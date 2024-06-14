Группу сутенеров задержала полиция во Львове: Ежемесячно зарабатывали более 16 млн грн на сети борделей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители во Львове разоблачили преступные группировки, которые занимались сутенерством. Было проведено более 70 обысков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Львовщины.
Так, преступное формирование занималось содержанием мест разврата и сутенерством на территории всей Львовской области.
"Члены преступной организации наладили непрерывное функционирование сети борделей из 10-ти интимных салонов. Для их бесперебойной работы злоумышленники создали колл-центр, который рекламировал предоставление интимных услуг и оформлял заказы.
Среди участников преступной организации был адвокат. Его роль заключалась в попытках решения проблемных вопросов с госучреждениями, в том числе и в правоохранительных органах. По имеющимся данным, он оказывал аналогичные услуги еще трем преступным группировкам, причастным к секс-бизнесу", - говорится в сообщении.
Ежемесячно преступники зарабатывали более 16 млн грн.
Одновременно правоохранители провели более 70 обысков у фигурантов на территории нескольких областей.
"Во время которых обнаружили и изъяли деньги, в частности: около 1,4 млн гривен, более 660 тысяч долларов, почти 400 тысяч евро и другую валюту, мобильные телефоны, банковские карты, золотые украшения, огнестрельное оружие и авто", - говорится в сообщении.
Был задержан 21 участник формирований. Сообщено о подозрении 24 фигурантам.
Так, в зависимости от совершенных преступлений, им было сообщено о подозрении по:
- ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество);
- ч. 3 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией);
- ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Трем лидерам преступной организации суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
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кірівники вийдуть сухими, а «персонал» піде як злочинці..
Створіть Закон легалізуйте проституцію, порнографію і отримуйте величезні податки , а за несплату вже натягуйте без вазеліну
чому дурні ..... -
Разом з грошима, зброєю, тітками (так собі, явно не кіношні).
нічого організаторам та іншим не буде. налякали бабло здерли.
під себе поставили. нова установа - умовний "дах" отримає безкоштовний день all inclusive за рахунок дівчат. ось і все, що ви могли побачити.
окремо викликало регіт: прикраси та підсадний качур в "погонах", вибачте в халаті)
так шо, не треба тут кривдити українських красунь!
от в буржуйському кині, ото сутенери. такі стильні красиві. в шубах, в золоті, розмальовані.
а у нас, якихось два гопніка, на дішманському кабріо.
дівки зачьотні.
тема, ціцьок і дуп, майже розкрита.
Шаленні гроші до бюджету
Трудові книжки
Медогляд
Соц.захист
Дивно, бо це ж явно на кузню кадрів преZEдентської партії наїзд.
Як я зрозумів за останні роки, трускавецька академія то таке собі поєднання борделя з наркопритоном.
І зараз поліція завдала удару саме по ній, в час відсутності ректора та деканату, що в Італії за "мір" бореться.
Так же ж оно патриотично, и модерново. А работницы сферы Незламности - членкини и депутатыни
Розслідування продовжується...
Колись помилково "зайшла" група по цивійльній справі, при них був поліціянт зі зброєю.
Мало того, він її дістав !!
А от приватні оселі штурмувати, бо там трахаються за гроші незаконно, - є кому. Розслідувати це є кому. Робити контрольні закупівлі - є кому. Зірочки на погони за розкриті справи - є кому.
Які ж ви ниці, мєнти. Я думаю, слово "мусора" знов до вас треба чіпляти. Це ваша незмінна суть.
Бо нікому ті діти сироти в Україні не потрібні,
проте про бордель та послуги сексом дуууже цікаво і всі це обговорюють
Хочу дитину всиновити і не можу бо нізя бо війна … і за кордон діток неможна всиновлювати,чому?
Ну так головне щоб всім іншим діткам депутатів та працівників мін соцполітики добре було і головне щоб всім дорослим вистачало сексу в житті ,ось про те і порозмовляти залюбки
А діти то так