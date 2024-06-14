Групу сутенерів затримала поліція у Львові: Щомісяця заробляли понад 16 млн грн на мережі борделів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці у Львові викрили злочинні угруповання, які займалися сутенерством. Було проведено понад 70 обшуків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Львівщини.
Так, злочинне формування займалося утриманням місць розпусти та сутенерством на території всієї Львівської області.
"Члени злочинної організації налагодили безперервне функціонування мережі борделей з 10-ти інтимних салонів. Для їхньої безперебійної роботи зловмисники створили кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг та оформляв замовлення.
Серед учасників злочинної організації був адвокат. Його роль полягала у спробах вирішення проблемних питань з держустановами, зокрема і в правоохоронних органах. За наявними даними, він надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс-бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Щомісяця злочинці заробляли понад 16 млн грн.
Одночасно правоохоронці провели понад 70 обшуків у фігурантів на території кількох областей.
"Під час яких виявили і вилучили гроші, зокрема: близько 1,4 млн гривень, понад 660 тисяч доларів, майже 400 тисяч євро та іншу валюту, мобільні телефони, банківські картки, золоті прикраси, вогнепальну зброю та авто", - йдеться в повідомленні.
Було затримано 21 учасника формувань. Повідомлено про підозру 24 фігурантам.
Так, залежно від скоєних злочинів, їм було повідомлено про підозру за:
- ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво);
- ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією);
- ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Трьом лідерам злочинної організації суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
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кірівники вийдуть сухими, а «персонал» піде як злочинці..
Створіть Закон легалізуйте проституцію, порнографію і отримуйте величезні податки , а за несплату вже натягуйте без вазеліну
чому дурні ..... -
Разом з грошима, зброєю, тітками (так собі, явно не кіношні).
нічого організаторам та іншим не буде. налякали бабло здерли.
під себе поставили. нова установа - умовний "дах" отримає безкоштовний день all inclusive за рахунок дівчат. ось і все, що ви могли побачити.
окремо викликало регіт: прикраси та підсадний качур в "погонах", вибачте в халаті)
так шо, не треба тут кривдити українських красунь!
от в буржуйському кині, ото сутенери. такі стильні красиві. в шубах, в золоті, розмальовані.
а у нас, якихось два гопніка, на дішманському кабріо.
дівки зачьотні.
тема, ціцьок і дуп, майже розкрита.
Шаленні гроші до бюджету
Трудові книжки
Медогляд
Соц.захист
Дивно, бо це ж явно на кузню кадрів преZEдентської партії наїзд.
Як я зрозумів за останні роки, трускавецька академія то таке собі поєднання борделя з наркопритоном.
І зараз поліція завдала удару саме по ній, в час відсутності ректора та деканату, що в Італії за "мір" бореться.
Так же ж оно патриотично, и модерново. А работницы сферы Незламности - членкини и депутатыни
Розслідування продовжується...
Колись помилково "зайшла" група по цивійльній справі, при них був поліціянт зі зброєю.
Мало того, він її дістав !!
А от приватні оселі штурмувати, бо там трахаються за гроші незаконно, - є кому. Розслідувати це є кому. Робити контрольні закупівлі - є кому. Зірочки на погони за розкриті справи - є кому.
Які ж ви ниці, мєнти. Я думаю, слово "мусора" знов до вас треба чіпляти. Це ваша незмінна суть.
Бо нікому ті діти сироти в Україні не потрібні,
проте про бордель та послуги сексом дуууже цікаво і всі це обговорюють
Хочу дитину всиновити і не можу бо нізя бо війна … і за кордон діток неможна всиновлювати,чому?
Ну так головне щоб всім іншим діткам депутатів та працівників мін соцполітики добре було і головне щоб всім дорослим вистачало сексу в житті ,ось про те і порозмовляти залюбки
А діти то так