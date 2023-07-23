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Центр Одессы после варварской российской атаки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко показал центр Одессы и наследие ЮНЕСКО после варварской российской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гончаренко.

На видео и фото мы видим многочисленные повреждения, которые получили культурные достопримечательности.

По данным ОВА, в результате ночной атаки на город разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Повреждены два памятника архитектуры, храм. Изуродованы десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

Центр Одессы после варварской российской атаки 01
Центр Одессы после варварской российской атаки 02
Центр Одессы после варварской российской атаки 03

Смотрите также: За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Одессе с самого утра люди убирают последствия вражеской атаки. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27151) Одесса (7880) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+52
шуфричі, татарави, бужанскі з дубінскіми, єрмачки з арахаміями та безуглими та іншими адептами руZZкого міра не сплять.... а сумлінно "працюють" над виконанням оманських договорняків...

Ви думаєте що труханови, вілкули та добкіни "защебетали" солов`їною?!....

вони і далі виконують завдання "ординського центру"... як і зрадник-Гнидa "український адвокат" ванюшка баканафф.....
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23.07.2023 11:54
+35
**** варвары, лучшего слова не подберешь
кацапы импотенты на поле боя, бьют по электротрансформаторам, зерновым складам
и то попадают один раз из пяти теми ракетами, которые не сбили
остальные прилетают по мирняку или в поля
сверхдежава сраная
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23.07.2023 11:41
+30
Ще в Одесі хтось хоче вересчати що це «рюській город» ?!
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23.07.2023 11:43
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Альтер Эго 3c28df09 на рахунок, літаків, вы Пан трошки помиляєтесь . Так , як що це буде один або три літаки F-16 ,так це складно, та їх вірогідно расхерачать . Але ,як що одно часно це буде 50-т літаків , то я вже писав, ефект, буде для лаптєй несподіваний летіти будуть до Уралу, а їхня ППО, буде знищено в радіусі 200км от Криму . Зовсім Справа тільки за грошима, чи готові Україньски товстосуми, розрахуватися за літакі.??? На мою думку таки люди як Гойдомак за гроші вам продадуть усе .Була б тільки зацікавленість у влади . Та не дякуйте.
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23.07.2023 16:27 Ответить
Надо ПВО наращивать скорее в Одессе и не только. Просите у партнеров, строить свое!
Скоро опять зима и петриотов на все объекты не наставишься. Об этом думал кто ни будь?
Контратаковать по Москве сотней дронов заряженными, а не с целью демонстрации!
Обстреляли наш город - привет Москве, Петергофу... В чем дело? Это война!
Они только так понимают! А то у них все хорошо и война их устраивает.
А так быть не должно!
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23.07.2023 17:25 Ответить
Какое ПВО.Воинская часть ПВО,котоая в раене Дач Ковалевского ,что под Черноморкой,- давно уеже под Киевом,защищает зеленую сраку,там остались только тупо зделаные макеты,с которых давно ржут кацапы...
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23.07.2023 20:09 Ответить
очень хорошо вас понимаем, и сочувствуем Одессе. Харьков тоже ощутил на себе всю мерзость и подлость так называемого "русского мира"...
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23.07.2023 19:10 Ответить
Боляче і важко.

Тримайся, Одесо.

Одесити, ви - сильні.
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23.07.2023 19:58 Ответить
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