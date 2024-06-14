Группу сутенеров задержала полиция во Львове: Ежемесячно зарабатывали более 16 млн грн на сети борделей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители во Львове разоблачили преступные группировки, которые занимались сутенерством. Было проведено более 70 обысков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Львовщины.

Так, преступное формирование занималось содержанием мест разврата и сутенерством на территории всей Львовской области.

"Члены преступной организации наладили непрерывное функционирование сети борделей из 10-ти интимных салонов. Для их бесперебойной работы злоумышленники создали колл-центр, который рекламировал предоставление интимных услуг и оформлял заказы.

Среди участников преступной организации был адвокат. Его роль заключалась в попытках решения проблемных вопросов с госучреждениями, в том числе и в правоохранительных органах. По имеющимся данным, он оказывал аналогичные услуги еще трем преступным группировкам, причастным к секс-бизнесу", - говорится в сообщении.

Ежемесячно преступники зарабатывали более 16 млн грн.

Одновременно правоохранители провели более 70 обысков у фигурантов на территории нескольких областей.

"Во время которых обнаружили и изъяли деньги, в частности: около 1,4 млн гривен, более 660 тысяч долларов, почти 400 тысяч евро и другую валюту, мобильные телефоны, банковские карты, золотые украшения, огнестрельное оружие и авто", - говорится в сообщении.

Был задержан 21 участник формирований. Сообщено о подозрении 24 фигурантам.

Так, в зависимости от совершенных преступлений, им было сообщено о подозрении по:

ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество);

ч. 3 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией);

ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Трем лидерам преступной организации суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

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