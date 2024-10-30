РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5993 посетителя онлайн
Новости
12 586 101

В Киеве представители полиции несколько раз воспользовались услугами секс-работниц, чтобы разоблачить бордель

Поліція Києва викрила бордель: провела слідчі експерименти

В рамках "следственного эксперимента" четверо представителей полиции воспользовались услугами секс-работниц для того, чтобы разоблачить бордель в Киеве. Один из них трижды заплатил за такую услугу.

Об этом говорится в приговоре Днепровского районного суда Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что в Киеве к 4 годам лишения свободы приговорили трех сутенерок.

По данным суда, подозреваемыми являются гражданка Грузии и две украинки. Они организовали бордель, где предоставлялись сексуальные услуги клиентам.

Каждая из подозреваемых занималась подбором девушек, поиском клиентов и администрированием. За это секс-работницы отдавали им часть своего заработка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент полиции делал "закупки" на секс-вечеринках в Киеве: пришлось ездить в сауну

Полиция провела 6 следственных экспериментов

По материалам дела известно, что с сентября по октябрь 2022 года представитель полиции во время следственного эксперимента трижды занимался сексом с проститутками и заплатил за это 4500 грн.

В ноябре 2022 года еще один представитель полиции воспользовался услугами секс-работниц, заплатив за это 1600 грн.

В январе 2023 года еще два представителя полиции провели "следственные эксперименты" и занялись сексом с проститутками. За это они заплатили 2000 и 5000 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Группу сутенеров задержала полиция во Львове: Ежемесячно зарабатывали более 16 млн грн на сети борделей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После этого подозреваемых задержала полиция.

Приговор суда

На суде женщины вину отрицали. Они утверждали, что не были сутенершами, а лишь занимались проституцией.

Две из них обвинили полицию в "мести", потому что, мол, правоохранители предлагали работать на них, однако те отказались.

Суд проанализировал материалы дела и признал всех трех женщин виновными по ч. 2 ст. 303 Уголовного Кодекса Украины. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Читайте также: 7 000 грн за час развлечений: в прифронтовом Славянске разоблачили бордель. ФОТОрепортаж

Викриття борделю у Києві: поліція провела шість слідчих експериментів
Викриття борделю у Києві: поліція провела шість слідчих експериментів

Автор: 

Киев (26142) Нацполиция (16778) проституция (326) секс (362)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
А ви кажете. Ось для чого мусорам бронювання потрібно.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:24 Ответить
+34
Выродки вместо того чтобы идти воевать они с проститутками кувыркаются. Походу полицаи просто посещали проституток. А когда кто то их подловил то списали все на спецапырацию. То же самое с наркотой которой полицаи торгуют и крышуют, а если что то идет не по плану то сразу ето они оказывается проводят спецаперацию. Ето в Украине всегда так было. В конце года мусора приезжают в наркопритон и назначают пару-тройку наркоманов которые должны себя признать виноватыми и отсидеть. А мусора сеье повышают рейтинги и раскрываемость а значит продвижение по службе. Вот поетому полицаи самые первые визжат что нельзя легализовывать ни проституцию ни марихуану. С чего же они харчеваться будут и как дарить друг другу звездочки за раскрываемость.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:38 Ответить
+28
Три рази - це щоб доказів достатньо зібрати, бо перший раз - не оте саме.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
найкраща реклама нацполу
показать весь комментарий
30.10.2024 20:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 