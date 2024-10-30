Представники поліції кілька разів скористалися послугами секс-працівниць, щоб викрити бордель у Києві
У рамках "слідчого експерименту" четверо представників поліції скористалися послугами секс-працівниць для того, щоб викрити бордель у Києві. Один з них тричі заплатив за таку послугу.
Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Зазначається, що у Києві до 4 років позбавлення волі засудили трьох сутенерок.
За даними суду, підозрюваними є громадянка Грузії та дві українки. Вони організували бордель, де надавалися сексуальні послуги клієнтам.
Кожна із підозрюваних займалась підбором дівчат, пошуком клієнтів та адмініструванням. За це секс-працівниці віддавали їм частину свого заробітку.
Поліція провела 6 слідчих експериментів
За матеріалами справи відомо, що від вересня до жовтня 2022 року представник поліції під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями та заплатив за це 4500 грн.
У листопаді 2022 року ще один представник поліції скористався послугами секс-працівниць, заплативши за це 1600 грн.
У січні 2023 року ще два представники поліції провели "слідчі експерименти" та зайнялись сексом з повіями. За це вони заплатили 2000 та 5000 грн.
Після цього підозрюваних затримала поліція.
Вирок суду
На суді жінки провину заперечували. Вони стверджували, що не були сутенерками, а лише займались проституцією.
Дві з них звинуватили поліцію у "помсті", бо, мовляв, правоохоронці пропонували працювати на них, проте ті відмовились.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав усіх трьох жінок винними за ч. 2 ст. 303 Кримінального Кодексу України. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
