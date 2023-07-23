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Одесса не только вас ненавидит, но и презирает, - Труханов - россиянам. ВИДЕО

Мэр Одессы Геннадий Труханов в обращении к россиянам подчеркнул, что агрессору не удастся сломать одесситов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его видеообращение обнародовано на телеграм-канале Одесского городского совета.

Труханов отметил, что Одесса пережила одну из самых ужасных ночей, и подчеркнул, что одесситы не просто ненавидят захватчиков, а презирают.

"Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса! Не только ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами? Да что говорить – ваши ракеты летят даже в кладбища", - сказал он.

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Как сообщалось, в результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты били по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Автор: 

Одесса (7880) Труханов Геннадий (315)


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Топ комментарии
+52
Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://twitter.com/leusenko1/status/1683178232948879360 42 мин

Чиновники Зеленського не видали відомому шахісту Іванчуку дозвіл на виїзд за кордон на Кубок світу. На сайті ФІДЕ опублікували відкритий лист провідних шахістів світу на підтримку українського гросмейстера. Проте, чиновники ЗЕрежиму легко випускають за кордон провладних слуг.

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23.07.2023 21:55
+48
Я не хочу щоб він підтримував Україну. Бо до таких покидьків гидко торкатись. Його місце виключно на нарах, а не в рядах патріотів країни.
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23.07.2023 22:04
+33
Ох і хитрюга ) . Зверніть увагу не я і Одеса вас ненавиджу, а Одеса вас ненавидить. До останнього залишає собі простір для маневру.
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23.07.2023 21:57
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Оркам плювати на все і на всіх це потвори.До кого зверненя Труханова?ДО КОГО? 1,7 місяців війни не зрозуміло що звертатися до орків що до гівна на асфальті це одне і теж.
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24.07.2023 00:55 Ответить
не вистачає білої хутряної шуби на труханові і німба над головою, для більшої переконливості
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24.07.2023 01:09 Ответить
Німб репне на кокошнику.
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24.07.2023 02:48 Ответить
Вітаємо в клубі патріотів нових поців членів , але відсидіти за минуле прийдеться.
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24.07.2023 01:39 Ответить
Ракета влучила Труханову в саме болюче - в джерело надходжень. Гнида кацапська.
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24.07.2023 02:35 Ответить
А помните господа одесситы как заслушивались игорешкой Марковым? Как хлопали, верещали, трусы кидали дуры бабы? Забыли? Так вчера оно поливало у скабеевой. Послухай - те! Ой вкусно. Все бы вам биндеров шукать...
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24.07.2023 07:23 Ответить
що за маячню ви тут городите. Одеса місто мільйонник. те що якісь пристаркуваті ватники десять років були введені в оману руським міром наразі змінилося. тепер ті самі любителі руського міра проклинають орду за те що вона коїть і за те що спаплюжила їхню рожеву мрію про воз'єднання Совку.
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24.07.2023 10:19 Ответить
вилкул, ахметов труханов... еще недавно они финансировали антимайдан, их титушки бегали в городе с арматурой ища людей с украинским языком.... У пятой колонны появился план, не верте этим гнидам!!!
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24.07.2023 08:01 Ответить
Труханов став патріотом та невже. Все життя кацапам служив
Ніби йому в хату прилетіло
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24.07.2023 08:09 Ответить
Як колись казав Аль Капоне:
"Куля багато чого міняє у голові, навіть коли влучає у дупу!"
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24.07.2023 08:29 Ответить
а братський паспорт що уже здав ?
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24.07.2023 09:37 Ответить
Слова правильные, но сомневаюсь, что от чистого сердца.
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24.07.2023 10:13 Ответить
Цинізм зашкалює
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24.07.2023 11:45 Ответить
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