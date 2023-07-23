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В Одессе с самого утра люди убирают последствия вражеской атаки. ВИДЕО

В Одессе с самого утра убирают последствия атаки России. Коммунальщики и горожане вышли к Спасо-Преображенскому кафедральному собору, чтобы убрать обломки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано Новини.LIVE в телеграме.

Смотрите также: За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Также смотрите: Террористический удар по Одессе: ГСЧСовцы спасают людей и иконы из разбитого Спасо-Преображенского собора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (7880) ракеты (3569) атака (374)


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Топ комментарии
+37
Сподівпбся, що це приьирання є і символічним прибиранням руцкого міра з красуні-Одеси.
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23.07.2023 10:28
+30
Мрію побачити таке прибирання на вулицях Москви.Кожен ранок.
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23.07.2023 10:34
+22
навряд чи !!! цих кацапських фсб/кгб попів3.14дерасів з Одеси, та з усієї УКраїни, навіть кодилом та свяченою водою з Йорану не викуриш !!! тільки сраною мітлою і копняками під дупу !!!
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23.07.2023 10:34
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Сподівпбся, що це приьирання є і символічним прибиранням руцкого міра з красуні-Одеси.
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23.07.2023 10:28 Ответить
навряд чи !!! цих кацапських фсб/кгб попів3.14дерасів з Одеси, та з усієї УКраїни, навіть кодилом та свяченою водою з Йорану не викуриш !!! тільки сраною мітлою і копняками під дупу !!!
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23.07.2023 10:34 Ответить
З цим погоджуся. Мацковський патріархат - то не про віру і тим паче не про Христа. Тому звісно не допоможе ні св'ячена вода, ні інші схожі речі. 😊
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23.07.2023 10:37 Ответить
"Горбатого могила ...", - українське народне прислів"я
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23.07.2023 10:34 Ответить
Я з Одеси . Русня гній.
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23.07.2023 11:15 Ответить
Коли я пишу про окремих осіб з Одеси, яку справлі люблю, як про призильників руцкого міра, ще не означає, що я саю на увазі всю велку Одесу, яка насправді ніколи не була створена кацапами, бо місто відоме, як фортнця Хаджибей до кацапського завоювання. Та й після завоювання більшість жителів точно не були кацапами. Я люблю Одесу зокрема і тому, шо тут живуть розумні люди, які тверезо і з гумором сприймають життя. Насправді ментальність вільного місиа Одеси ніколи не співпадала з ментальністб рабського руцкого міра. Зрештою прихильники руцкого міра є і у Львові, і у Івано-Франківську. І добркюе, що насправді їх не багато в жодному з міст, згаданих мною.
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23.07.2023 11:28 Ответить
Мрію побачити таке прибирання на вулицях Москви.Кожен ранок.
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23.07.2023 10:34 Ответить
Краще побачити там повну пустелю.
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23.07.2023 14:47 Ответить
Там ніхто нічого прибирати не буде. Вони будуть сидіти на уламках та бухати
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23.07.2023 19:06 Ответить
Хаотичні обстріли кацапами міста Одеси,казалось би навіщо?Хтоб що не говорив але Одеса це одне із самих ватних міст в Україні,і саме на ватників я думаю у кацапів зараз ставка,що "вазмущонниє адєссіти" вийдуть на вулиці і будуть вимагати від влади якихось поступок та перемир'я...
Ніяких поступок кацапні,це все свідчить лише про одне,кацапам все важче і важче продовжувати цю війну,їм конче потрібно перепочинок,еконміка страждає і вже не справляється з забезпеченням довготривалої війни,та і в середині поідораші,почнають зростати настрої які можуть от-от перерости у смуту...
А отже Одеситам триматися,вся Україна звами,все відбудуємо,і зробимо Одесу ще кращою..Так буде важко,але ми вже скоро преможимо!!!
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23.07.2023 10:37 Ответить
Після 2.05.2014 вазмущьонниє адєссіти уже нікуди не виходять...

Думаю, кацапи таки по портовій інфраструктурі луплять, щоб ми зерно не могли вивозить, але оскільки онікс і х-22 - древні ракети, то вони дуже криві і летять куди попало...
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23.07.2023 10:42 Ответить
ППОшечку потрібно до Одеси підтягнути,адже це вже зовсім не годиться таке терпіти,Одесу ми любимо не потрібно давати її руйнувати всякм козлорилим
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23.07.2023 10:45 Ответить
Ну Х-22 і Онікс - хоч і старі, та дуже швидкісні ракети, їх зіба Патріот збити здатен...
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23.07.2023 10:58 Ответить
Томагавки надо підтянути до Одеси. Досить другу щеку підстовляти.
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23.07.2023 14:07 Ответить
я тоже удивляюсь, как же так, до сих пор не решить этот вопрос!
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23.07.2023 16:42 Ответить
Але пригадайте, скільки тоді було агресивної озброєної сволоти + мєнтяри тупорилі захищали саме це лайно. Не думаю, що там кардинально щось змінилось (хоча і нормальних людей там вдосталь). А взагалі, не розумію захоплення цим містом (як на мене, то досить неохайний і хамовитий колгосп - хоча в кожного свої смаки).
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23.07.2023 10:59 Ответить
Зі шкільних літ (60 роки минулого сторіччя) регулярно відвідував Одесу (батько служив в Одеській області).
Враження від Одеси - таке, як ви сформулювали).
У 2014, після втрати Криму, у пошуках нового місця для сімейного відпочинку на морі поїхали "на розвідку" до Одеси.
Одеса за півстоліття не змінилася.
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23.07.2023 11:33 Ответить
та ти взагалі не думаєш. нашо це тролю, мета якого - сварити українців один з одним.
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23.07.2023 12:34 Ответить
У порівнянні з Києвом- Одеса "базар-вокзал-шалман"!
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23.07.2023 14:25 Ответить
Міф про русскій город Одесу він видуманий росіянами, які в нього вже схоже самі перестали вірити. Так, багато російськомовних людей, але вони не асоціюють себе з росіянами. Навіть в СРСР одесити про себе думали, як про одеситів, а не про радянських людей. Так є мер мафіозі і його прислуга. Але його чомусь з 2014 по 2019 теж ніхто не покарав і зараз в нього багато зв'язків нагорі. Багато відвертих ватників покинуло місто ще в 2014.
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23.07.2023 10:49 Ответить
Взагалі міф про "рускую росію" видуманий на замовлення Єкатєріни ІІ, яка створила «Комиссию для составления записок о древней истории, преимущественно российской».
А за часів срср одесити точно не були "савєцкімі людьмі", для цього в Одесі було забагато цеховиків і бариг.
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23.07.2023 11:53 Ответить
https://jewishnews.com.ua/community/evrejskaya-ukraina-10-faktov-o-evreyax-odessyi https://jewishnews.com.ua/community/evrejskaya-ukraina-10-faktov-o-evreyax-odessyi

Одесса - город с устойчивой еврейской репутацией.
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23.07.2023 12:09 Ответить
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23.07.2023 12:32 Ответить
Одессу (Хаджибей) основали литовцы, завоевали турки, заселили татары, отбили украинцы по командованием испанца. Переименовала немка. Градоначальниками были испанцы, французы и англичане. Жили в Одессе греки, итальянцы, албанцы, армяне. Потом появились евреи, украинцы, французы, румыны, немцы, поляки, болгары. Казалось бы, при чем тут русские???
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23.07.2023 13:41 Ответить
как причем ? эта исконна руские земли
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23.07.2023 16:20 Ответить
.. ну то смердіти щось повинно!! От і смердить руснявою наволоччю....
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23.07.2023 16:48 Ответить
вони і з українцями себе не асоціюють, в основній рускощелепній масі. Придумали\навязали собі окремий одеський\блатний етнос, який зневажає все українське
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23.07.2023 14:17 Ответить
Пора платить налоги довоенные. Война закончилась?
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23.07.2023 10:45 Ответить
В войну Налоговая увеличиваютс, а не уменьшаютс
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23.07.2023 11:01 Ответить
Кацап?
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23.07.2023 10:50 Ответить
все расходимся, нас раскрыли, ему из египетского готеля виднее
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23.07.2023 10:51 Ответить
Так. Тут саме під таким прапорцем пишуть росіяни.
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23.07.2023 10:51 Ответить
Чухан дуй в спам
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23.07.2023 10:50 Ответить
Дивись, щоб тебе не "істрєбілі" тупий москворотий "мальчік в обісраних трусіках"!!! В спам, сволото!!
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23.07.2023 10:55 Ответить
Одесситы-то знают. А вот ты - НЕТ. И несешь чушь, что, впрочем, характерно для россияндельских пропагандонов, ага...
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23.07.2023 10:57 Ответить
О вилізло кацапське гівно з болота
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23.07.2023 11:04 Ответить
Цю русню постійно банять, але воно, як справжній кацап, лізе і лізе!
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23.07.2023 11:05 Ответить
Кирша гундяєв здається благословляв цю війну, от і вона прийшла і до його "упоротих" прихожан. Здається пора покидати одеситам цю смердючу секту РПЦ-УПЦ МП
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23.07.2023 10:52 Ответить
Подохнуть під своїми ж рускамірськими ракетами, а не покинуть.
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23.07.2023 11:11 Ответить
А що, бозі нема чи йому тупо пох на ці т.зв. "храми"??? Віруни, поясніть недоумкуватому атеїсту - як ваш бозя працює? Чи у нього зараз вихідні? І головне запитання: чому ви дякуєте цій вигаданій істоті за добро, але не проклинаєте за зло? У вас хоч щось в голові є, чи суцільна полова з біблії?
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23.07.2023 10:53 Ответить
ЛЮДО ВАН ЭКХАУТ. МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ

.......

- Ну?- сказал Януш.
- Эти два мешка он велел высыпать в уборную, чтобы он мог ср..ть на
пепел. Извините, Ваше преподобие, но он так и сказал. Проклятие! Я видел,
кого превращали в этот пепел. Там были даже трех-и четырехлетние дети...
- Ну, что скажет теперь ваш бог?- с вызовом спросил Генек ксендза.
- Бог молчит,- прошептал Мариан Влеклинский. - Бог так напуган всем
этим, что не в силах произнести ни слова.
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23.07.2023 11:06 Ответить
Практично ти прирівнюєш Бога до #уйла - це останній надає накази запускати ракети
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23.07.2023 11:14 Ответить
Всі кацапопітеки, які запускали ракети по Україні носять хрести на шиях і регулярно ходять до гундяєвської секти. У сектантів іде все по-плану.
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23.07.2023 14:24 Ответить
Дак Бог есть или его нет ?
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23.07.2023 10:55 Ответить
Як там в "Берегись автомобіля": одни верят, что бог есть, другие - что его нет. И то, и другое не доказуемо..." (с) І як то кажуть, якої ви віри - вірю в ЗСУ.
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23.07.2023 11:08 Ответить
Є. Для тих,хто в його існуванні відчуває потребу...
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23.07.2023 12:50 Ответить
Як узбережжя моря прибирати - так бажаючих не було.
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23.07.2023 10:57 Ответить
Узбережжя офіційно не упц мп належить, що тут дивного?
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23.07.2023 11:05 Ответить
я взагалі, про одеситів
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23.07.2023 11:07 Ответить
І я саме про них
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23.07.2023 11:10 Ответить
а я про те, скільки рублів тобі за висєр платить пригожин.
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23.07.2023 12:31 Ответить
Взагалі-то діє заборона на відвідування пляжів, та й сміття великогабаритне було
https://m.youtube.com/watch?v=anSV1JkbAqo
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23.07.2023 11:17 Ответить
Саме так - ніхто не прибирав, воно само якось розсосалось, еге ж?

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23.07.2023 11:10 Ответить
Ну, прибирають біля храму мп - ці православниє напевне про себе клянуть Україну, яка досі ще є і чинить опір тим, кого б вони вітали підкинутими вгору чєпчікамі
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23.07.2023 11:04 Ответить
Клянуть. І не тільки "про себе", але і відкрито і не бояться цієї ЗЕлупленої влади.
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23.07.2023 11:08 Ответить
з якого милого тут розплодилося пригожинської кацапні ікуди дивиться адмін?
дость вже писати гидоту по одеситів.
це було і є українське місто!!
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23.07.2023 12:30 Ответить
Нема щоб підірвати цей символ кацапізму в Одесі, так набігло до йуха рускамірців прибирати. Моя б воля, я їх там би в уламки і закопав.
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23.07.2023 11:06 Ответить
цей собор - власність одеситів та української громади.
підірви собі сраку, пригожинець, то буде точно гарна справа.
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23.07.2023 12:28 Ответить
Щоб кацапи не робили, а перемога за Україною. Путлер капут. Мир праху кацапії!
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23.07.2023 11:07 Ответить
Ну що можу сказати - почитав Ваші коменти.

Дуже дякую Вам, всім тим, хто називає всіх одеситів ватниками, і проросійськими шльондрами, а за те, що одесити вийшли прибрати своє прекрасне місто, то вони, виявляється, ще й клянуть Україну, і взагалі "рускамірці"!

Дякую Вам за пітримку, якщо чесно, то я вражений нею.

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23.07.2023 11:20 Ответить
Пригожинські тролі новий транш отримали, та сидять собі тут під українським проксі з Google translate
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23.07.2023 11:27 Ответить
Малорозвиненість - це коли звинувачуєш місто, яке перше в Україні дало по зубам "Срузькому миру", у ватності і проросійськості!

Але ти не переймайся таким дріб'язком, продовжуй і дали накидати своє гімно на вентилятор!
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23.07.2023 11:39 Ответить
Мені ясно як білий день, що тут спеціально сіють чвари між українцями.
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23.07.2023 11:48 Ответить
Тобто - місце, де одесит прибирає сміття після рашистського обстрілу, характеризує його?

І якщо він живе поруч, але є нормальним і адекватним, то він повинен тут все залишити як є, а прибирати повинен десь подалі?

Ти довго думав, перш ніж очевидну маячню написати?
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23.07.2023 11:33 Ответить
Малорозвинений - це той, хто всіх, хто наводить лад біля собору, взагалі вважає релігійними, не кажучи вже про належність до якогось там патріархату.

І запам'ятай - сьогодні обстріляли не прихожан МП, сьогодні обстріляли Одесу!

Але для великого Відділятеля мух від котлет це, звісно ж, абсолютно неважливо, тому воно продовжує радуватись.
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23.07.2023 14:42 Ответить
Вибач - я не веду дискусію з ідіотами.
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23.07.2023 14:51 Ответить
не вибачаю, і ти вже то робиш. не обманюй сам себе. така фразочка як раз у малорозвинутих аргумент, коли у голові вже нічого не залишилось. і бани починаються )))
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30.07.2023 18:22 Ответить
мені подобається в таких як ти тикати палочкою - так прикольно викручуєтесь і все в пусту.
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30.07.2023 18:24 Ответить
адмін, а ти ще той придурок: ти видалив гілку, і тепер оцей йолоп виходить, що реально назвав одеситів малорозвинутими бань його, воно розводить смуту! хахаха, малорозвинуті самі себе за яйця піймали. хахахаха!
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30.07.2023 18:26 Ответить
а де ви там прекрасне побачили в пережитку імперства і совка?
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23.07.2023 14:29 Ответить
Що саме Ви називаєте "Пережитком імперства і совка"?
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23.07.2023 14:46 Ответить
Заживуть, загояться рани української землі, як і в душах українців, - після перемоги над рашистською пітьмою.
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23.07.2023 12:27 Ответить
Вот такая сволота, во время горя, льет грязь на одесситов и разваливают страну, эту мразь надо давить по хлеще рашистов. Ну а ПВОошникам систему огня надо было подкорректировать, долбят 4 день и по одной схеме. А ответ надо не обещать, с больших трибун, а сделать, нанести удар по Ростову, Курску, Белграду.
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23.07.2023 12:59 Ответить
Білгороду
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23.07.2023 13:22 Ответить
Це послання руському міру Одеси від Кирила. Доречи, а де Арестович, чому не скаже, що в собор влучила ракета яку збила українська ППО?
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23.07.2023 13:19 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/34742 Борислав Береза :



"Потрапила? Не влучила, а потрапила? Може ще й замандрувала? «Немає сечі терпіти ці пекельні борошна»" - пише береза, наводячи цей скрін.
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23.07.2023 15:29 Ответить
Мене більш потішило вжите слово "Врятовано - Преображенський" замість Спасо - Преображенський.
Та й вираз "Мир, почуй нас... " теж кацапом тхне,бо українською це звучало б , як "Світе, почуй нас ..." .
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23.07.2023 15:43 Ответить
Бог же есть !!! Те кто звал русский мир получает свинособачие ракеты, надеемся что православная ****, ахметов и все рыгоанали не спрячуться!!
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23.07.2023 22:09 Ответить
 
 