Поліцейський Віталій Сердюк загинув внаслідок обстрілу Донеччини. ФОТО
На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський Віталій Сердюк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, поліцейський з логістики, старший сержант поліції Віталій Сердюк працював у Костянтинівці. Під час служби поруч із ним вдарила авіабомба. Від тяжких ран Віталій помер у шпиталі. Без батька залишились двоє дітей.
"Віталій Сердюк віддано служив Україні, був задіяний в евакуації цивільного населення, допомагав людям до останнього подиху. За порятунок рідного міста він заплатив найвищу ціну", - наголошують у Нацполіції.
