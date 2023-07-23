Центр Одессы после варварской российской атаки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко показал центр Одессы и наследие ЮНЕСКО после варварской российской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гончаренко.

На видео и фото мы видим многочисленные повреждения, которые получили культурные достопримечательности.

По данным ОВА, в результате ночной атаки на город разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Повреждены два памятника архитектуры, храм. Изуродованы десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады.







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Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

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