РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7304 посетителя онлайн
Новости Фото
3 892 5

Полицейский Виталий Сердюк погиб в результате обстрела Донбасса. ФОТО

В Донецкой области в результате российского обстрела погиб полицейский Виталий Сердюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полицейский по логистике, старший сержант полиции Виталий Сердюк работал в Константиновке. Во время службы рядом с ним ударила авиабомба. От тяжелых ран Виталий умер в госпитале. Без отца остались двое детей.

"Виталий Сердюк преданно служил Украине, был задействован в эвакуации гражданского населения, помогал людям до последнего вздоха. За спасение родного города он заплатил самую высокую цену", - отмечают в Нацполиции.

Также читайте: Защищая Украину, погиб доброволец из Грузии Мамука Кекелия

Загинув поліцейський Віталій Сердюк

Автор: 

Нацполиция (16770) Донецкая область (10819) потери (4559)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне йому... Але Воїнів - справжніх захисників Батьківщини гине у сотні-тисячі разів більше за "броньованих" поліцаїв. Може, хай би ішли на фронт : як-не-як 300 тисяч здорових молодиків "броньованих" від війни, коли бойові частини недоукомплектовані? Коли фронт відкочується до Дніпра... Який з них толк в тилу - шманати багажники і дубасити народ (коли людям терпець урветься)?
показать весь комментарий
28.10.2024 14:08 Ответить
Нема в них бронювання! Влада я завжди нає... В ТЦК на рахунок поставили,а з бронюванням морозятся! Так що, потихеньку прогонять всіх через бригади,типу " Лють"! Так що є стимул активніше пакувати ухилянтів! А то замість них поїдуть..
показать весь комментарий
04.11.2024 23:48 Ответить
Шкода загиблого поліціянта, але служба вона така.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:49 Ответить
Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:48 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
показать весь комментарий
28.10.2024 18:41 Ответить
 
 