"Втомився, вибачте": У Києві працівник ТЦК Воєводін намагався вкоротити собі віку пострілом у голову, - ЗМІ
У Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Києва один із працівників майор Андрій Воєводін намагався вчинити самогубство, вистреливши в голову з пістолета.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Українська правда" та "РБК-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Відомо, що подія сталася ще 9 листопада.
У приміщенні Печерського ТЦК та СП виявили начальника групи персоналу майора Андрія Валерійовича Воєводіна із важким вогнепальним пораненням голови.
За словами співрозмовника УП, працівник ТЦК залишив коротку передсмертну записку зі словами "Втомився, вибачте".
Зазначається, що Воєводіна негайно направили до Київської міської клінічної лікарні №17. Він перебуває у стані коми. Попередній діагноз – вогнепальне кульове наскрізне поранення голови та геморагічний шок.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою "Самогубство".
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А як так вийшло, що в часи АТО нереформовані військомати забезпечили шість хвиль мобілізації (і демобілізації), формування ОР першої черги, потім після реорганізації в ТЦК перехід на контрактну армію та успішну крмплектацію бригад в страшну весну 2022, що зірвало путінський бліцкріг - .... і враз стали бусіфікаторами та хабарниками?
Може причина все ж таки в директивах, які отримують згори військові структури, ТЦК в тому числі - тому і мають відповідний результат роботи?
Це яскравий приклад знищення державної інституції, яка працювала ефективно - і тільки під потужним керівництвом "5-6 менеджерів" деградувала до рівня сексологинь в МЗС.
Не треба бути пророком, щоби передбачити нульову ефективність чергового "простово рєшєнія" нових ліц про якісь "рекрутінгові центри", в яких цивільні (!) забезпечать комплектацію армії.
Ну пограйтесь, раз досі мало "поломаной сістєми".