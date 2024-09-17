Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ
Городской голова Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство и оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения - 9 февраля 2022 года.
Об этом заявил волонтер Сергей Стерненко, ссылаясь на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.
"Городской голова Одессы Геннадий Труханов действительно имеет российское гражданство. И, вероятно, оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения.
А именно 9 февраля 2022 года.
Об этом свидетельствуют полученные мною сведения из слитых российских баз данных.
Информация о серии и номере паспорта, прописке и дате выдачи также согласуется со сведениями, которые ранее публиковали украинские журналисты", - сообщил Стерненко.
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Валерій Залужний сфотографувався з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Джерело:
Як вбачається, суб'єктами даного кримінального правопорушення мають бути держслужбовці, працівники правоохоронних органів, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування.
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https://www.depo.ua/ukr/politics/favorit-zhirinovskogo-i-skabeevoi-chomu-za-ze-agituyut-navit-v-dnr-20190411946385
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Це не зовсім так. Кацапи у різний час були як "за", так і "проти" Порошенка.
Новина в чому?
В тому, що зебіли обрали його мером Одеси?
Так це проблеми ЗЕбілів, які його обрали.
Про кацапське громадянство кримінального авторитета трухи було відомо вже давно ще з 2015 - 2016 років, але для привладних ворожих агентів все було в нормі.