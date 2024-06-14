Групу сутенерів затримала поліція у Львові: Щомісяця заробляли понад 16 млн грн на мережі борделів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці у Львові викрили злочинні угруповання, які займалися сутенерством. Було проведено понад 70 обшуків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, злочинне формування займалося утриманням місць розпусти та сутенерством на території всієї Львівської області.

"Члени злочинної організації налагодили безперервне функціонування мережі борделей з 10-ти інтимних салонів. Для їхньої безперебійної роботи зловмисники створили кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг та оформляв замовлення.

Серед учасників злочинної організації був адвокат. Його роль полягала у спробах вирішення проблемних питань з держустановами, зокрема і в правоохоронних органах. За наявними даними, він надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс-бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Щомісяця злочинці заробляли понад 16 млн грн.

Одночасно правоохоронці провели понад 70 обшуків у фігурантів на території кількох областей.

"Під час яких виявили і вилучили гроші, зокрема: близько 1,4 млн гривень, понад 660 тисяч доларів, майже 400 тисяч євро та іншу валюту, мобільні телефони, банківські картки, золоті прикраси, вогнепальну зброю та авто", - йдеться в повідомленні.

Було затримано 21 учасника формувань. Повідомлено про підозру 24 фігурантам.

Так, залежно від скоєних злочинів, їм було повідомлено про підозру за:

ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво);

ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією);

ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Трьом лідерам злочинної організації суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

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