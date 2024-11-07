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Новости мобилизации
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Одесский ТЦК объявил Стерненко в розыск: Волонтер считает это "приветом" за критику армейской системы или кто-то хочет остановить поставку дронов в войска

Стерненка оголосили у розшук через нібито неявку за повісткою

Волонтер Сергей Стерненко узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера с большим удивлением узнал, что я, оказывается, в розыске. Узнал не от правоохранителей, а от запрещенной в Украине пророссийской помойки "страна" и раша тудей. Якобы в розыск меня подал Приморский территориальный центр комплектации, переслал документ в полицию, а полиция уже сообщила не мне, а россиянам и агентуре. Прекрасные союзники", - говорится в сообщении.

Стерненка оголосили у розшук через нібито неявку за повісткою

По словам Стерненко в "Резерв+" никакого розыска нет.

Стерненка оголосили у розшук через нібито неявку за повісткою

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"Повестку якобы отправляли мне в Одессу, откуда я переехал 6 лет назад. В Резерв+ еще в мае указал свой адрес в Киеве, прилагаю скрин. Сюда ничего не приходило. Повестка уехала ни по адресу проживания, ни по прописке. Отдельный сюр - в день якобы объявления в розыск я находился на встрече в Минобороны. Через день на еще одной. Словом, вел себя как скрывающийся, ага", - заявил он.

Стерненко предполагает, что это может быть "привет" от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные.

"Или кому-то очень хочется остановить поставки дронов в войска и проекты по уничтожению российских разведывательных и ударных БПЛА. ... Но сам факт сливов через россиян и агентуру - показателен", - подытожил он.

Читайте: Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

мобилизация (2830) Стерненко Сергей (408) повестка (155)


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Топ комментарии
+39
Мало лизал жопу Зебилу и Дэрмаку Сперменко, указывают холопу на его место у параши
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07.11.2024 11:02 Ответить
+26
Притулу щось забули. Той такий же самий лизун, і головний по супутникам.
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07.11.2024 11:10 Ответить
+22
Риго-лизунам ОПи Петрову та Іванову коли повістки випишуть?
Вони не постачають дрони ЗСУ. Вони тільки лижуть Зермакам.

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07.11.2024 11:36 Ответить
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Страница 4 из 4
Він не просто ліг, а ще й булки власноруч розсунув. Якщо «блохєр» 5 років критикує кремль, українську опозицію, Захід, але «не знаходить» жодного приводу для критики зєрмачні, «не бачить» зе-корупції та зе-зради, то це і називається «розсунув булки».
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07.11.2024 14:35 Ответить
Вместе с Ермаком.
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07.11.2024 15:11 Ответить
Мене вражають дебіли які кидаються лайном у Стерненка. Чувак разом зі своєю громадою приніс просто неймовірну користь і всеодно поганий. Ніякого майбутнього у цього їбанутого населення просто нема, знищать самі себе.
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07.11.2024 15:43 Ответить
а в тих хто заступається за українського волонтера адміни стирають коментарі . такий плюралізм думок на Цензорі .
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07.11.2024 17:08 Ответить
Відчувається лапа трухи.
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07.11.2024 19:10 Ответить
Стерненку !!!---Покажи доки з ТЦК про оновлення даних , чи у тебе їх немає ? Задовбали захисники Стерненка .
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07.11.2024 19:56 Ответить
А скрін з оберігу - то шо? )))) в очі довбешся?
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08.11.2024 01:43 Ответить
В ОДЕСІ ТАМ КАТАКОМБИ ПЗДЕЦЬ !)
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07.11.2024 20:28 Ответить
Задовбали довбні які сидять на скрипучих диванах та серуть у коментах на тих, хто робить і багато для війська та перемоги. Хоча деяки з них зумістно сіють срач та зневіру серед українців бо чекають росіян. Донатьте на дрони і не тільки, та не слухайте провокаторів і дурнів.
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07.11.2024 20:51 Ответить
Донатимо, але виключно " Справі Громад " бо єдиним кому віримо.
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07.11.2024 21:51 Ответить
Підробка документів, тиск… а спорим шо нікого з ТЦК не посадять? Як не посадили ЖОДНОГО тцкащніка домі
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08.11.2024 01:42 Ответить
ветеран боїв з Порошенко возмущьон🤣 якщо пощупати будь-якого тіктокера-патріота буде те саме
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08.11.2024 05:31 Ответить
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