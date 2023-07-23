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Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы. ФОТОрепортаж

В результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесской мэрии "Одесса.Официально".

Как говорится, на всех локациях работают коммунальные службы.

Кроме этого, директор департамента образования Елена Буйневич сообщила, что в результате атаки в городе повреждены пять заведений дошкольного образования.

Смотрите также: Центр Одессы после варварской российской атаки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 01
Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 02
Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 03
Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 04
Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 05
Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 06
Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 07
Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 08
Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 09
Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 10
Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 11
Более 40 зданий повреждены в результате обстрела Одессы 12

Смотрите также: За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Автор: 

обстрел (27151) Одесса (7880)


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Топ комментарии
+15
Як там зараз в Одесі реагують нв руськіх рагуль, які блеють: Адесса рузкий город!?
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23.07.2023 14:15
+8
московитські виродки...
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23.07.2023 14:14
+8
хутін пуй точно засланий в мордор, після його вправ по денацифікації, козломордих будуть валити руками, камнями, палками, металом до вогнепального включно від Гаваїв до Мачу-Пікчу тільки за один факт російськості.
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23.07.2023 14:21
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московитські виродки...
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23.07.2023 14:14 Ответить
Як там зараз в Одесі реагують нв руськіх рагуль, які блеють: Адесса рузкий город!?
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23.07.2023 14:15 Ответить
Пи**ть.
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23.07.2023 14:24 Ответить
Та там Труханов досі мер міста. …
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23.07.2023 14:41 Ответить
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23.07.2023 21:56 Ответить
І якось непомітно перестали називати Одесу єврєйскім горадам...
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23.07.2023 15:32 Ответить
Ты дебил, Одесситы вышли на разбор завалов, после пятидневной бомбежки, Одесса это Украина, а ты закрой свой поганый ро
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23.07.2023 15:41 Ответить
хутін пуй точно засланий в мордор, після його вправ по денацифікації, козломордих будуть валити руками, камнями, палками, металом до вогнепального включно від Гаваїв до Мачу-Пікчу тільки за один факт російськості.
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23.07.2023 14:21 Ответить
Спочатку треба витравите вес кацапський дух в душах самих українців, який накопичився за століття панування в Україні племені Мокшей.
Ми будемо вільні від мокшей тільки тоді як зможемо спілкуватись з ними тільки через перекладача.
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23.07.2023 14:39 Ответить
100% 👍
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23.07.2023 14:42 Ответить
Спілкування тільки через оптіку.
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23.07.2023 14:57 Ответить
Рабиновичь и Кац жив?
Щось не чутно дописувачів з Одеси..Які викрикали-на мене -Нє трогай Адесу..коли я тут говорив--що Одеса осередок сепаратизму..
100 відсотково ,що сєпари в Одесі будуть говорити -що це ЗСУ завдала ударів
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23.07.2023 14:30 Ответить
завали свой черный рот, Одесса это Украина
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23.07.2023 15:42 Ответить
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23.07.2023 21:58 Ответить
Десь в Одесі малолітній вилупок і далі цоя на гітарі лабає?
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23.07.2023 14:37 Ответить
і не тільки..
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23.07.2023 14:42 Ответить
Надо жаловаться в ООН.
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23.07.2023 14:49 Ответить
Тоді вже краще в спортлото
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23.07.2023 14:55 Ответить
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23.07.2023 15:06 Ответить
https://youtu.be/syAFmZvfaiY ...

Як воєнкоми та іхні дружини не тільки Одеси косять бабло на війни,та до чого тут генерал Сирьский
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23.07.2023 15:10 Ответить
Проблема в тому, що кацапня не отримує за свій террор адекватної відповіді. Взагалі. Увесь ******* на тему:" Ми відповімо на полі бою!" усе це - розмови для бідних. Поле бою - це поле бою, а відповідь на террор повинна бути зеркальна. На обстріли будинків - знищення будинків десь в Масквє. На атаку енергоструктури - знищення кацапської енергоструктури. і не в якихось мухосранськах. а в Масквє і Підєрє, щоб кацапня відчула війну і почала вити. Інакше - кацапи просто зруйнують усю Україну, перш ніж ми вийдемо на кордони 91 року.
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23.07.2023 15:11 Ответить
Кацапы рукожопые ублюдки с грязными жопами и немытыми руками!
Сдохните все выродки!
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23.07.2023 15:50 Ответить
Можно конечно возмущаться, негодовать, а можно ЗАСТАВИТЬ Бидона ВЫПОЛНИТЬ принятый Конгресом США Закон о Ленд Лизе и обеспечить города ПВО, авиацией и прочим оружием в промышленном масщтабе.
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23.07.2023 16:07 Ответить
Залужний, бий по кацапським місцям. Бери приклад з Ізраїлю. Зуб за зуб, око за око.
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23.07.2023 19:35 Ответить
 
 