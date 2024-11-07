Одеський ТЦК оголосив Стерненка у розшук: Волонтер вважає це "привітом" за критику армійської системи, або хтось хоче зупинити поставку дронів у війська

Волонтер Сергій Стерненко дізнався зі ЗМІ, що його оголошено у розшук Приморським ТЦК за нібито порушення правил військового обліку.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора із великим подивом дізнався, що я, виявляється, у розшуку. Дізнався не від правоохоронців, а від забороненої в Україні проросійської помийки "страна" та раша тудей. Нібито у розшук мене подав Приморський територіальний центр комплектації, переслав документ у поліцію, а поліція вже повідомила не мене, а росіян та агентуру. Прекрасні союзники", - йдеться в повідомленні.

За словами Стерненка у "Резерв+" ніякого розшуку немає.

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"Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. У Резерв+ ще в травні вказав свою адресу у Києві, додаю скрін. Сюди нічого не приходило. Повістка поїхала ані за адресою проживання, ані за пропискою. Окремий сюр – у день нібито оголошення у розшук я перебував на зустрічі в Міноборони. Через день на ще одній. Словом, поводився як той, хто переховується, ага", - заявив він.

Стерненко припускає, що це може бути "привіт" від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові.

"Або комусь дуже хочеться зупинити постачання дронів до війська та проєкти по знищенню російських розвідувальних та ударних БПЛА. ... Але сам факт зливів через росіян та агентуру – показовий", - підсумував він.

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