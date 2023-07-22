Унаслідок обстрілу Куп’янська загинула жінка
Окупанти обстріляли місто Куп’янськ Харківської області, загинула жінка.
Про це повідомляє Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини. Сьогодні рашисти вкотре обстріляли місто Куп'янськ. В результаті ворожого обстрілу загинула 57-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
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