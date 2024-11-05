У Нацполіції працює 75 тис. чоловіків мобілізаційного віку, 15 тис. з них вже виконують бойові завдання

У Національній поліції України наразі працює приблизно 70-75 тисяч поліцейських-чоловіків мобілізаційного віку (25-60 років). З них 15 тисяч вже виконують бойові завдання.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас, у Нацполіції, є десь 70-75 тисяч поліцейських-чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією (25-60 років), з яких понад 15 тисяч безпосередньо вже виконують бойові завдання. І в нас усі поліцейські атестовані, які носять погони, заброньовані. Але вони також виконують бойові завдання", - поінформував заступник голови Нацполіції.

Фацевич зазначив, що наразі в Національній поліції вже створені нові штатні підрозділи, які беруть безпосередню участь у відбитті збройної агресії РФ — це якраз йдеться про ті понад 15 тисяч поліцейських, які виконують різні бойові завдання, у тому числі з прикриття держкордону на півночі.

"Ми створили спецпідрозділи для підтримки ДПСУ і Сил оборони, ЗСУ. Також ми зараз виконуємо завдання безпосередньо на одному з найважчих напрямків фронту — це бригада "Лють", разом зі зведеною бригадою "Хижак", разом із новоствореним стрілецьким підрозділом нашого КОРДу. Вони виконують завдання на Торецькому напрямку", - сказав Фацевич.

За його словами, окрім цього, у кожному Головному управлінні Нацполіції в областях були створені стрілецькі батальйони. Деякі з них уже закінчили навчання і злагодження різних спеціалістів між собою. "Деякі з них були направлені в райони виконання бойових завдань. І деякі закінчують, відповідно, злагодженість", - пояснив представник поліції.

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Відповідаючи на питання, заступник голови НПУ висловив думку, що всі, хто може мати зброю в руках і носить форму, мають боронити державу.

"Але є й інші завдання та функції. Серед цих інших питань — питання про безпеку на вулицях. Люди ж теж цього хочуть. Ми хочемо всі дзвонити на 102, щоб приїхав наряд поліції, щоб, якщо скоєно правопорушення, щоб воно було розкрите", - сказав Фацевич.

Він поінформував, що окрім цього, поліції вже були надані додаткові функції під час воєнного стану — це і контроль за дотриманням комендантської години, і охорона об’єктів критичної інфраструктури, і розмінування, і служба на блокпостах, і евакуація громадян із населених пунктів тощо.

"І це дуже велика кількість поліцейських. І воєнні злочини, вчинені РФ, у першу чергу документують наші слідчі і наші підрозділи кримінальної поліції. Загальну роботу поліцейських ми також маємо виконувати", - заявив заступник голови НПУ.

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