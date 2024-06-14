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Группу сутенеров задержала полиция во Львове: Ежемесячно зарабатывали более 16 млн грн на сети борделей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители во Львове разоблачили преступные группировки, которые занимались сутенерством. Было проведено более 70 обысков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Львовщины.

Так, преступное формирование занималось содержанием мест разврата и сутенерством на территории всей Львовской области.

"Члены преступной организации наладили непрерывное функционирование сети борделей из 10-ти интимных салонов. Для их бесперебойной работы злоумышленники создали колл-центр, который рекламировал предоставление интимных услуг и оформлял заказы.

Среди участников преступной организации был адвокат. Его роль заключалась в попытках решения проблемных вопросов с госучреждениями, в том числе и в правоохранительных органах. По имеющимся данным, он оказывал аналогичные услуги еще трем преступным группировкам, причастным к секс-бизнесу", - говорится в сообщении.

Ежемесячно преступники зарабатывали более 16 млн грн.

Одновременно правоохранители провели более 70 обысков у фигурантов на территории нескольких областей.

"Во время которых обнаружили и изъяли деньги, в частности: около 1,4 млн гривен, более 660 тысяч долларов, почти 400 тысяч евро и другую валюту, мобильные телефоны, банковские карты, золотые украшения, огнестрельное оружие и авто", - говорится в сообщении.

Был задержан 21 участник формирований. Сообщено о подозрении 24 фигурантам.

Так, в зависимости от совершенных преступлений, им было сообщено о подозрении по:

  • ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество);
  • ч. 3 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией);
  • ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Трем лидерам преступной организации суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Читайте: 7 000 грн за час развлечений: в прифронтовом Славянске разоблачили бордель. ФОТОрепортаж

У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів
У Львові поліцейські затримали групу сутенерів

Автор: 

Львов (4585) Нацполиция (16490) проституция (324)


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Топ комментарии
+26
Навіщо стільки витрат ? Затримувати , утримувати ?

Створіть Закон легалізуйте проституцію, порнографію і отримуйте величезні податки , а за несплату вже натягуйте без вазеліну

чому дурні ..... -
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14.06.2024 17:13
+11
тьху на них всіх..., могли б працювати чесно та платити податки, такі гроші, такі гроші...., гей, депутати, для вас є робота на літо...., хе-хе...
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14.06.2024 17:14
+10
Потому что иначе менты не смогут устраивать многомесячные следственные действия, контрольные закупки, очные ставки, экспертизы и опросы свидетелей - когда нужно привлечь к ответственности тетку которая взрослому совершеннолетнему дядьке показывает как она теребонькает свою собственную пиписку - за его деньги. А если бордель так совсем лафа - это можно год на контрольные закупки ходить. За казенный счет естественно.
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14.06.2024 17:28
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Правила форума Совет форумчан
А в них знижки були для військових -10%...
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14.06.2024 17:13 Ответить
Це якісь борделі для любителів ХХL розміру ? Судячи з фото працівниць
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14.06.2024 17:28 Ответить
Головне щоб це не закінчилось як завжди-

кірівники вийдуть сухими, а «персонал» піде як злочинці..
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14.06.2024 18:21 Ответить
на колір і смак всі фломастери різні))))
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14.06.2024 19:21 Ответить
Навіщо стільки витрат ? Затримувати , утримувати ?

Створіть Закон легалізуйте проституцію, порнографію і отримуйте величезні податки , а за несплату вже натягуйте без вазеліну

чому дурні ..... -
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14.06.2024 17:13 Ответить
Потому что иначе менты не смогут устраивать многомесячные следственные действия, контрольные закупки, очные ставки, экспертизы и опросы свидетелей - когда нужно привлечь к ответственности тетку которая взрослому совершеннолетнему дядьке показывает как она теребонькает свою собственную пиписку - за его деньги. А если бордель так совсем лафа - это можно год на контрольные закупки ходить. За казенный счет естественно.
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14.06.2024 17:28 Ответить
Забули сказати що мєнти,заходячи в бордель за даниною не забувають скористатись послугами шлюх.Тобто ті їм платять за те що їх же і грають.А чому викрили?То звикла конкурентна боротьба,забагато розвелось,декого і підставили.І головне всі ж знають про ці борделі,от в моєму будинку на Куліша (центр Львова)господиня двадцять років в Штатах і всі ці роки там живуть якісь кобіти,вилазять на двір курити в халатах,бігають туди хлопи...І будуть бігати,бо попит народжує пропозицію.Якби наш Главний в Києві більше любив бабів ніж маріхуану,то він скоріш легалізував би проституція,аніж канабіс...Але вже є як є...
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14.06.2024 17:50 Ответить
Ви обоє новину читали ? Тобто, поліція сама свою малину викрила, накрила і показала нам ?
Разом з грошима, зброєю, тітками (так собі, явно не кіношні).
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14.06.2024 19:06 Ответить
капець. давно не читав новини і тут таке. знову.
нічого організаторам та іншим не буде. налякали бабло здерли.
під себе поставили. нова установа - умовний "дах" отримає безкоштовний день all inclusive за рахунок дівчат. ось і все, що ви могли побачити.
окремо викликало регіт: прикраси та підсадний качур в "погонах", вибачте в халаті)
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14.06.2024 19:27 Ответить
Уважно дивились на "підсадного качура" у халаті ??
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15.06.2024 22:00 Ответить
рука?
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16.06.2024 19:46 Ответить
ага, і в армію ж такого не взяти
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17.06.2024 18:45 Ответить
а головне: мусора нічого не отримають за "дах" борделю
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14.06.2024 19:23 Ответить
тьху на них всіх..., могли б працювати чесно та платити податки, такі гроші, такі гроші...., гей, депутати, для вас є робота на літо...., хе-хе...
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14.06.2024 17:14 Ответить
ДВБ... Певно хтось з поліціянтів відбивав "броню" ударною працею на сексуальному фронті
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14.06.2024 17:15 Ответить
насправді адвокат роботяга - тримать свічку не така й проста справа в любовних пригодах.
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14.06.2024 17:17 Ответить
Причина- не хотіли даром надавати послуги і трохи ділитися зарібком із органами.
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14.06.2024 17:22 Ответить
дайте людям працювати, чорти! вас не повинно *сти що люди зі своїм тілом за власної волі роблять. які ресурси на імітацію витрачають
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14.06.2024 17:23 Ответить
дiвчат - в окопи, хлопцiв - рити захиснi споруди.
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14.06.2024 17:27 Ответить
Ви що , не можна , бо то їх дочки, сини , їх народжували не для війни , їх бідненьких тримають силою , в Польщу не випускають ! Сарказм .
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14.06.2024 19:08 Ответить
Україна досі з совковими законами...
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14.06.2024 17:33 Ответить
Зато конопля узаконена
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14.06.2024 17:43 Ответить
Судячи з фото, дівки м'яко кажучи - не дуже і клієнти у них явно не надто перебірливі. Прайс у 3000 грн./година +1000 на таксі за послуги таких "жриць кохання" це здирництво.
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14.06.2024 17:44 Ответить
- Кому и кобыла невеста,

так шо, не треба тут кривдити українських красунь!
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14.06.2024 17:50 Ответить
А конфісковані гроші перерахують на ЗСУ? Чи я просто такий наївний,що і досі вірю в чудеса...
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14.06.2024 17:46 Ответить
Після рішення суду про конфіскацію - у бюджет.
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14.06.2024 19:08 Ответить
Бордельєро! - легалізуите проституцію - вона була - є - і буде . Буде менше хто на цьому кормиться
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14.06.2024 17:46 Ответить
тюююю...
от в буржуйському кині, ото сутенери. такі стильні красиві. в шубах, в золоті, розмальовані.
а у нас, якихось два гопніка, на дішманському кабріо.
дівки зачьотні.
тема, ціцьок і дуп, майже розкрита.
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14.06.2024 17:49 Ответить
Легалізація !!!
Шаленні гроші до бюджету
Трудові книжки
Медогляд
Соц.захист
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14.06.2024 17:50 Ответить
дык депутаты попалятся!))
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14.06.2024 18:12 Ответить
В тексті немає жодного слова про політичне підгрунтя події.
Дивно, бо це ж явно на кузню кадрів преZEдентської партії наїзд.
Як я зрозумів за останні роки, трускавецька академія то таке собі поєднання борделя з наркопритоном.
І зараз поліція завдала удару саме по ній, в час відсутності ректора та деканату, що в Італії за "мір" бореться.
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14.06.2024 17:55 Ответить
По другому пишите: подпольный Пункт незламності.
Так же ж оно патриотично, и модерново. А работницы сферы Незламности - членкини и депутатыни
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14.06.2024 18:01 Ответить
Можно подумать в Киеве по-другому, даже ничего расследовать не надо, всем известно кто их крышует и получает бабло, какое-то дуракаваляние.
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14.06.2024 18:05 Ответить
Затримали групу сутєньорів. Вони сутєніровали одну особу на ім'я Володимир Олександрович.
Розслідування продовжується...

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14.06.2024 18:08 Ответить
А навіщо заброньованому від фронту тиловичку на першому фото тактичні навушники і камуфляж мультикам посеред мирного міста ?
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14.06.2024 18:09 Ответить
лук..епть!))
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14.06.2024 18:14 Ответить
І це все заради цибулі?
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14.06.2024 19:07 Ответить
Нижче є ще троє, не гірше екіпіровані і з пістолетами, автоматичною зброєю (це крім поліції). Напевно, ще з десяток "мужніх охоронців" моралі не попали в кадр і вони точно приїхали на броньованих авто, а може ще й дрони мають, бо для боротьби з борделями потрібні виключно сильні, здорові та чудово екіпіровані бійці. А для війни з добре озброєним та багаточисельним ворогом вистачить і старих та хворих з тим, що волонтери передають.
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14.06.2024 18:18 Ответить
Це стандартна практика. Я ще здивувався чого поліціянти у чорному без броні.

Колись помилково "зайшла" група по цивійльній справі, при них був поліціянт зі зброєю.
Мало того, він її дістав !!
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14.06.2024 19:12 Ответить
Це вже стандартне спорядження для затримання порушників переходу дороги, неплатників аліментів, магазинних крадіїї і інших особливо небезпечних. Мене найбільше зивував кавер на шоломі- НАВІЩО?!
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14.06.2024 21:49 Ответить
ломбард какой-то)), чего только не поймаешь, даже самого себя, что б на фронт не поехать!))
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14.06.2024 18:10 Ответить
Легалізували, не було б проблем але ж не - тінь, яку менти кришують
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14.06.2024 18:43 Ответить
Де , де захисники ухилянтів ? "Мальчиков "пожаліти , бо то ваші сини , батьки , чоловіки , і вам ця війна так не зручна ?
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14.06.2024 19:05 Ответить
РРО, акциз, ПДВ, ліцензію і хай працюють
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14.06.2024 19:06 Ответить
16 000 000 / 3000+500 = 4571 клієнт
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14.06.2024 19:14 Ответить
🤡 Су* а зелена пора легалізувати секс індустрію ...в темну гроші гребуть ...хтось відкат не зробив вчасно ...
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14.06.2024 19:25 Ответить
Так, я бачу, чому немає кому штурмувати посадки...

А от приватні оселі штурмувати, бо там трахаються за гроші незаконно, - є кому. Розслідувати це є кому. Робити контрольні закупівлі - є кому. Зірочки на погони за розкриті справи - є кому.

Які ж ви ниці, мєнти. Я думаю, слово "мусора" знов до вас треба чіпляти. Це ваша незмінна суть.
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14.06.2024 20:01 Ответить
Дурний совок.Ходи шукай по халупах ці салони.Зробили б офіційно як в Німечині чи Голандії офіційні борделі і закрили б це питання назавжди.
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14.06.2024 20:11 Ответить
Показательное выступление шапито - мол, мы, менты, работаем, мы хорошие. А те в итоге запошляют и снова за своё
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14.06.2024 21:23 Ответить
12 дітей повернули в Україну,нуль коментарів
Бо нікому ті діти сироти в Україні не потрібні,
проте про бордель та послуги сексом дуууже цікаво і всі це обговорюють
Хочу дитину всиновити і не можу бо нізя бо війна … і за кордон діток неможна всиновлювати,чому?
Ну так головне щоб всім іншим діткам депутатів та працівників мін соцполітики добре було і головне щоб всім дорослим вистачало сексу в житті ,ось про те і порозмовляти залюбки
А діти то так
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14.06.2024 22:51 Ответить
блін, вже й не буде куда в бордель сходити.
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15.06.2024 06:21 Ответить
 
 