українська правда" та "РБК-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Відомо, що подія сталася ще 9 листопада.

У приміщенні Печерського ТЦК та СП виявили начальника групи персоналу майора Андрія Валерійовича Воєводіна із важким вогнепальним пораненням голови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працював на РФ під час окупації, а потім "влаштувався" до ТЦК і роздавав повістки: На Одещині судитимуть зрадника

За словами співрозмовника УП, працівник ТЦК залишив коротку передсмертну записку зі словами "Втомився, вибачте".

Зазначається, що Воєводіна негайно направили до Київської міської клінічної лікарні №17. Він перебуває у стані коми. Попередній діагноз – вогнепальне кульове наскрізне поранення голови та геморагічний шок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою "Самогубство".

Читайте також: ТЦК про розшук Стерненка: Не повідомив низку важливих деталей, це не є "помстою"