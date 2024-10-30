В Киеве представители полиции несколько раз воспользовались услугами секс-работниц, чтобы разоблачить бордель

В рамках "следственного эксперимента" четверо представителей полиции воспользовались услугами секс-работниц для того, чтобы разоблачить бордель в Киеве. Один из них трижды заплатил за такую услугу.

Об этом говорится в приговоре Днепровского районного суда Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что в Киеве к 4 годам лишения свободы приговорили трех сутенерок.

По данным суда, подозреваемыми являются гражданка Грузии и две украинки. Они организовали бордель, где предоставлялись сексуальные услуги клиентам.

Каждая из подозреваемых занималась подбором девушек, поиском клиентов и администрированием. За это секс-работницы отдавали им часть своего заработка.

Полиция провела 6 следственных экспериментов

По материалам дела известно, что с сентября по октябрь 2022 года представитель полиции во время следственного эксперимента трижды занимался сексом с проститутками и заплатил за это 4500 грн.

В ноябре 2022 года еще один представитель полиции воспользовался услугами секс-работниц, заплатив за это 1600 грн.

В январе 2023 года еще два представителя полиции провели "следственные эксперименты" и занялись сексом с проститутками. За это они заплатили 2000 и 5000 грн.

После этого подозреваемых задержала полиция.

Приговор суда

На суде женщины вину отрицали. Они утверждали, что не были сутенершами, а лишь занимались проституцией.

Две из них обвинили полицию в "мести", потому что, мол, правоохранители предлагали работать на них, однако те отказались.

Суд проанализировал материалы дела и признал всех трех женщин виновными по ч. 2 ст. 303 Уголовного Кодекса Украины. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

