В Нацполиции работает 75 тыс. мужчин мобилизационного возраста, 15 тыс. из них уже выполняют боевые задания

В Национальной полиции Украины сейчас работает примерно 70-75 тысяч полицейских-мужчин мобилизационного возраста (25-60 лет). Из них 15 тысяч уже выполняют боевые задачи.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас, в Нацполиции, есть где-то 70-75 тысяч полицейских-мужчин, которые могут подпасть под мобилизацию по возрастной категории (25-60 лет), из которых более 15 тысяч непосредственно уже выполняют боевые задачи. И у нас все полицейские аттестованные, которые носят погоны, забронированы. Но они также выполняют боевые задачи", - проинформировал заместитель председателя Нацполиции.

Фацевич отметил, что сейчас в Национальной полиции уже созданы новые штатные подразделения, которые принимают непосредственное участие в отражении вооруженной агрессии РФ - это как раз речь идет о тех более 15 тысяч полицейских, которые выполняют различные боевые задачи, в том числе по прикрытию госграницы на севере.

"Мы создали спецподразделения для поддержки ГПСУ и Сил обороны, ВСУ. Также мы сейчас выполняем задачи непосредственно на одном из самых тяжелых направлений фронта - это бригада "Ярость", вместе со сводной бригадой "Хищник", вместе с новосозданным стрелковым подразделением нашего КОРДа. Они выполняют задачи на Торецком направлении", - сказал Фацевич.

По его словам, кроме этого, в каждом Главном управлении Нацполиции в областях были созданы стрелковые батальоны. Некоторые из них уже закончили обучение и слаживание различных специалистов между собой. "Некоторые из них были направлены в районы выполнения боевых задач. И некоторые заканчивают, соответственно, слаженность", - пояснил представитель полиции.

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Отвечая на вопрос, заместитель председателя НПУ высказал мнение, что все, кто может иметь оружие в руках и носит форму, должны защищать государство.

"Но есть и другие задачи и функции. Среди этих других вопросов - вопрос о безопасности на улицах. Люди же тоже этого хотят. Мы хотим все звонить на 102, чтобы приехал наряд полиции, чтобы, если совершено правонарушение, чтобы оно было раскрыто", - сказал Фацевич.

Он сообщил, что кроме этого, полиции уже были предоставлены дополнительные функции во время военного положения - это и контроль за соблюдением комендантского часа, и охрана объектов критической инфраструктуры, и разминирование, и служба на блокпостах, и эвакуация граждан из населенных пунктов и тому подобное.

"И это очень большое количество полицейских. И военные преступления, совершенные РФ, в первую очередь документируют наши следователи и наши подразделения криминальной полиции. Общую работу полицейских мы также должны выполнять", - заявил заместитель председателя НПУ.

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