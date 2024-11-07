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Новини Мобілізація
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Одеський ТЦК оголосив Стерненка у розшук: Волонтер вважає це "привітом" за критику армійської системи, або хтось хоче зупинити поставку дронів у війська

Стерненка оголосили у розшук через нібито неявку за повісткою

Волонтер Сергій Стерненко дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора із великим подивом дізнався, що я, виявляється, у розшуку. Дізнався не від правоохоронців, а від забороненої в Україні проросійської помийки "страна" та раша тудей. Нібито у розшук мене подав Приморський територіальний центр комплектації, переслав документ у поліцію, а поліція вже повідомила не мене, а росіян та агентуру. Прекрасні союзники", - йдеться в повідомленні.

Стерненка оголосили у розшук через нібито неявку за повісткою

За словами Стерненка у "Резерв+" ніякого розшуку немає. 

Стерненка оголосили у розшук через нібито неявку за повісткою

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"Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. У Резерв+ ще в травні вказав свою адресу у Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою. Окремий сюр – у день нібито оголошення у розшук я перебував на зустрічі в Міноборони. Через день на ще одній. Словом, поводився як той, хто переховується, ага", - заявив він.

Стерненко припускає, що це може бути "привіт" від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові.

"Або комусь дуже хочеться зупинити постачання дронів до війська та проєкти по знищенню російських розвідувальних та ударних БПЛА. ... Але сам факт зливів через росіян та агентуру – показовий", - підсумував він.

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Автор: 

мобілізація (3142) Стерненко Сергій (398) повістка (184)


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Топ коментарі
+39
Мало лизал жопу Зебилу и Дэрмаку Сперменко, указывают холопу на его место у параши
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07.11.2024 11:02 Відповісти
+26
Притулу щось забули. Той такий же самий лизун, і головний по супутникам.
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07.11.2024 11:10 Відповісти
+22
Риго-лизунам ОПи Петрову та Іванову коли повістки випишуть?
Вони не постачають дрони ЗСУ. Вони тільки лижуть Зермакам.

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07.11.2024 11:36 Відповісти
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Він не просто ліг, а ще й булки власноруч розсунув. Якщо «блохєр» 5 років критикує кремль, українську опозицію, Захід, але «не знаходить» жодного приводу для критики зєрмачні, «не бачить» зе-корупції та зе-зради, то це і називається «розсунув булки».
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07.11.2024 14:35 Відповісти
Вместе с Ермаком.
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07.11.2024 15:11 Відповісти
Мене вражають дебіли які кидаються лайном у Стерненка. Чувак разом зі своєю громадою приніс просто неймовірну користь і всеодно поганий. Ніякого майбутнього у цього їбанутого населення просто нема, знищать самі себе.
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07.11.2024 15:43 Відповісти
а в тих хто заступається за українського волонтера адміни стирають коментарі . такий плюралізм думок на Цензорі .
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07.11.2024 17:08 Відповісти
Відчувається лапа трухи.
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07.11.2024 19:10 Відповісти
Стерненку !!!---Покажи доки з ТЦК про оновлення даних , чи у тебе їх немає ? Задовбали захисники Стерненка .
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07.11.2024 19:56 Відповісти
А скрін з оберігу - то шо? )))) в очі довбешся?
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08.11.2024 01:43 Відповісти
В ОДЕСІ ТАМ КАТАКОМБИ ПЗДЕЦЬ !)
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07.11.2024 20:28 Відповісти
Задовбали довбні які сидять на скрипучих диванах та серуть у коментах на тих, хто робить і багато для війська та перемоги. Хоча деяки з них зумістно сіють срач та зневіру серед українців бо чекають росіян. Донатьте на дрони і не тільки, та не слухайте провокаторів і дурнів.
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07.11.2024 20:51 Відповісти
Донатимо, але виключно " Справі Громад " бо єдиним кому віримо.
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07.11.2024 21:51 Відповісти
Підробка документів, тиск… а спорим шо нікого з ТЦК не посадять? Як не посадили ЖОДНОГО тцкащніка домі
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08.11.2024 01:42 Відповісти
ветеран боїв з Порошенко возмущьон🤣 якщо пощупати будь-якого тіктокера-патріота буде те саме
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08.11.2024 05:31 Відповісти
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