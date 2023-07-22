Наслідки обстрілів Куп’янська. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 22 липня, окупанти двічі обстріляли м. Куп’янськ Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.
"22 липня близько 11:00 окупанти обстріляли м. Куп‘янськ. Зазнала пошкоджень територія приватного підприємства.
Близько 13:30 російські військові знов обстріляли м. Куп’янськ. У результаті обстрілу загинула 57-річна мирна жителька", - йдеться в повідмоленні.
За попередніми даними, обстріли здійснено з РСЗВ.
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показати весь коментар22.07.2023 19:03 Відповісти Мені подобається 0
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