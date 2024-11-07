Одесский ТЦК объявил Стерненко в розыск: Волонтер считает это "приветом" за критику армейской системы или кто-то хочет остановить поставку дронов в войска

Волонтер Сергей Стерненко узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера с большим удивлением узнал, что я, оказывается, в розыске. Узнал не от правоохранителей, а от запрещенной в Украине пророссийской помойки "страна" и раша тудей. Якобы в розыск меня подал Приморский территориальный центр комплектации, переслал документ в полицию, а полиция уже сообщила не мне, а россиянам и агентуре. Прекрасные союзники", - говорится в сообщении.

По словам Стерненко в "Резерв+" никакого розыска нет.

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"Повестку якобы отправляли мне в Одессу, откуда я переехал 6 лет назад. В Резерв+ еще в мае указал свой адрес в Киеве, прилагаю скрин. Сюда ничего не приходило. Повестка уехала ни по адресу проживания, ни по прописке. Отдельный сюр - в день якобы объявления в розыск я находился на встрече в Минобороны. Через день на еще одной. Словом, вел себя как скрывающийся, ага", - заявил он.

Стерненко предполагает, что это может быть "привет" от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные.

"Или кому-то очень хочется остановить поставки дронов в войска и проекты по уничтожению российских разведывательных и ударных БПЛА. ... Но сам факт сливов через россиян и агентуру - показателен", - подытожил он.

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