ТЦК про розшук Стерненка: Не повідомив низку важливих деталей, це не є "помстою"

В Одеському обласному ТЦК прокоментували оголошення в розшук волонтера Сергія Стерненка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з нещодавніми публічними заявами Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку та спробами дискредитації діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), надаємо офіційне роз’яснення для уникнення маніпуляцій та спотворення фактів. Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК зазначили, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК.

"Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу.

Також у своїх публічних заявах пан Стерненко натякає на те, що його розшук є нібито "помстою" через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП. Зазначаємо, що військові інституції діють виключно в рамках законодавства, зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки", - додали в обласному ТЦК.

Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК та СП, закликали звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП для з’ясування всіх обставин та усунення можливих непорозумінь

"Публічна критика і спроби дискредитації, засновані на маніпулятивних твердженнях, не є конструктивним способом вирішення ситуації та підривають суспільну довіру до державних інституцій, які стоять на захисті нашої країни", - підсумували там.

Раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.

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