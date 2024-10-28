УКР
Поліцейський Віталій Сердюк загинув внаслідок обстрілу Донеччини. ФОТО

На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський Віталій Сердюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, поліцейський з логістики, старший сержант поліції Віталій Сердюк працював у Костянтинівці. Під час служби поруч із ним вдарила авіабомба. Від тяжких ран Віталій помер у шпиталі. Без батька залишились двоє дітей.

"Віталій Сердюк віддано служив Україні, був задіяний в евакуації цивільного населення, допомагав людям до останнього подиху. За порятунок рідного міста він заплатив найвищу ціну", - наголошують у Нацполіції.

Загинув поліцейський Віталій Сердюк

Нацполіція (15498) Донецька область (9643) втрати (4575)
Царство Небесне йому... Але Воїнів - справжніх захисників Батьківщини гине у сотні-тисячі разів більше за "броньованих" поліцаїв. Може, хай би ішли на фронт : як-не-як 300 тисяч здорових молодиків "броньованих" від війни, коли бойові частини недоукомплектовані? Коли фронт відкочується до Дніпра... Який з них толк в тилу - шманати багажники і дубасити народ (коли людям терпець урветься)?
28.10.2024 14:08 Відповісти
Нема в них бронювання! Влада я завжди нає... В ТЦК на рахунок поставили,а з бронюванням морозятся! Так що, потихеньку прогонять всіх через бригади,типу " Лють"! Так що є стимул активніше пакувати ухилянтів! А то замість них поїдуть..
04.11.2024 23:48 Відповісти
Шкода загиблого поліціянта, але служба вона така.
28.10.2024 14:49 Відповісти
Вічна пам'ять.
28.10.2024 16:48 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
28.10.2024 18:41 Відповісти
 
 