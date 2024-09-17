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Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

труханов,геннадий

Городской голова Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство и оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения - 9 февраля 2022 года.

Об этом заявил волонтер Сергей Стерненко, ссылаясь на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Городской голова Одессы Геннадий Труханов действительно имеет российское гражданство. И, вероятно, оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения.
А именно 9 февраля 2022 года.

російське громадянство мера Одеси Труханова

Об этом свидетельствуют полученные мною сведения из слитых российских баз данных.

Стерненко про російське громадянство Труханова
Стерненко про російське громадянство Труханова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесса не только вас ненавидит, но и презирает, - Труханов - россиянам. ВИДЕО


Стерненко про російське громадянство Труханова
Стерненко про російське громадянство Труханова

Информация о серии и номере паспорта, прописке и дате выдачи также согласуется со сведениями, которые ранее публиковали украинские журналисты", - сообщил Стерненко.

Также читайте: Залужный сфотографировался с подозреваемым в коррупции мэром Одессы Трухановым

Автор: 

гражданство (1314) Одесса (7885) Труханов Геннадий (315) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+53
Та майже вся зелена скотобаза має кацапський паспорт!
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17.09.2024 17:34
+37
Ждуни на всіх рівнях "влади"?
Це Україна синку..... таке населення патріотичне, законослухняне, працездатне, такі люди хороші душевні... 🤮
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17.09.2024 17:33
+35
Україно як ти збираєшся перемагати ? Як!
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17.09.2024 17:40
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Ага

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17.09.2024 19:21 Ответить
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17.09.2024 20:06 Ответить
Не такі вже І тупі ті % , шо голосували за 🤡... всі бігли свідомо ,на захит совкових мрійників ... потайки надіялися ,шо всі будуть знову мишебрат'я ... як би читали книжки ,а не дивилися телебачення ,то знали би ,шо х* йло треба українська Земля ...а все решта, має бути стерте з лиця цієї землі ...не залежно від голосуючих % ...
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17.09.2024 18:16 Ответить
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17.09.2024 18:27 Ответить
Цікаво - скільки Одеська мафія (чиїм ставлеником є Труханов) на чолі раніше з Ангертом, а тепер з Галантерником ''відлистують бабла'' Зе-команді за право доїти Одесу.
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17.09.2024 18:34 Ответить
Это какой-то позор...
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17.09.2024 18:38 Ответить
Відчепіться вже від патріота !
Валерій Залужний сфотографувався з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Джерело:
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17.09.2024 18:45 Ответить
Ну і чьо? (як ви, кацапи, гаварітє). Залужний мав провести розслідування стосовно всіх, хто з ним фотографувався? Смішні ви, кацапчики)))
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17.09.2024 21:56 Ответить
лови, невгамовний виборець зеленського
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18.09.2024 15:09 Ответить
https://culturemeter.od.ua/truhanov-i-zelenskij-otkryli-v-odesse-novuju-avtostanciju-36094/
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18.09.2024 15:11 Ответить
Потрібен Закон про кримінальну відповідальність за приховування свого та у близьких родичів громадянства країни-агресора.
Як вбачається, суб'єктами даного кримінального правопорушення мають бути держслужбовці, працівники правоохоронних органів, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування.
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17.09.2024 18:53 Ответить
СБУ ау ау!!! Отличный клиент,давно просится
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17.09.2024 19:04 Ответить
кацапи,якщо зможуть,обов'язково полізуть на Одесу, от зараз навіть пишуть ********** пропагандони, що їх там місцеві дуже чекають
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17.09.2024 19:04 Ответить
Удерет подлец,как и все. Зеля своих не обижает
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17.09.2024 19:06 Ответить
З Х**лом фотографувались і Порошенко і Клоун. Ну і шо ? Але Х**ло перед виборами 2019-го "мочили" Порошенка і "топили" за Клоуна.
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17.09.2024 19:18 Ответить
"Москву устроит любой президент кроме Порошенка" - Х**ло.
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17.09.2024 19:19 Ответить
Де таке написано ?
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17.09.2024 20:45 Ответить
шмаркляве, тебе в гуглі забанили? чи вас туди не пускають, талони тільки на скрепну гейпорнуху видають?
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17.09.2024 21:35 Ответить
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17.09.2024 22:03 Ответить
Фаворит Жириновського і Скабєєвої: Чому за Зеленського агітують навіть в "ДНР"

В оточенні Володимира Зеленського всіляко заперечують проросійський ухил свого кандидата. Але його підтримка публічними особами з РФ та одіозними політиками в самій Україні свідчить проти Зе
https://www.depo.ua/ukr/politics/favorit-zhirinovskogo-i-skabeevoi-chomu-za-ze-agituyut-navit-v-dnr-20190411946385
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17.09.2024 23:39 Ответить
"Москву устроит любой президент кроме Порошенка" - Х**ло.
***********
Це не зовсім так. Кацапи у різний час були як "за", так і "проти" Порошенка.

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17.09.2024 22:37 Ответить
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18.09.2024 11:48 Ответить
А це цікавий вислів про Зеленського:

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17.09.2024 22:42 Ответить
цей лисий чорт здасть Одесу з потрохами. Невже СБУ( правильні люди) не може, без вказівки, щось з тим чортом зробити?
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17.09.2024 19:28 Ответить
Якщо в СБУ і є "правильні люди", то вони всі на фронті, а в тилу, та ще в Одесі, зібрався зовсім інший контінгент.
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17.09.2024 21:02 Ответить
в тебе нема причин довіряти мені,але знаю таких людей в тилу
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17.09.2024 21:56 Ответить
об этом знают все кроме бениного, Оманского Нарика , фсбэшника Елдака , бабы бУданги и ручного малюка.....
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17.09.2024 19:29 Ответить
Это нормально.
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17.09.2024 19:31 Ответить
Я гадав, що корупція це розкрадання бюджених грошей, приходжу до висновку, корупція-це існування у владі балицьких, деркачів, медведчуків, деркачів, труханових....Поки українці не викинуть оцю наволоч на смітник історії, корупція буде продовжуватися. Перемога над рашою, а потім люстрація!
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17.09.2024 20:04 Ответить
не на смітник історії, а на смітник біологічних відходів.
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17.09.2024 21:37 Ответить
І кому воно мешаєт, скаже в суді і я думаю буде ще один суд
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17.09.2024 20:02 Ответить
А хіба про це СБУ "не відомо"? Авжеж... П.С. Дуже важко (майже Неможливо!) виграти війну, коли на вищих щаблях влади країни сидять та се@уть жирні "пацюки" - Зрадники!!!
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17.09.2024 20:18 Ответить
А Залужний з цим кацорилим в обнімку фоткався.
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17.09.2024 20:23 Ответить
очевидно. службу безпеки України - філія фсб
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17.09.2024 20:28 Ответить
Який шок! 😲
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17.09.2024 20:29 Ответить
Ермак нагнул ЦРУ, делает что хочет, после такого трудно чем-то удивить.
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17.09.2024 20:31 Ответить
Блін, як можна було чувака з таким хлібалом вибрати в мери? В нього ж пів карного кодекса на обличчі написано
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17.09.2024 20:47 Ответить
ВІн все життя має російське громадянство.
Новина в чому?
В тому, що зебіли обрали його мером Одеси?
Так це проблеми ЗЕбілів, які його обрали.
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17.09.2024 20:50 Ответить
Все лайно обов'язково має ще чиєсь громадянство і тут вони тільки заради бабла, їм начхати і на нас і на нашу країну і поки не припече їх від годівниці і абрамсом не відтягнеш... А потім поповнять батальон Монако!
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17.09.2024 21:45 Ответить
Секрет полишинеля ! Половина приспешников Зеленського имеет российской гражданство, а вторая половина израильское.
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17.09.2024 22:06 Ответить
А хтось, взагалі, сумнівався?
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17.09.2024 22:30 Ответить
Дивовижне поряд!!!
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17.09.2024 22:33 Ответить
А ви впевнені, що у Зеленського нема громадянства РФ?
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18.09.2024 00:50 Ответить
У скумбрії та у Єрмака мають бути
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18.09.2024 07:59 Ответить
В Одесі таких справок в кожному переході можна наштампувати.Щось Серожа мілко плаває.А забув.В його ж око
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18.09.2024 08:06 Ответить
Мера Чернігова зняли за надуманим приводом, а цей є громадянином країни- окупанта і наші органи типу нічого в цьому поганого не бачать...
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18.09.2024 08:25 Ответить
А скільки таких труханів по Україні???...
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18.09.2024 08:34 Ответить
Як і вся вища суддівська влада, призначена на посади до 2019 року з кацапськими паспортами.
Про кацапське громадянство кримінального авторитета трухи було відомо вже давно ще з 2015 - 2016 років, але для привладних ворожих агентів все було в нормі.
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18.09.2024 11:46 Ответить
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