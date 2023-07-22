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Унаслідок обстрілу Куп’янська загинула жінка

харківщина

Окупанти обстріляли місто Куп’янськ Харківської області, загинула жінка.

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини. Сьогодні рашисти вкотре обстріляли місто Куп'янськ. В результаті ворожого обстрілу загинула 57-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв 3 райони Харківщини: по Куп’янщині бив ракетою С-300, у Богодухівському районі горіла пшениця. ФОТО

Автор: 

обстріл (28274) Харківщина (6054) Куп’янськ (742)


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С жінками дітьми, вони вміють воювати як ніхто.
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22.07.2023 15:33 Відповісти
Головне щоб купка пропогадонів не втрапила під обстріл
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22.07.2023 15:34 Відповісти
Так вони уже в кобзона на фестивалі в мішках
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22.07.2023 15:57 Відповісти
Один. Четверо на підході...
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22.07.2023 15:59 Відповісти
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22.07.2023 17:23 Відповісти
 
 