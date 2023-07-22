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Наслідки обстрілів Куп’янська. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 липня, окупанти двічі обстріляли м. Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

"22 липня близько 11:00 окупанти обстріляли м. Куп‘янськ. Зазнала пошкоджень територія приватного підприємства.

Близько 13:30 російські військові знов обстріляли м. Куп’янськ. У результаті обстрілу загинула 57-річна мирна жителька", - йдеться в повідмоленні.

За попередніми даними, обстріли здійснено з РСЗВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Куп’янська загинула жінка

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Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054) Куп’янськ (758)


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22.07.2023 19:03 Відповісти
 
 