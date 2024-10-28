Поліцейський Віталій Сердюк загинув внаслідок обстрілу Донеччини. ФОТО

На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський Віталій Сердюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, поліцейський з логістики, старший сержант поліції Віталій Сердюк працював у Костянтинівці. Під час служби поруч із ним вдарила авіабомба. Від тяжких ран Віталій помер у шпиталі. Без батька залишились двоє дітей.

"Віталій Сердюк віддано служив Україні, був задіяний в евакуації цивільного населення, допомагав людям до останнього подиху. За порятунок рідного міста він заплатив найвищу ціну", - наголошують у Нацполіції.

