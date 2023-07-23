Удар по Одессе: 1 погибший, 22 человека получили ранения, в том числе 4 детей. ФОТОрепортаж
Страна-террорист в очередной раз атаковала Одесчину разными видами оружия.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"19 раненых людей, один погибший. Разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Повреждены два памятника архитектуры, храм. Изувечены десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, взрывы прогремели в городе около 00:55. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии в МВД Украины сообщили, что количество пострадавших возросло до 22.
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Зато туда долетят Смерчи, в т.ч. с кассетными боеприпасами.
Вирішальне слово має сказати Армія. Якщо так продовжиться - то "наша" камарілья розбазарить і угробить Україну та кине її знекрівлену під ноги кацапам. У відставку бездарного і сикливого президента і уряд!
Энергия на шару
@PowerNaShary
·
https://twitter.com/PowerNaShary/status/1682903447635369989 4 год
Завтра ЮНЕСКО будет выражаться очередную обеспокоенность. Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе Кремль превратил в типичный храм вооруженные сил РФ (по виду). Интересно, что в этом храме, был не только Гундяев (и на его освящении), но и сам Путин. Русский мир - аминь!
І те ж саме роблять після звільнення
Тобто якщо не нам то нікому
А кацапські тварюки мають на меті перетворити на Маріуполь
Путін хотів укласти зернову угоди але на своїх умовах і щоб зняли з нього санкції
Ні в якому разі не можна йти цьому рашисту на поступки
І з рашистами не домовляються
Бо це нелюди .. .
Одесса - потерпіть трошки.. тримайтеся
Другое дело, что бомбить мирные цели - это дело фашистов. Помимо всего прочего, бомбить вату - это только лишние аргументы путлеру для обьявления всеобщей мобилизации. Народ в раше отморожен на всю голову, эти повалят на фронт добровольцами сотнями тысяч.
уже всем наверное хочется, чтобы раша лежала в руинах. Но раша очень большая, а Дрезден с сотнями тысяч разбомбленных фрицев в маленькой Германии случился только в конце войны, когда та уже не могла кусаться в ответ.
Войне в Украине не видно конца. Украина должна выстроить военную промышленность. Рейнметалл начинает строить в Западной Украине танковый завод и будет прикрывать его ПВО своего изготовления. Это только первые ласточки.
Общими усилиями и постоянными усиливающимися санкциями раше вырвут зубы, и тогда случится их, рашистский Дрезден. Мы еще увидим руины Москвы. А за нынешние преступления рашистская вата будет платить поколениями. Даже наши правнуки будут свидетелями бесконечного рашистского унижения.
Но сегодня время большой мести еще не настало.
Просто молчат...
А что тут скажешь...
Что собор сам разрушился? Или его сами одесситы взорвали? Такого цинизма и тупости наверное не выдержит никакая пропаганда.
Что произошло отклонение ракеты? Тогда это признание ошибки, а нынешняя власть РФ даже в откровенно явной провальной для себя ситуации способна говорить " всё идёт в строгом соответствии с планом" , а тех , кто это отрицает, садит по тюрьмам, репрессирует, вообщем, всё что угодно делает, но только не признание публично ошибки.