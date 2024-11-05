В Нацполиции работает 75 тыс. мужчин мобилизационного возраста, 15 тыс. из них уже выполняют боевые задания
В Национальной полиции Украины сейчас работает примерно 70-75 тысяч полицейских-мужчин мобилизационного возраста (25-60 лет). Из них 15 тысяч уже выполняют боевые задачи.
Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас, в Нацполиции, есть где-то 70-75 тысяч полицейских-мужчин, которые могут подпасть под мобилизацию по возрастной категории (25-60 лет), из которых более 15 тысяч непосредственно уже выполняют боевые задачи. И у нас все полицейские аттестованные, которые носят погоны, забронированы. Но они также выполняют боевые задачи", - проинформировал заместитель председателя Нацполиции.
Фацевич отметил, что сейчас в Национальной полиции уже созданы новые штатные подразделения, которые принимают непосредственное участие в отражении вооруженной агрессии РФ - это как раз речь идет о тех более 15 тысяч полицейских, которые выполняют различные боевые задачи, в том числе по прикрытию госграницы на севере.
"Мы создали спецподразделения для поддержки ГПСУ и Сил обороны, ВСУ. Также мы сейчас выполняем задачи непосредственно на одном из самых тяжелых направлений фронта - это бригада "Ярость", вместе со сводной бригадой "Хищник", вместе с новосозданным стрелковым подразделением нашего КОРДа. Они выполняют задачи на Торецком направлении", - сказал Фацевич.
По его словам, кроме этого, в каждом Главном управлении Нацполиции в областях были созданы стрелковые батальоны. Некоторые из них уже закончили обучение и слаживание различных специалистов между собой. "Некоторые из них были направлены в районы выполнения боевых задач. И некоторые заканчивают, соответственно, слаженность", - пояснил представитель полиции.
Отвечая на вопрос, заместитель председателя НПУ высказал мнение, что все, кто может иметь оружие в руках и носит форму, должны защищать государство.
"Но есть и другие задачи и функции. Среди этих других вопросов - вопрос о безопасности на улицах. Люди же тоже этого хотят. Мы хотим все звонить на 102, чтобы приехал наряд полиции, чтобы, если совершено правонарушение, чтобы оно было раскрыто", - сказал Фацевич.
Он сообщил, что кроме этого, полиции уже были предоставлены дополнительные функции во время военного положения - это и контроль за соблюдением комендантского часа, и охрана объектов критической инфраструктуры, и разминирование, и служба на блокпостах, и эвакуация граждан из населенных пунктов и тому подобное.
"И это очень большое количество полицейских. И военные преступления, совершенные РФ, в первую очередь документируют наши следователи и наши подразделения криминальной полиции. Общую работу полицейских мы также должны выполнять", - заявил заместитель председателя НПУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Во Львове. Совместно с ТЦК.
2- таки не усі - таке враження , що у них своя ієрархія - кому - куди
3- ТЦК треба підкрипляти не ментами , а командами свідомих бабок - і будуть результати
Понад 90% наших "героїв" у правоохоронних органах спеціального призначення України СБУ на Кримському півострові перейшли на бік агресора.
І найцікавіше… Знаєте, скільки "защитников отечества " з 11 тисяч "поліцейських" вийшли з Криму? менше 1%. Решта перейшла на бік агресора. Цє так проооо бажання піти на фронт.
Численность в открытом доступе. Только по нашей лени всякие "дятлы" в интернетах ересь несут
працівники центрального апарату - 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців - 400 осіб;співробітники територіальних органів (без поліції охорони) - 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри
https://www.google.com/amp/s/fakty.com.ua/ru/ukraine/20240313-skilky-policzejskyh-v-********-faktychna-chyselnist-ta-zakonodavchi-obmezhennya/amp/ Сколько полиции в Украине?
Штат - 120 (далее тысячи)
Не хватает - 20
Бабы полицейские - 20
Центральный аппарат - 3
Выходим на цифру 77 тысяч.
У заместителя председателя разбег плюс/минус 8-10%, т.е потенциально можно заныкать 5-7 тысяч человек
Це без різних поліцій охорони, авіаційної безпеки, учбових закладів, внутрішнього аудиту, секретчиків, патронатних служб, паспортних столів, нацгвардії, ДСНС і ще туєвої кучі служб.
Так, що 300 тисяч - це по мінімуму.
тесвои слова. Если не балобол
Я звісно знаю що є нормальні поліцейські, котрі пішли самі в ту саму Лють, але переважну більшість, навіть 99% ми колись побачили на знаменитому вже відео, здається з Дніпра, там було видно реальний "патріотизм" правоохоронців.
І чим все сказано!
https://x.com/i/status/1853759156559237214
Кількість співробітників:
191 431
99 882 поліцейських
24 756 цивільного персоналу
---------------------------------------------------
1. Хто ці "невідомі чоловічки" у кількості 66 793 індивідуумів?
2. Поліцейські = на пенсію у 40 років, що-річні медкомісії - то куди подівалися 24 000 - 29 000 ваших поліцейських?!
---------------------------------------------------
"Дядя, а ти ФУФЛО не ГОНІШ?!!" (с)
Коли йдеш по якись бокових вулицях то майже за конжним рогом патруль, мабуть більшість уже в лице знаю тому що перевіряли мої документи.
це ж ті самі сили оборони якісь подвійні стандарти, якщо поліцію та інших силовиків дальше в 45 відпускають на пенсію то і військових так само мали б в 45, по друге як деякі прокурори і поліцейські повиходили на пенсію швидше, немає ж такої норми?