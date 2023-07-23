Одесса не только вас ненавидит, но и презирает, - Труханов - россиянам. ВИДЕО

Мэр Одессы Геннадий Труханов в обращении к россиянам подчеркнул, что агрессору не удастся сломать одесситов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его видеообращение обнародовано на телеграм-канале Одесского городского совета.

Труханов отметил, что Одесса пережила одну из самых ужасных ночей, и подчеркнул, что одесситы не просто ненавидят захватчиков, а презирают.

"Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса! Не только ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами? Да что говорить – ваши ракеты летят даже в кладбища", - сказал он.

Смотрите также: Мы защищаем культуру и человечность. Россия террором приближает свой демонтаж, - Зеленский. ВИДЕО





Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.