ТЦК про розшук Стерненка: Не повідомив низку важливих деталей, це не є "помстою"
В Одеському обласному ТЦК прокоментували оголошення в розшук волонтера Сергія Стерненка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з нещодавніми публічними заявами Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку та спробами дискредитації діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), надаємо офіційне роз’яснення для уникнення маніпуляцій та спотворення фактів. Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації", - йдеться в повідомленні.
У ТЦК зазначили, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.
"Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу.
Також у своїх публічних заявах пан Стерненко натякає на те, що його розшук є нібито "помстою" через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП. Зазначаємо, що військові інституції діють виключно в рамках законодавства, зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки", - додали в обласному ТЦК.
Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК та СП, закликали звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП для з’ясування всіх обставин та усунення можливих непорозумінь
"Публічна критика і спроби дискредитації, засновані на маніпулятивних твердженнях, не є конструктивним способом вирішення ситуації та підривають суспільну довіру до державних інституцій, які стоять на захисті нашої країни", - підсумували там.
Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.
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Зараз вже потихеньку починають збивати ворожі розвідники за допомогою FPV. Триває розробка методів боротьби з "шахедами" за допомогою FPV. Звичайно це не заслуга виключно однієї особи, але вплив суттєвий. І якби не цей вплив, воювали б совковими методами і, напевно, вам було б комфортно.
А крім того - він забеспечує всю логістику.
"втой же час заявляє "Спільнота СТЕРНЕНКА"."
А що він має заявляти? Люди, які дивляться Стерненка і донатять йому на дрони - це хто? Хіба назва Спільнота Стерненка для них не підходить?
ви не чули?
ось вам буде, нова тєма, дрочити про нові вибори. треба придумати, як назвати виборців притули.
він звичайний ухилянт. навіть притула влк пройшов вчасно і дані оновив.
ну ясно, а чого ж ні...
невже, таки, капітуляція, та "заморозка конфлікта" після інаугурації?
ну, що ж вітаю всіх притомих українців.
довоювались!
То будь-яка притомна людина в ТЦК не буде по, своїй волі, ініціювати такі листи чи перевірки. Тобто, навіть сліпий бачить, що ТЦК наказали взятися за активіста, тільки тому, що він посмів когось там критикувати. Перемога, боєздатність? та кому вона потрібна в генштабі, головне начальника не ображати.... Це лютий ******* і агонія вищого політичного та військового керівництва....
1. Крим чий?
2. путін хто?
Одна контора...
тим більше, що стерненко визнав, та оплатив штраф.
то що заважало, зробити все своєчасно?
Ще б депутати і чиновники так виконували закони, як більшість людей України, але ж вони собі поробили "бронь до закінчення воєнного стану".
Як в одному анекдоті: отець вийшов до своєї пастви, і каже: "живіть так як я вам кажу, а не так як я сам живу". Феніта ля комедія ...
А VPN люди іноді ставлять собі по роботі, якщо тобі не відомо.
В той день коли ТЦК оголосили Стерненка в розшук , від знаходився на діловій зустрічі в - Міноборони . !! В Міноборони Карл . !!! Оце він так ховався . !
Бл.ський цирк якийсь .
Якщо вже ти не бачиш що лежить в тебе прямо перед носом то ти ідіот . Ну або ж сліпий .
Тим більше якесь "тцк" ~ юридична особа приватного права.(тобто приватна установа)
Яких ще деталей і за яким законом він якісь "деталі" мав комусь повідомляти?
у волонтера також є операційні витрати, він їх що з власної кишені має покривати ?
у Стерненка є ГО, от і почитайте якє там оподатковується.
Стерненко що і податки з донатів з власної кишені має платити ?
Але потім з Серненком зустрічається М. Подоляк енд Компані ... і Стерненко виходить на волю.
Злі язики всяке торочили, але з тих пір риторика Стерненка різко змінилася і він не дозволяв собі критикувати зє, як це робив відносно Порошенка П. О.
Може і тебе попустить
Зараз основні донати від мене тільки через ГО "Справа Громад".
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Та не треба ніяких стерненків! Всі ці бандитсько-мордаті ТЦК самі успішно займаються дискредитацією самих себе. Ще й намагаються при цьому виставляти себе патріотами.
Со Стерненко, не соглашусь, что это месть ему лично, когда призывают публичных персон которые оказывают помощь ВСУ, с целью уменьшить его помощь (так как в армии его руль будет намного меньше), чем та что сейчас, - это месть вообще всей Украине. (конечно же если его призовут).
А также, написана полная ерунда от ТЦК, и для кого они это пишут? Видимо для людей и структур отслеживающих происходящее за рубежом. Т.к. в Украине все знают, что ТЦК, не действует по закону. Она действует по беспределу, и открыто все работники это демонстрируют и не скрываю вообще. С Законом, там ничего общего нету.
останнім часом буде багато таких випадків,
багатьом вони будуть зайві зі своєю звітністю, про надану допомогу....
Кентавр зробив свою справу.....