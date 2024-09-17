Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Городской голова Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство и оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения - 9 февраля 2022 года.

Об этом заявил волонтер Сергей Стерненко, ссылаясь на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Городской голова Одессы Геннадий Труханов действительно имеет российское гражданство. И, вероятно, оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения.

А именно 9 февраля 2022 года.

Об этом свидетельствуют полученные мною сведения из слитых российских баз данных.





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Информация о серии и номере паспорта, прописке и дате выдачи также согласуется со сведениями, которые ранее публиковали украинские журналисты", - сообщил Стерненко.

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