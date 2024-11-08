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ТЦК про розшук Стерненка: Не повідомив низку важливих деталей, це не є "помстою"

У ТЦК прокоментували розшук Стерненка

В Одеському обласному ТЦК прокоментували оголошення в розшук волонтера Сергія Стерненка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з нещодавніми публічними заявами Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку та спробами дискредитації діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), надаємо офіційне роз’яснення для уникнення маніпуляцій та спотворення фактів. Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК зазначили, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

"Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу.

Також у своїх публічних заявах пан Стерненко натякає на те, що його розшук є нібито "помстою" через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП. Зазначаємо, що військові інституції діють виключно в рамках законодавства, зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки", - додали в обласному ТЦК.

Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК та СП, закликали звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП для з’ясування всіх обставин та усунення можливих непорозумінь

"Публічна критика і спроби дискредитації, засновані на маніпулятивних твердженнях, не є конструктивним способом вирішення ситуації та підривають суспільну довіру до державних інституцій, які стоять на захисті нашої країни", - підсумували там.

Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ТЦК та правоохоронці обмінюватимуться даними через електронну систему, це дасть змогу швидко отримувати інформацію про порушників, - Умєров

У ТЦК прокоментували розшук Стерненка

Автор: 

Одеса (5548) Стерненко Сергій (398) ТЦК та СП (685)


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Топ коментарі
+55
Та не розказуйте казки. Передзвонили та сказали вжити заходів. Бо багато балакає і дронів поставляє більше ніж все МО.
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08.11.2024 10:37 Відповісти
+30
влада банально затикає рота
це репресії і примус
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08.11.2024 10:39 Відповісти
+24
Cерьожа, а ти ж колись радів судам над Порошенко
Ось і маєш. Бумеранг - повернувся
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08.11.2024 10:43 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
І що з того? Він же не власник заводів, газет, пароплавів? Займається корисною справою у той час, коли влада х...м груші колотить. Про "весільні дрони" пам'ятаємо? До речі, чому лейтенант Бакланов не на фронті?
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08.11.2024 11:07 Відповісти
Виключно? Не писали б якщо не знаєте. Далеко не кожна особа вкладає стільки власних заощаджень, скільки Стерненко. До того ж, спробуйте самі організувати та налагодити поставки того, чого не існує конвенційно. Запитайте себе, в якому стані було б ваше життя (це якщо ви на даний момент в Україні проживаєте) якби не FPV дрони а також запитайте себе, хто так сильно лобіював розвиток саме цих типів дронів?
Зараз вже потихеньку починають збивати ворожі розвідники за допомогою FPV. Триває розробка методів боротьби з "шахедами" за допомогою FPV. Звичайно це не заслуга виключно однієї особи, але вплив суттєвий. І якби не цей вплив, воювали б совковими методами і, напевно, вам було б комфортно.
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08.11.2024 11:19 Відповісти
Не виключно за чужі, свої теж вкладає.
А крім того - він забеспечує всю логістику.

"втой же час заявляє "Спільнота СТЕРНЕНКА"."
А що він має заявляти? Люди, які дивляться Стерненка і донатять йому на дрони - це хто? Хіба назва Спільнота Стерненка для них не підходить?
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08.11.2024 11:29 Відповісти
Так ти і попробуй відсилати допомогу ЗСУ за чужі донати. Буде тобі честь і хвала, а так тільки пізд...бол.
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08.11.2024 12:36 Відповісти
"...де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК. " От і вся казка від стерненко , а він просто не оновив дані в ТЦК . Я ж писала , що він бреше .
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08.11.2024 10:55 Відповісти
але чого одразу за нього взялись, адже багато хто по хатах ховається. Подивіться на вулицю- там нікого
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08.11.2024 10:58 Відповісти
готують до політичної кар'єри. партія притули на заміну слуг.
ви не чули?
ось вам буде, нова тєма, дрочити про нові вибори. треба придумати, як назвати виборців притули.
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08.11.2024 11:01 Відповісти
але чого одразу за нього взялись? нічого собі одразу, через пів року після того як треба було оновити дані.

він звичайний ухилянт. навіть притула влк пройшов вчасно і дані оновив.
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08.11.2024 11:04 Відповісти
Притула то ж волонтер...від влади...у нього "бронь"..)))
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08.11.2024 11:08 Відповісти
Волонтери не мають броні .
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08.11.2024 11:19 Відповісти
Пані , бо решта не ниє на всю Україну , і не брешуть , просто тихо сидять під спідницями. До речі , у нас не пусто на вулицях )
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08.11.2024 11:05 Відповісти
Мені цікаво чи то такий піар- трюк, щоб підсунути нам на виборах, чи то репресії
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08.11.2024 11:18 Відповісти
11 ранку, на роботі всі...
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08.11.2024 11:16 Відповісти
на якій роботі ? де вона робота
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08.11.2024 11:19 Відповісти
якесь тупе питання. у кожного своя робота зі своєю адресою.
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08.11.2024 11:42 Відповісти
так ви тут працюєте ?
ну ясно, а чого ж ні...
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08.11.2024 13:07 Відповісти
мене цікавить, чого це так активно стали піарити стерненка? до виборів наближаємось?
невже, таки, капітуляція, та "заморозка конфлікта" після інаугурації?
ну, що ж вітаю всіх притомих українців.
довоювались!
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08.11.2024 10:59 Відповісти
На Стерненко можна по різному дивитися, але якщо абстрагуватися від імені, то є якась людина, активіст та блогер, що своєю діяльністю, щодня забезпечує боєздатність підрозділів ЗСУ.
То будь-яка притомна людина в ТЦК не буде по, своїй волі, ініціювати такі листи чи перевірки. Тобто, навіть сліпий бачить, що ТЦК наказали взятися за активіста, тільки тому, що він посмів когось там критикувати. Перемога, боєздатність? та кому вона потрібна в генштабі, головне начальника не ображати.... Це лютий ******* і агонія вищого політичного та військового керівництва....
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08.11.2024 11:02 Відповісти
є якась людина, активіст та блогер, який не оновив дані. через пів року до нього дійшла черга і його оштрафували. в чому проблема?
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08.11.2024 11:06 Відповісти
Публічна людина...і раптом "дійшла черга"...ага...)
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08.11.2024 11:07 Відповісти
якщо людина публічна, то в неї амністія? черга дійшла через пів року.
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08.11.2024 11:12 Відповісти
Вся справа в тому що він не не так давно почав критикувати владу і керівництво ВСУ. Як почав серйозно критиквати так за нього і взялись.
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08.11.2024 11:33 Відповісти
Тоді зеленого також треба бусифікувати. Вже давно по ньому та черга плаче
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08.11.2024 11:11 Відповісти
таке тцкашнікам пишіть
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08.11.2024 11:13 Відповісти
Він оновив дані у травні 2024го.
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08.11.2024 11:32 Відповісти
тю, а штраф чому він сплатив?
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08.11.2024 13:44 Відповісти
Реєстрація: 27.10.2024
1. Крим чий?
2. путін хто?
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08.11.2024 13:55 Відповісти
Вірити ТЦК це все одно що вірити ОПі що не було ніякої операції по "вагнерівцям"..
Одна контора...
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08.11.2024 11:06 Відповісти
По твоєї формулі - ЗСУ - ТЦК- ОП-
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08.11.2024 13:25 Відповісти
99% тцк не мають форми 6 - а 60% даже убд
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08.11.2024 14:07 Відповісти
Скинь ссиль де можна це побачити.
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08.11.2024 14:13 Відповісти
А є хтось у так званій владі хто допомага ЗСУ хочаб на десяту частину того що робить Стерненко? ,черговий шабаш портновсько - татаровської правоохороної системи.
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08.11.2024 11:06 Відповісти
як це звільняє від виконання закону?
тим більше, що стерненко визнав, та оплатив штраф.
то що заважало, зробити все своєчасно?
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08.11.2024 11:15 Відповісти
Оооо, як такі завили про виконання законів ... при цьому забувають багато чого, що творить влада, яка давала зобов'язання. За всіх часів опозиція мусила ховатися, бо якби в свій час українці виконували закони ссср, то вже б давно не було. Да і закони пишуться як показав час не для людей, а від людей. Якби люди виконували б закони, то не було б ні Помаранчевої революції, ні Майдану, нічого. Але кому то цікаво, коли зручно, то тоді пишуть про виконання.

Ще б депутати і чиновники так виконували закони, як більшість людей України, але ж вони собі поробили "бронь до закінчення воєнного стану".

Як в одному анекдоті: отець вийшов до своєї пастви, і каже: "живіть так як я вам кажу, а не так як я сам живу". Феніта ля комедія ...
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08.11.2024 12:44 Відповісти
А ти ухиляєшся, але, на відміну від Стерненка, навіть штрафів не платиш.
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08.11.2024 13:06 Відповісти
Боти з прапором Німеччини пишуть про ухилення ))) Біполярка нє? нічого?
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08.11.2024 14:17 Відповісти
Я, на відміну від прокацапського Гриши, на Стерненка не наїжджаю.

А VPN люди іноді ставлять собі по роботі, якщо тобі не відомо.
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08.11.2024 16:57 Відповісти
Карма Серйожі. Це йому за наїзди на Пороха і фактичне сприяння приходу до влади Зельца і його каманди.
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08.11.2024 11:13 Відповісти

В той день коли ТЦК оголосили Стерненка в розшук , від знаходився на діловій зустрічі в - Міноборони . !! В Міноборони Карл . !!! Оце він так ховався . !
Бл.ський цирк якийсь .
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08.11.2024 11:14 Відповісти
типу ти не знаєш народну мудрість: хочеш надійно сховати, поклади на самому видному місці.
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08.11.2024 11:17 Відповісти
Цю мудрість придумали для виправдання власного ідіотизму .
Якщо вже ти не бачиш що лежить в тебе прямо перед носом то ти ідіот . Ну або ж сліпий .
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08.11.2024 11:32 Відповісти
Ну одного разу мій начальник ще в 90-ті вилив приготовлений мною хімічний розчин, що стояв на самому видному місці і залив туди спирт і нікому не сказав....але ніхто не міг здогадатись, що приїде машина з краденою олією прямо під двері...а тари не було і почала збігатися черга і прийняв рішення вилити розчин в унітаз...поспішав і вилив з розмаху....і лише після цього відчув запах ....3літри спирту!!!!
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08.11.2024 12:34 Відповісти
або сліпий ідіот
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08.11.2024 12:58 Відповісти
портнов
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08.11.2024 11:21 Відповісти
А синка Крупи з МСЕК шукають? Повістку вже вручили?
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08.11.2024 11:21 Відповісти
Це для яких ідіотів пишуть взагалі? В розшук можуть подати тільки за кримінальний лочин.
Тим більше якесь "тцк" ~ юридична особа приватного права.(тобто приватна установа)
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08.11.2024 11:28 Відповісти
в разі вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210 та 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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08.11.2024 11:44 Відповісти
правильно правильно, ученица онлайн-юриспунденции, и учись по интернету, потом и думают костным мозгом, бо у жОПы хоть инстинкты отрабатывают
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08.11.2024 13:18 Відповісти
"Військовозабов'язаний" ≫це ні той чоловік від18 до 6о років, а той , хто перебуває на військовому обліку.
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08.11.2024 17:58 Відповісти
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08.11.2024 11:46 Відповісти
"не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації "

Яких ще деталей і за яким законом він якісь "деталі" мав комусь повідомляти?
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08.11.2024 11:34 Відповісти
Рахунок у банку і пароль до нього.
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08.11.2024 17:24 Відповісти
Єдиний критерій, по якому можна засуджувати Стерненка - привласнює він частину донатів на дрони для ЗСУ чи ні.
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08.11.2024 11:53 Відповісти
за законом він може "привласнювати" та витрачати на власні потреби певний відсоток(до 20) від донатів.
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08.11.2024 12:01 Відповісти
Посилання на закон? Які податки?
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08.11.2024 12:04 Відповісти
вас що у гуглі забанили?
у волонтера також є операційні витрати, він їх що з власної кишені має покривати ?
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08.11.2024 12:22 Відповісти
Якщо ви щось стверджуєте, то наведіть посилання, а не посилайте в пошук. Є закон про волонтерську діяльність, але там ні слова про донати. Компенсують витрати волонтера згідно ст. 11 цього закону, і ні про якісь 20 відсотків і мови не йдеться. Навіщо з себе дуже розумного корчити?
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08.11.2024 12:54 Відповісти
а донати це що ? фантики якісь чи що, чи його власні кошти ?
у Стерненка є ГО, от і почитайте якє там оподатковується.
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08.11.2024 13:03 Відповісти
Чергове бла-бла-бла. Я запитав конкретно, яким законом встановлюється до 20% прибутку у волонтера та яким податком цей прибуток обкладається.
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08.11.2024 13:13 Відповісти
який прибуток блін ти про що ?
Стерненко що і податки з донатів з власної кишені має платити ?
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08.11.2024 13:23 Відповісти
Якщо людина залишає собі 20% донатів, то це що?
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08.11.2024 13:25 Відповісти
23 лютого 2021 року, суд оголосив вирок: Стерненка та Демчука засудили за трьома статтями: розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї.
Але потім з Серненком зустрічається М. Подоляк енд Компані ... і Стерненко виходить на волю.
Злі язики всяке торочили, але з тих пір риторика Стерненка різко змінилася і він не дозволяв собі критикувати зє, як це робив відносно Порошенка П. О.
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08.11.2024 11:57 Відповісти
І коли той Порошенко встигав і конфети виробляти на рфії, і артсклади підривати, і з Байденом заговори плести (дякуєм деркачу і дубинському, що вивели на "чисту воду"), і стернека вбивати - ТРИЧІ!!!!! А ще при Поршенку в моєї сусідки баби Наді постійні закрепи нападали, а після 2019 року, як бабка пошепотіла - попустило!
Може і тебе попустить
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08.11.2024 12:12 Відповісти
Там була предісторія. Із СІЗО Стерненко вів активну піар компанію. І здуру заявив, що до нього приходили люди з Офісу. Пропонували почати працювати на них, і справу замнуть. Але він гордо відмовився. Сказав, що свої принципи не продає. Але проходить місяць чи два, його тихо випускають, і він змінює риторику з критики Зеленского на співучі оди, і починає роботу на ОПу.
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08.11.2024 13:41 Відповісти
"...та підривають суспільну довіру до державних інституцій, які стоять на захисті нашої країни" Чи я б корова мичала!...
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08.11.2024 11:58 Відповісти
якось байдуже до цього, давно вже не цікавлюсь його PR компаніями, хоча, підтримував за самооборону із смертельним кінцем... Щось схоже як із ТЮлькою, спочатку ТЮлі волі, а потім та довічно: ТЮлю нафіг!
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08.11.2024 12:05 Відповісти
Я також до зустрічі стерненка з предствниками зєвлади, я підтримував його за самообороні, інколи донатив через нього.
Зараз основні донати від мене тільки через ГО "Справа Громад".
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08.11.2024 12:16 Відповісти
так не дарма ж, ми з вами регулярно, один одного підтримуємо в дописах.
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08.11.2024 12:19 Відповісти
помилка: недарма ж
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08.11.2024 12:40 Відповісти
"Дискредитація діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)"
==========================================================
Та не треба ніяких стерненків! Всі ці бандитсько-мордаті ТЦК самі успішно займаються дискредитацією самих себе. Ще й намагаються при цьому виставляти себе патріотами.
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08.11.2024 12:14 Відповісти
Брехунець Сперменко, навіть окуляри фейкові. Аби тільки інших на фронт відправляти, як і мільйони "патріотів".
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08.11.2024 12:45 Відповісти
Страшне не повідомив детелей???вам нахіба про нього деталі,він що дня на фронт купу дронів відправляє і кожен день відео знімає.Чи вам потрібні точні координати щоб злити мордору???Таких людей взагалі чіпати непотрібно бо саме вони витягують фронт,а не всякі циркачі з верховної ради і опу!
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08.11.2024 12:59 Відповісти
сцяти в очі улюблена справа влади і його підрозділу у вигляді ТЦК...
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08.11.2024 13:01 Відповісти
Не розумію, а чого б тому ж зеленскому разом з стерненко не піти добровольцем до ЗСУ - ну патріоти ж. Нічого не заважає.
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08.11.2024 13:28 Відповісти
так пусть лещенки и стерненки покажут свою преданность стране и пойдут воевать в первых рядах
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08.11.2024 13:31 Відповісти
Я не знаю, какая может быть от Стерненко значимая помощь, если его мобилизуют и даже в канцелярию направят а не на фронт. Но я верю, в то, что от него есть большая помощь в ВСУ, как от волонтёра.
Со Стерненко, не соглашусь, что это месть ему лично, когда призывают публичных персон которые оказывают помощь ВСУ, с целью уменьшить его помощь (так как в армии его руль будет намного меньше), чем та что сейчас, - это месть вообще всей Украине. (конечно же если его призовут).

А также, написана полная ерунда от ТЦК, и для кого они это пишут? Видимо для людей и структур отслеживающих происходящее за рубежом. Т.к. в Украине все знают, что ТЦК, не действует по закону. Она действует по беспределу, и открыто все работники это демонстрируют и не скрываю вообще. С Законом, там ничего общего нету.
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08.11.2024 13:33 Відповісти
На святе посягнули. На людину з пулу ОПи.
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08.11.2024 13:33 Відповісти
Нічого дивного, прийшов і його час,
останнім часом буде багато таких випадків,
багатьом вони будуть зайві зі своєю звітністю, про надану допомогу....
Кентавр зробив свою справу.....
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08.11.2024 13:59 Відповісти
А по якому закону тцк має право бити людей і кидати в бусік ? Хоч би не брехали про " виключно по закону" аж блювати тягне вже від абревіатури тцк, ганебна контора.
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08.11.2024 19:31 Відповісти
А ми бляха вам повірили. Вот ніколи ж Одеське ТЦК не лажало. (Привіт
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09.11.2024 09:15 Відповісти
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