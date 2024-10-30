УКР
Представники поліції кілька разів скористалися послугами секс-працівниць, щоб викрити бордель у Києві

Поліція Києва викрила бордель: провела слідчі експерименти

У рамках "слідчого експерименту" четверо представників поліції скористалися послугами секс-працівниць для того, щоб викрити бордель у Києві. Один з них тричі заплатив за таку послугу. 

Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду Києва,  передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що у Києві до 4 років позбавлення волі засудили трьох сутенерок.

За даними суду, підозрюваними є громадянка Грузії та дві українки. Вони організували бордель, де надавалися сексуальні послуги клієнтам.

Кожна із підозрюваних займалась підбором дівчат, пошуком клієнтів та адмініструванням. За це секс-працівниці віддавали їм частину свого заробітку.

Поліція провела 6 слідчих експериментів

За матеріалами справи відомо, що від вересня до жовтня 2022 року представник поліції під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями та заплатив за це 4500 грн.

У листопаді 2022 року ще один представник поліції скористався послугами секс-працівниць, заплативши за це 1600 грн.

У січні 2023 року ще два представники поліції провели "слідчі експерименти" та зайнялись сексом з повіями. За це вони заплатили 2000 та 5000 грн.

Після цього підозрюваних затримала поліція.

Вирок суду 

На суді жінки провину заперечували. Вони стверджували, що не були сутенерками, а лише займались проституцією.

Дві з них звинуватили поліцію у "помсті", бо, мовляв, правоохоронці пропонували працювати на них, проте ті відмовились.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав усіх трьох жінок винними за ч. 2 ст. 303 Кримінального Кодексу України. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Викриття борделю у Києві: поліція провела шість слідчих експериментів
Топ коментарі
+34
А ви кажете. Ось для чого мусорам бронювання потрібно.
30.10.2024 12:24 Відповісти
+34
Выродки вместо того чтобы идти воевать они с проститутками кувыркаются. Походу полицаи просто посещали проституток. А когда кто то их подловил то списали все на спецапырацию. То же самое с наркотой которой полицаи торгуют и крышуют, а если что то идет не по плану то сразу ето они оказывается проводят спецаперацию. Ето в Украине всегда так было. В конце года мусора приезжают в наркопритон и назначают пару-тройку наркоманов которые должны себя признать виноватыми и отсидеть. А мусора сеье повышают рейтинги и раскрываемость а значит продвижение по службе. Вот поетому полицаи самые первые визжат что нельзя легализовывать ни проституцию ни марихуану. С чего же они харчеваться будут и как дарить друг другу звездочки за раскрываемость.
30.10.2024 12:38 Відповісти
+28
Три рази - це щоб доказів достатньо зібрати, бо перший раз - не оте саме.
30.10.2024 12:22 Відповісти
найкраща реклама нацполу
30.10.2024 20:26 Відповісти
