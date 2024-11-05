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Новини Мобілізація
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У Нацполіції працює 75 тис. чоловіків мобілізаційного віку, 15 тис. з них вже виконують бойові завдання

олександр,фацевич

У Національній поліції України наразі працює приблизно 70-75 тисяч поліцейських-чоловіків мобілізаційного віку (25-60 років). З них 15 тисяч вже виконують бойові завдання.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас, у Нацполіції, є десь 70-75 тисяч поліцейських-чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією (25-60 років), з яких понад 15 тисяч безпосередньо вже виконують бойові завдання. І в нас усі поліцейські атестовані, які носять погони, заброньовані. Але вони також виконують бойові завдання", - поінформував заступник голови Нацполіції.

Фацевич зазначив, що наразі в Національній поліції вже створені нові штатні підрозділи, які беруть безпосередню участь у відбитті збройної агресії РФ — це якраз йдеться про ті понад 15 тисяч поліцейських, які виконують різні бойові завдання, у тому числі з прикриття держкордону на півночі.

"Ми створили спецпідрозділи для підтримки ДПСУ і Сил оборони, ЗСУ. Також ми зараз виконуємо завдання безпосередньо на одному з найважчих напрямків фронту — це бригада "Лють", разом зі зведеною бригадою "Хижак", разом із новоствореним стрілецьким підрозділом нашого КОРДу. Вони виконують завдання на Торецькому напрямку", - сказав Фацевич.

За його словами, окрім цього, у кожному Головному управлінні Нацполіції в областях були створені стрілецькі батальйони. Деякі з них уже закінчили навчання і злагодження різних спеціалістів між собою. "Деякі з них були направлені в райони виконання бойових завдань. І деякі закінчують, відповідно, злагодженість", - пояснив представник поліції.

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Відповідаючи на питання, заступник голови НПУ висловив думку, що всі, хто може мати зброю в руках і носить форму, мають боронити державу.

"Але є й інші завдання та функції. Серед цих інших питань — питання про безпеку на вулицях. Люди ж теж цього хочуть. Ми хочемо всі дзвонити на 102, щоб приїхав наряд поліції, щоб, якщо скоєно правопорушення, щоб воно було розкрите", - сказав Фацевич.

Він поінформував, що окрім цього, поліції вже були надані додаткові функції під час воєнного стану — це і контроль за дотриманням комендантської години, і охорона об’єктів критичної інфраструктури, і розмінування, і служба на блокпостах, і евакуація громадян із населених пунктів тощо.

"І це дуже велика кількість поліцейських. І воєнні злочини, вчинені РФ, у першу чергу документують наші слідчі і наші підрозділи кримінальної поліції. Загальну роботу поліцейських ми також маємо виконувати", - заявив заступник голови НПУ.

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Автор: 

Нацполіція (15320) бронювання (347) мобілізація (3141) Фацевич Олександр (88)


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Топ коментарі
+29
>15 тис. з них вже виконують бойові завдання
Во Львове. Совместно с ТЦК.
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05.11.2024 18:56 Відповісти
+17
І я маю в це повірити, спостерігаючи за "моїм" відділом поліції, де за час війни жоден не пішов на фронт? Там немає поліціянтів мобілізаційного віку? Всі інваліди?
Я звісно знаю що є нормальні поліцейські, котрі пішли самі в ту саму Лють, але переважну більшість, навіть 99% ми колись побачили на знаменитому вже відео, здається з Дніпра, там було видно реальний "патріотизм" правоохоронців.
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05.11.2024 19:08 Відповісти
+15
як так? ментів біля 300К і тільки 75К з них (25%) підлягають мобілізації? тобто 75% менше 25 років? подивіться ютюб де кожен перший стопорить машини на трасі в віці 30-4о років! я вже не кажу про поліцію охорони - 100% комерційна контора на фіатах та пасатах за державний кошт!
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05.11.2024 19:05 Відповісти
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А можна навпаки? Більшу половину туди, а меншу сюди.
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05.11.2024 18:53 Відповісти
Всі крім тебе будуть воювати. Всьому свій час.
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05.11.2024 18:55 Відповісти
Ага, а якась jopa буде відсиджуватись десь на Заході з липовою довідкою про непридатність
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05.11.2024 20:18 Відповісти
Виїхав у 2017.
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05.11.2024 20:36 Відповісти
Наверно можно, если ты с ними туди пойдешь
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05.11.2024 20:22 Відповісти
В деяких ротах бригади Лють стариків залишилося по 6-7 душ. Не знаю, скільки було поранених...
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05.11.2024 18:54 Відповісти
Росіянин, веди себе на українському сайті стриманіш, а то швидко на страну, с..у полетиш
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05.11.2024 19:22 Відповісти
Твої б слова та до бога. А тебе на їх місце.
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05.11.2024 19:24 Відповісти
Це та "Лють", що з "Гвардії наступу", котру Залужний із Сирським поклали під Роботиним. То не дивно...
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05.11.2024 19:45 Відповісти
респект бригаді "Лють" та низькій уклін!
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05.11.2024 19:52 Відповісти
>15 тис. з них вже виконують бойові завдання
Во Львове. Совместно с ТЦК.
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05.11.2024 18:56 Відповісти
А чому тебе тільки російські тролі пролайкали у такій кількості?
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05.11.2024 19:25 Відповісти
Ты знаешь всех российских троллей? За соседними компами сидят?
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05.11.2024 19:29 Відповісти
Так от ти всім відомий росбот і що?
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05.11.2024 19:34 Відповісти
А ты всем известный *******.
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05.11.2024 19:38 Відповісти
А во Львове полиция не нужна? Вообще никакая
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05.11.2024 20:24 Відповісти
1-правда - менти таки воюють !
2- таки не усі - таке враження , що у них своя ієрархія - кому - куди
3- ТЦК треба підкрипляти не ментами , а командами свідомих бабок - і будуть результати
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05.11.2024 23:24 Відповісти
"Буряты" вже тут...
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05.11.2024 19:00 Відповісти
Буде кого відправляти в штурми посадок за розпорядженням з ОТУВ. А може та посадка в низині і нахрін не впала для подальшого ведення оборони, то вже нікого не цікавить. "Відновити позиції" як каже Бутусов.
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05.11.2024 19:48 Відповісти
75 тысяч? на брехню похоже,и сколько рапортов в день о желании пойти на фронт эти 75 тысяч пишут?
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05.11.2024 19:02 Відповісти
Знайома з відділку,каже що приходить команда і хлопці тягнуть сирники,кому йти.
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05.11.2024 19:36 Відповісти
І усі сірники однакової довжини. Тобто не йде ніхто! А ось коли команда приходить зі сраними ТЦКунами йти цивільних кошмарити, ніхто нічого не тягне, а біжать наввипередки!
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05.11.2024 19:55 Відповісти
"тягнуть" сирники? "Азов" набирає в свій склад людей навіть на тилову посаду запитуючи: чи візьме людина в руки зброю якщо доведеться іти в бій захищати будь кого. Якщо людина відмовляється то не потрапляє в склад "Азову". З поліціянтами таке саме повинно бути. І не буде ніяких "сирників". Ганьба, якась! Сирники вони тягнуть! В усіх інших випадках (не перелічуватиму) теж сирники тягнуть? Чи черга до сусідньої області
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05.11.2024 19:57 Відповісти
Ви кажете як потрібно і не тільки в "Азові"і це знаю проблема(син надає психологічну підтримку на лінії),а передаю як є в даному поліцейському відділку.
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05.11.2024 20:12 Відповісти
Так і є. Це в кращому випадку. Зазвичай відправляють тих, хто менше бабла приносить. Коли пішов слух про часткову їх мобілізацію, під цю тему самих недосвідчених (або лохів) оманою змусили звільнитися і мобілізуватися. Та ж ситуація, нажаль, була і в ДСНС. Адмінресурс - совок в дії, кріпацтво (рабовласництво). Нічого не змінилося
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06.11.2024 09:25 Відповісти
Понад 70% "військовослужбовців Збройних сил України" на Кримському півострові "перейшли на бік агресора". Менш ніж 30% залишилися вірними українській присязі.

Понад 90% наших "героїв" у правоохоронних органах спеціального призначення України СБУ на Кримському півострові перейшли на бік агресора.

І найцікавіше… Знаєте, скільки "защитников отечества " з 11 тисяч "поліцейських" вийшли з Криму? менше 1%. Решта перейшла на бік агресора. Цє так проооо бажання піти на фронт.
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05.11.2024 21:21 Відповісти
У Національній поліції України наразі працює приблизно 70-75 тисяч поліцейських-чоловіків мобілізаційного віку (25-60 років), це каже керівник? Чи це така тайна чи 70 чи 75?
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05.11.2024 19:04 Відповісти
Он каждый день списочный состав проверят? Поголовно? Люди увольняются, уходят на пенсию, переходят в СБУ или ВС, хорошо если начальник раз в год получает эту цифру
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05.11.2024 20:28 Відповісти
А зачем такой начальник, который не знает сколько у него людей в подчинении?
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05.11.2024 21:24 Відповісти
А это его единственная обязанность? Может в других направлениях он получше разбирается?
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06.11.2024 00:47 Відповісти
Так заяви подібні потрібно робити згідно фаховому профілю.
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06.11.2024 08:58 Відповісти
прикриття держкордону з Білоруссю то саме шо не є бойове завдання
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05.11.2024 19:05 Відповісти
як так? ментів біля 300К і тільки 75К з них (25%) підлягають мобілізації? тобто 75% менше 25 років? подивіться ютюб де кожен перший стопорить машини на трасі в віці 30-4о років! я вже не кажу про поліцію охорони - 100% комерційна контора на фіатах та пасатах за державний кошт!
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05.11.2024 19:05 Відповісти
Напевно мається на увазі саме патрульна поліція. А 300 000 я так розумію в МВС взагалі
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05.11.2024 19:09 Відповісти
Не верьте Фантомасу, он разбушевался. Мне тоже не верьте.
Численность в открытом доступе. Только по нашей лени всякие "дятлы" в интернетах ересь несут
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05.11.2024 19:19 Відповісти
Добре
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05.11.2024 19:26 Відповісти
Згідно з постановою Кабінету міністрів https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-v-dodatok-1-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-kvitnia-2014-r-t50523 №450 від 5 травня 2023 року, чисельність співробітників національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб. В тому числі:

працівники центрального апарату - 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців - 400 осіб;співробітники територіальних органів (без поліції охорони) - 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри
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05.11.2024 19:27 Відповісти
В состав МВД входит не только полиция же. Это и пограничники, и ДСНС и та же НацГвардия...
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05.11.2024 19:11 Відповісти
Гоша, ты кто? Шо ставишь за свой базар о 300 тысяч?
https://www.google.com/amp/s/fakty.com.ua/ru/ukraine/20240313-skilky-policzejskyh-v-********-faktychna-chyselnist-ta-zakonodavchi-obmezhennya/amp/ Сколько полиции в Украине?
Штат - 120 (далее тысячи)
Не хватает - 20
Бабы полицейские - 20
Центральный аппарат - 3
Выходим на цифру 77 тысяч.
У заместителя председателя разбег плюс/минус 8-10%, т.е потенциально можно заныкать 5-7 тысяч человек
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05.11.2024 19:16 Відповісти
Не вішай тут лапшу людям
Це без різних поліцій охорони, авіаційної безпеки, учбових закладів, внутрішнього аудиту, секретчиків, патронатних служб, паспортних столів, нацгвардії, ДСНС і ще туєвої кучі служб.
Так, що 300 тисяч - це по мінімуму.
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05.11.2024 19:41 Відповісти
Давайте мериться ссылками. Обоснуйте свои слова. Если не балобол
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05.11.2024 20:17 Відповісти
І я маю в це повірити, спостерігаючи за "моїм" відділом поліції, де за час війни жоден не пішов на фронт? Там немає поліціянтів мобілізаційного віку? Всі інваліди?
Я звісно знаю що є нормальні поліцейські, котрі пішли самі в ту саму Лють, але переважну більшість, навіть 99% ми колись побачили на знаменитому вже відео, здається з Дніпра, там було видно реальний "патріотизм" правоохоронців.
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05.11.2024 19:08 Відповісти
Заступник так 70 чи 75 тисяч?
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05.11.2024 19:10 Відповісти
В баті ні одного мента, мусора. Хто кого обманює. Одні цивільні. Цивільний захищає силовика, це сюр. Нонсенс
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05.11.2024 19:13 Відповісти
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05.11.2024 19:19 Відповісти
А Вася електрик прям навчений. Тобто що пассатижі, що автомат - воно одне й те ж саме
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06.11.2024 09:28 Відповісти
ЗАБРОНЬОВАНІ!
І чим все сказано!
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05.11.2024 19:15 Відповісти
хтось вірить цьому поліцейському барбершоперному брехуну у формі ЗСУ
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05.11.2024 19:15 Відповісти
А на вулицю вийдеш і таке враження, що пів міста поліцейських!1
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05.11.2024 19:17 Відповісти
В Одесі активіст вирішив запитати у представників ТЦК на якій підставі цивільні у військовій формі з ГО "сприяння правоохоронним органам" проводять зупинку, затримання і перевірку документів інших людей.

https://x.com/i/status/1853759156559237214
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05.11.2024 19:20 Відповісти
Вікіпедія:
Кількість співробітників:
191 431
99 882 поліцейських
24 756 цивільного персоналу
---------------------------------------------------
1. Хто ці "невідомі чоловічки" у кількості 66 793 індивідуумів?
2. Поліцейські = на пенсію у 40 років, що-річні медкомісії - то куди подівалися 24 000 - 29 000 ваших поліцейських?!
---------------------------------------------------
"Дядя, а ти ФУФЛО не ГОНІШ?!!" (с)

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05.11.2024 19:32 Відповісти
якщо поліцейські на пенсію в 40 років то чому в 2014 році підняли призовний вік звичайним громадянам? В квітні 2014 року - до 50 років, в липні 2014 року - до 60 років. Саме цікаве то, що той хто підняв призовний вік до 60 років особисто не на війні в свої 58 та його син теж НЕ на війні
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05.11.2024 19:49 Відповісти
Фацевич? Опять наши!. А клименко чего подставил этого, сам ссыканул заявить? А что с Монастырским?
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05.11.2024 19:35 Відповісти
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05.11.2024 19:44 Відповісти
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05.11.2024 19:59 Відповісти
Грамотно сказано. Та й фейс свідчить про глибокі філософські роздуми і АНАЛітичний склад розуму...
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07.11.2024 16:18 Відповісти
Если Украина проиграет войну, то украинцев не будет физически. Но что то 90% населения, как в Хорватии, в армию не спешит. Вот так и с полицией
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05.11.2024 20:33 Відповісти
В моєму місті зараз більшість особового складу поліції зайняті навіть не злочинністю, а допомогою військовим шукати ухилянтів.
Коли йдеш по якись бокових вулицях то майже за конжним рогом патруль, мабуть більшість уже в лице знаю тому що перевіряли мої документи.
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05.11.2024 22:20 Відповісти
так полиция, кроме других дел, на то и существует в военное время. Полицаев на самом деле никто не готовит сидеть в окопах или рулить танками. Их именно для того и держат, что бы они проводили в жизнь насилие государственной власти, какая херовая она бы не была. Ухилянт нарушает закон, обязанность полиции его выловить и доставить по назначению. Не нравится такая полиция? Так другой не бывает. Последний раз полиция воевала в Берлине в 45 году, а до этого мусора всегда и везде находились в тылу, хоть в Англии хоть в Германии хоть в Штатах или сасер.
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06.11.2024 00:57 Відповісти
А нахріна їх стільки, якщо населення скоротилось на третину? Позвільняйте нахрін, бюджет не резиновий.
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05.11.2024 19:51 Відповісти
Мусора колись казали правду?Особисто я не чув.
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05.11.2024 20:00 Відповісти
60-ти летний мент???... у ну может генерал в сауне)))
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05.11.2024 20:05 Відповісти
их 200 тысяч.. на фронте от силы 20
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05.11.2024 20:07 Відповісти
Черговий срач у вуха українців.
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05.11.2024 20:44 Відповісти
а за какой хрен 60 проц. получают зарплату, а эти людолоы7 ДА КОГО И КАК ВЫ ОТЛАВЛИВАЕТЕ?пацанчика _да , папанькиного _ больной, а чтоб у ввас было тоже самое,что вы приписали, дай бог.
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05.11.2024 21:12 Відповісти
Одне тільки не можу зрозуміти чому для цивільних підняли призовний вік а для поліції так і залишився 45 вихід на пенсію,

це ж ті самі сили оборони якісь подвійні стандарти, якщо поліцію та інших силовиків дальше в 45 відпускають на пенсію то і військових так само мали б в 45, по друге як деякі прокурори і поліцейські повиходили на пенсію швидше, немає ж такої норми?
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05.11.2024 22:16 Відповісти
Не чіпайте мальчіків в трусіках, оні должни защіщать власть от народа
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05.11.2024 22:47 Відповісти
Поліцай, учебка 6 місяців . Мобілізований 1 місяць
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06.11.2024 05:46 Відповісти
 
 