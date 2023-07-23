Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы. ФОТОрепортаж

В результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесской мэрии "Одесса.Официально".

Как говорится, на всех локациях работают коммунальные службы.

Кроме этого, директор департамента образования Елена Буйневич сообщила, что в результате атаки в городе повреждены пять заведений дошкольного образования.

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В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.