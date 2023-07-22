Последствия обстрелов Купянска. ФОТОрепортаж

Сегодня, 22 июля, оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.

"22 июля около 11:00 оккупанты обстреляли г. Купянск. Пострадала территория частного предприятия.

Около 13:30 российские военные снова обстреляли г. Купянск. В результате обстрела погибла 57-летняя мирная жительница", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, обстрелы произведены с РСЗО.

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