У Нацполіції працює 75 тис. чоловіків мобілізаційного віку, 15 тис. з них вже виконують бойові завдання
У Національній поліції України наразі працює приблизно 70-75 тисяч поліцейських-чоловіків мобілізаційного віку (25-60 років). З них 15 тисяч вже виконують бойові завдання.
Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас, у Нацполіції, є десь 70-75 тисяч поліцейських-чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією (25-60 років), з яких понад 15 тисяч безпосередньо вже виконують бойові завдання. І в нас усі поліцейські атестовані, які носять погони, заброньовані. Але вони також виконують бойові завдання", - поінформував заступник голови Нацполіції.
Фацевич зазначив, що наразі в Національній поліції вже створені нові штатні підрозділи, які беруть безпосередню участь у відбитті збройної агресії РФ — це якраз йдеться про ті понад 15 тисяч поліцейських, які виконують різні бойові завдання, у тому числі з прикриття держкордону на півночі.
"Ми створили спецпідрозділи для підтримки ДПСУ і Сил оборони, ЗСУ. Також ми зараз виконуємо завдання безпосередньо на одному з найважчих напрямків фронту — це бригада "Лють", разом зі зведеною бригадою "Хижак", разом із новоствореним стрілецьким підрозділом нашого КОРДу. Вони виконують завдання на Торецькому напрямку", - сказав Фацевич.
За його словами, окрім цього, у кожному Головному управлінні Нацполіції в областях були створені стрілецькі батальйони. Деякі з них уже закінчили навчання і злагодження різних спеціалістів між собою. "Деякі з них були направлені в райони виконання бойових завдань. І деякі закінчують, відповідно, злагодженість", - пояснив представник поліції.
Відповідаючи на питання, заступник голови НПУ висловив думку, що всі, хто може мати зброю в руках і носить форму, мають боронити державу.
"Але є й інші завдання та функції. Серед цих інших питань — питання про безпеку на вулицях. Люди ж теж цього хочуть. Ми хочемо всі дзвонити на 102, щоб приїхав наряд поліції, щоб, якщо скоєно правопорушення, щоб воно було розкрите", - сказав Фацевич.
Він поінформував, що окрім цього, поліції вже були надані додаткові функції під час воєнного стану — це і контроль за дотриманням комендантської години, і охорона об’єктів критичної інфраструктури, і розмінування, і служба на блокпостах, і евакуація громадян із населених пунктів тощо.
"І це дуже велика кількість поліцейських. І воєнні злочини, вчинені РФ, у першу чергу документують наші слідчі і наші підрозділи кримінальної поліції. Загальну роботу поліцейських ми також маємо виконувати", - заявив заступник голови НПУ.
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Во Львове. Совместно с ТЦК.
2- таки не усі - таке враження , що у них своя ієрархія - кому - куди
3- ТЦК треба підкрипляти не ментами , а командами свідомих бабок - і будуть результати
Понад 90% наших "героїв" у правоохоронних органах спеціального призначення України СБУ на Кримському півострові перейшли на бік агресора.
І найцікавіше… Знаєте, скільки "защитников отечества " з 11 тисяч "поліцейських" вийшли з Криму? менше 1%. Решта перейшла на бік агресора. Цє так проооо бажання піти на фронт.
Численность в открытом доступе. Только по нашей лени всякие "дятлы" в интернетах ересь несут
працівники центрального апарату - 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців - 400 осіб;співробітники територіальних органів (без поліції охорони) - 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри
https://www.google.com/amp/s/fakty.com.ua/ru/ukraine/20240313-skilky-policzejskyh-v-********-faktychna-chyselnist-ta-zakonodavchi-obmezhennya/amp/ Сколько полиции в Украине?
Штат - 120 (далее тысячи)
Не хватает - 20
Бабы полицейские - 20
Центральный аппарат - 3
Выходим на цифру 77 тысяч.
У заместителя председателя разбег плюс/минус 8-10%, т.е потенциально можно заныкать 5-7 тысяч человек
Це без різних поліцій охорони, авіаційної безпеки, учбових закладів, внутрішнього аудиту, секретчиків, патронатних служб, паспортних столів, нацгвардії, ДСНС і ще туєвої кучі служб.
Так, що 300 тисяч - це по мінімуму.
тесвои слова. Если не балобол
Я звісно знаю що є нормальні поліцейські, котрі пішли самі в ту саму Лють, але переважну більшість, навіть 99% ми колись побачили на знаменитому вже відео, здається з Дніпра, там було видно реальний "патріотизм" правоохоронців.
І чим все сказано!
https://x.com/i/status/1853759156559237214
Кількість співробітників:
191 431
99 882 поліцейських
24 756 цивільного персоналу
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1. Хто ці "невідомі чоловічки" у кількості 66 793 індивідуумів?
2. Поліцейські = на пенсію у 40 років, що-річні медкомісії - то куди подівалися 24 000 - 29 000 ваших поліцейських?!
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"Дядя, а ти ФУФЛО не ГОНІШ?!!" (с)
Коли йдеш по якись бокових вулицях то майже за конжним рогом патруль, мабуть більшість уже в лице знаю тому що перевіряли мої документи.
це ж ті самі сили оборони якісь подвійні стандарти, якщо поліцію та інших силовиків дальше в 45 відпускають на пенсію то і військових так само мали б в 45, по друге як деякі прокурори і поліцейські повиходили на пенсію швидше, немає ж такої норми?