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Групу сутенерів затримала поліція у Львові: Щомісяця заробляли понад 16 млн грн на мережі борделів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці у Львові викрили злочинні угруповання, які займалися сутенерством. Було проведено понад 70 обшуків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, злочинне формування займалося утриманням місць розпусти та сутенерством на території всієї Львівської області.

"Члени злочинної організації налагодили безперервне функціонування мережі борделей з 10-ти інтимних салонів. Для їхньої безперебійної роботи зловмисники створили кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг та оформляв замовлення.

Серед учасників злочинної організації був адвокат. Його роль полягала у спробах вирішення проблемних питань з держустановами, зокрема і в правоохоронних органах. За наявними даними, він надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс-бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Щомісяця злочинці заробляли понад 16 млн грн.

Одночасно правоохоронці провели понад 70 обшуків у фігурантів на території кількох областей.

"Під час яких виявили і вилучили гроші, зокрема: близько 1,4 млн гривень, понад 660 тисяч доларів, майже 400 тисяч євро та іншу валюту, мобільні телефони, банківські картки, золоті прикраси, вогнепальну зброю та авто", - йдеться в повідомленні.

Було затримано 21 учасника формувань. Повідомлено про підозру 24 фігурантам.

Так, залежно від скоєних злочинів, їм було повідомлено про підозру за:

  • ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво);
  • ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією);
  • ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Трьом лідерам злочинної організації суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте: 7 000 грн за годину розваг: у прифронтовому Слов’янську викрили бордель. ФОТОрепортаж

У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів

Автор: 

Львів (3076) Нацполіція (15202) проституція (147) будинок розпусти (7)


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Топ коментарі
+26
Навіщо стільки витрат ? Затримувати , утримувати ?

Створіть Закон легалізуйте проституцію, порнографію і отримуйте величезні податки , а за несплату вже натягуйте без вазеліну

чому дурні ..... -
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14.06.2024 17:13
+11
тьху на них всіх..., могли б працювати чесно та платити податки, такі гроші, такі гроші...., гей, депутати, для вас є робота на літо...., хе-хе...
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14.06.2024 17:14
+10
Потому что иначе менты не смогут устраивать многомесячные следственные действия, контрольные закупки, очные ставки, экспертизы и опросы свидетелей - когда нужно привлечь к ответственности тетку которая взрослому совершеннолетнему дядьке показывает как она теребонькает свою собственную пиписку - за его деньги. А если бордель так совсем лафа - это можно год на контрольные закупки ходить. За казенный счет естественно.
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14.06.2024 17:28
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А в них знижки були для військових -10%...
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14.06.2024 17:13 Відповісти
Це якісь борделі для любителів ХХL розміру ? Судячи з фото працівниць
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14.06.2024 17:28 Відповісти
Головне щоб це не закінчилось як завжди-

кірівники вийдуть сухими, а «персонал» піде як злочинці..
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14.06.2024 18:21 Відповісти
на колір і смак всі фломастери різні))))
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14.06.2024 19:21 Відповісти
Навіщо стільки витрат ? Затримувати , утримувати ?

Створіть Закон легалізуйте проституцію, порнографію і отримуйте величезні податки , а за несплату вже натягуйте без вазеліну

чому дурні ..... -
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14.06.2024 17:13 Відповісти
Потому что иначе менты не смогут устраивать многомесячные следственные действия, контрольные закупки, очные ставки, экспертизы и опросы свидетелей - когда нужно привлечь к ответственности тетку которая взрослому совершеннолетнему дядьке показывает как она теребонькает свою собственную пиписку - за его деньги. А если бордель так совсем лафа - это можно год на контрольные закупки ходить. За казенный счет естественно.
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14.06.2024 17:28 Відповісти
Забули сказати що мєнти,заходячи в бордель за даниною не забувають скористатись послугами шлюх.Тобто ті їм платять за те що їх же і грають.А чому викрили?То звикла конкурентна боротьба,забагато розвелось,декого і підставили.І головне всі ж знають про ці борделі,от в моєму будинку на Куліша (центр Львова)господиня двадцять років в Штатах і всі ці роки там живуть якісь кобіти,вилазять на двір курити в халатах,бігають туди хлопи...І будуть бігати,бо попит народжує пропозицію.Якби наш Главний в Києві більше любив бабів ніж маріхуану,то він скоріш легалізував би проституція,аніж канабіс...Але вже є як є...
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14.06.2024 17:50 Відповісти
Ви обоє новину читали ? Тобто, поліція сама свою малину викрила, накрила і показала нам ?
Разом з грошима, зброєю, тітками (так собі, явно не кіношні).
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14.06.2024 19:06 Відповісти
капець. давно не читав новини і тут таке. знову.
нічого організаторам та іншим не буде. налякали бабло здерли.
під себе поставили. нова установа - умовний "дах" отримає безкоштовний день all inclusive за рахунок дівчат. ось і все, що ви могли побачити.
окремо викликало регіт: прикраси та підсадний качур в "погонах", вибачте в халаті)
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14.06.2024 19:27 Відповісти
Уважно дивились на "підсадного качура" у халаті ??
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15.06.2024 22:00 Відповісти
рука?
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16.06.2024 19:46 Відповісти
ага, і в армію ж такого не взяти
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17.06.2024 18:45 Відповісти
а головне: мусора нічого не отримають за "дах" борделю
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14.06.2024 19:23 Відповісти
тьху на них всіх..., могли б працювати чесно та платити податки, такі гроші, такі гроші...., гей, депутати, для вас є робота на літо...., хе-хе...
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14.06.2024 17:14 Відповісти
ДВБ... Певно хтось з поліціянтів відбивав "броню" ударною працею на сексуальному фронті
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14.06.2024 17:15 Відповісти
насправді адвокат роботяга - тримать свічку не така й проста справа в любовних пригодах.
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14.06.2024 17:17 Відповісти
Причина- не хотіли даром надавати послуги і трохи ділитися зарібком із органами.
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14.06.2024 17:22 Відповісти
дайте людям працювати, чорти! вас не повинно *сти що люди зі своїм тілом за власної волі роблять. які ресурси на імітацію витрачають
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14.06.2024 17:23 Відповісти
дiвчат - в окопи, хлопцiв - рити захиснi споруди.
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14.06.2024 17:27 Відповісти
Ви що , не можна , бо то їх дочки, сини , їх народжували не для війни , їх бідненьких тримають силою , в Польщу не випускають ! Сарказм .
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14.06.2024 19:08 Відповісти
Україна досі з совковими законами...
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14.06.2024 17:33 Відповісти
Зато конопля узаконена
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14.06.2024 17:43 Відповісти
Судячи з фото, дівки м'яко кажучи - не дуже і клієнти у них явно не надто перебірливі. Прайс у 3000 грн./година +1000 на таксі за послуги таких "жриць кохання" це здирництво.
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14.06.2024 17:44 Відповісти
- Кому и кобыла невеста,

так шо, не треба тут кривдити українських красунь!
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14.06.2024 17:50 Відповісти
А конфісковані гроші перерахують на ЗСУ? Чи я просто такий наївний,що і досі вірю в чудеса...
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14.06.2024 17:46 Відповісти
Після рішення суду про конфіскацію - у бюджет.
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14.06.2024 19:08 Відповісти
Бордельєро! - легалізуите проституцію - вона була - є - і буде . Буде менше хто на цьому кормиться
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14.06.2024 17:46 Відповісти
тюююю...
от в буржуйському кині, ото сутенери. такі стильні красиві. в шубах, в золоті, розмальовані.
а у нас, якихось два гопніка, на дішманському кабріо.
дівки зачьотні.
тема, ціцьок і дуп, майже розкрита.
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14.06.2024 17:49 Відповісти
Легалізація !!!
Шаленні гроші до бюджету
Трудові книжки
Медогляд
Соц.захист
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14.06.2024 17:50 Відповісти
дык депутаты попалятся!))
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14.06.2024 18:12 Відповісти
В тексті немає жодного слова про політичне підгрунтя події.
Дивно, бо це ж явно на кузню кадрів преZEдентської партії наїзд.
Як я зрозумів за останні роки, трускавецька академія то таке собі поєднання борделя з наркопритоном.
І зараз поліція завдала удару саме по ній, в час відсутності ректора та деканату, що в Італії за "мір" бореться.
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14.06.2024 17:55 Відповісти
По другому пишите: подпольный Пункт незламності.
Так же ж оно патриотично, и модерново. А работницы сферы Незламности - членкини и депутатыни
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14.06.2024 18:01 Відповісти
Можно подумать в Киеве по-другому, даже ничего расследовать не надо, всем известно кто их крышует и получает бабло, какое-то дуракаваляние.
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14.06.2024 18:05 Відповісти
Затримали групу сутєньорів. Вони сутєніровали одну особу на ім'я Володимир Олександрович.
Розслідування продовжується...

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14.06.2024 18:08 Відповісти
А навіщо заброньованому від фронту тиловичку на першому фото тактичні навушники і камуфляж мультикам посеред мирного міста ?
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14.06.2024 18:09 Відповісти
лук..епть!))
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14.06.2024 18:14 Відповісти
І це все заради цибулі?
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14.06.2024 19:07 Відповісти
Нижче є ще троє, не гірше екіпіровані і з пістолетами, автоматичною зброєю (це крім поліції). Напевно, ще з десяток "мужніх охоронців" моралі не попали в кадр і вони точно приїхали на броньованих авто, а може ще й дрони мають, бо для боротьби з борделями потрібні виключно сильні, здорові та чудово екіпіровані бійці. А для війни з добре озброєним та багаточисельним ворогом вистачить і старих та хворих з тим, що волонтери передають.
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14.06.2024 18:18 Відповісти
Це стандартна практика. Я ще здивувався чого поліціянти у чорному без броні.

Колись помилково "зайшла" група по цивійльній справі, при них був поліціянт зі зброєю.
Мало того, він її дістав !!
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14.06.2024 19:12 Відповісти
Це вже стандартне спорядження для затримання порушників переходу дороги, неплатників аліментів, магазинних крадіїї і інших особливо небезпечних. Мене найбільше зивував кавер на шоломі- НАВІЩО?!
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14.06.2024 21:49 Відповісти
ломбард какой-то)), чего только не поймаешь, даже самого себя, что б на фронт не поехать!))
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14.06.2024 18:10 Відповісти
Легалізували, не було б проблем але ж не - тінь, яку менти кришують
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14.06.2024 18:43 Відповісти
Де , де захисники ухилянтів ? "Мальчиков "пожаліти , бо то ваші сини , батьки , чоловіки , і вам ця війна так не зручна ?
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14.06.2024 19:05 Відповісти
РРО, акциз, ПДВ, ліцензію і хай працюють
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14.06.2024 19:06 Відповісти
16 000 000 / 3000+500 = 4571 клієнт
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14.06.2024 19:14 Відповісти
🤡 Су* а зелена пора легалізувати секс індустрію ...в темну гроші гребуть ...хтось відкат не зробив вчасно ...
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14.06.2024 19:25 Відповісти
Так, я бачу, чому немає кому штурмувати посадки...

А от приватні оселі штурмувати, бо там трахаються за гроші незаконно, - є кому. Розслідувати це є кому. Робити контрольні закупівлі - є кому. Зірочки на погони за розкриті справи - є кому.

Які ж ви ниці, мєнти. Я думаю, слово "мусора" знов до вас треба чіпляти. Це ваша незмінна суть.
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14.06.2024 20:01 Відповісти
Дурний совок.Ходи шукай по халупах ці салони.Зробили б офіційно як в Німечині чи Голандії офіційні борделі і закрили б це питання назавжди.
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14.06.2024 20:11 Відповісти
Показательное выступление шапито - мол, мы, менты, работаем, мы хорошие. А те в итоге запошляют и снова за своё
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14.06.2024 21:23 Відповісти
12 дітей повернули в Україну,нуль коментарів
Бо нікому ті діти сироти в Україні не потрібні,
проте про бордель та послуги сексом дуууже цікаво і всі це обговорюють
Хочу дитину всиновити і не можу бо нізя бо війна … і за кордон діток неможна всиновлювати,чому?
Ну так головне щоб всім іншим діткам депутатів та працівників мін соцполітики добре було і головне щоб всім дорослим вистачало сексу в житті ,ось про те і порозмовляти залюбки
А діти то так
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14.06.2024 22:51 Відповісти
блін, вже й не буде куда в бордель сходити.
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15.06.2024 06:21 Відповісти
 
 