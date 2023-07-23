В Одессе с самого утра люди убирают последствия вражеской атаки. ВИДЕО
В Одессе с самого утра убирают последствия атаки России. Коммунальщики и горожане вышли к Спасо-Преображенскому кафедральному собору, чтобы убрать обломки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано Новини.LIVE в телеграме.
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+37 Rostyslav Komarnytsky
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+30 Перехватчик
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Ніяких поступок кацапні,це все свідчить лише про одне,кацапам все важче і важче продовжувати цю війну,їм конче потрібно перепочинок,еконміка страждає і вже не справляється з забезпеченням довготривалої війни,та і в середині поідораші,почнають зростати настрої які можуть от-от перерости у смуту...
А отже Одеситам триматися,вся Україна звами,все відбудуємо,і зробимо Одесу ще кращою..Так буде важко,але ми вже скоро преможимо!!!
Думаю, кацапи таки по портовій інфраструктурі луплять, щоб ми зерно не могли вивозить, але оскільки онікс і х-22 - древні ракети, то вони дуже криві і летять куди попало...
Враження від Одеси - таке, як ви сформулювали).
У 2014, після втрати Криму, у пошуках нового місця для сімейного відпочинку на морі поїхали "на розвідку" до Одеси.
Одеса за півстоліття не змінилася.
А за часів срср одесити точно не були "савєцкімі людьмі", для цього в Одесі було забагато цеховиків і бариг.
Одесса - город с устойчивой еврейской репутацией.
.......
- Ну?- сказал Януш.
- Эти два мешка он велел высыпать в уборную, чтобы он мог ср..ть на
пепел. Извините, Ваше преподобие, но он так и сказал. Проклятие! Я видел,
кого превращали в этот пепел. Там были даже трех-и четырехлетние дети...
- Ну, что скажет теперь ваш бог?- с вызовом спросил Генек ксендза.
- Бог молчит,- прошептал Мариан Влеклинский. - Бог так напуган всем
этим, что не в силах произнести ни слова.
https://m.youtube.com/watch?v=anSV1JkbAqo
дость вже писати гидоту по одеситів.
це було і є українське місто!!
підірви собі сраку, пригожинець, то буде точно гарна справа.
Дуже дякую Вам, всім тим, хто називає всіх одеситів ватниками, і проросійськими шльондрами, а за те, що одесити вийшли прибрати своє прекрасне місто, то вони, виявляється, ще й клянуть Україну, і взагалі "рускамірці"!
Дякую Вам за пітримку, якщо чесно, то я вражений нею.
Але ти не переймайся таким дріб'язком, продовжуй і дали накидати своє гімно на вентилятор!
І якщо він живе поруч, але є нормальним і адекватним, то він повинен тут все залишити як є, а прибирати повинен десь подалі?
Ти довго думав, перш ніж очевидну маячню написати?
І запам'ятай - сьогодні обстріляли не прихожан МП, сьогодні обстріляли Одесу!
Але для великого Відділятеля мух від котлет це, звісно ж, абсолютно неважливо, тому воно продовжує радуватись.
"Потрапила? Не влучила, а потрапила? Може ще й замандрувала? «Немає сечі терпіти ці пекельні борошна»" - пише береза, наводячи цей скрін.
Та й вираз "Мир, почуй нас... " теж кацапом тхне,бо українською це звучало б , як "Світе, почуй нас ..." .