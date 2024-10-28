Полицейский Виталий Сердюк погиб в результате обстрела Донбасса. ФОТО

В Донецкой области в результате российского обстрела погиб полицейский Виталий Сердюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полицейский по логистике, старший сержант полиции Виталий Сердюк работал в Константиновке. Во время службы рядом с ним ударила авиабомба. От тяжелых ран Виталий умер в госпитале. Без отца остались двое детей.

"Виталий Сердюк преданно служил Украине, был задействован в эвакуации гражданского населения, помогал людям до последнего вздоха. За спасение родного города он заплатил самую высокую цену", - отмечают в Нацполиции.

