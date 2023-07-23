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Новости Агрессия России против Украины
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Удар по Одессе: 1 погибший, 22 человека получили ранения, в том числе 4 детей. ФОТОрепортаж

Страна-террорист в очередной раз атаковала Одесчину разными видами оружия.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"19 раненых людей, один погибший. Разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Повреждены два памятника архитектуры, храм. Изувечены десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, взрывы прогремели в городе около 00:55. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии в МВД Украины сообщили, что количество пострадавших возросло до 22.

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Удар по Одессе: 1 погибший, 22 человека получили ранения, в том числе 4 детей 01
Удар по Одессе: 1 погибший, 22 человека получили ранения, в том числе 4 детей 02
Удар по Одессе: 1 погибший, 22 человека получили ранения, в том числе 4 детей 03
Удар по Одессе: 1 погибший, 22 человека получили ранения, в том числе 4 детей 04
Удар по Одессе: 1 погибший, 22 человека получили ранения, в том числе 4 детей 05
Удар по Одессе: 1 погибший, 22 человека получили ранения, в том числе 4 детей 06

Автор: 

Одесса (7869) ракеты (3558) Кипер Олег (45)


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Топ комментарии
+25
В ответ надо бить по кацапским городам- везде, где можем достать своим оружием, а не распускать нюни и рассказывать, что нам чего-то не дали, кроме асфальта и миллиарда деревьев.
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23.07.2023 07:13
+22
Щоб усі москалі повиздихали!
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23.07.2023 07:12
+13
Так нечем бить. Своего нет нихера.
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23.07.2023 07:23
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Горе, звичайно. А труханов у плямистих штанях на руїнах - то знущання.
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23.07.2023 07:06 Ответить
Ну, хоч не в трикольорових труханах з двоголовою куркою... Мерзота (((
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23.07.2023 10:40 Ответить
Щоб усі москалі повиздихали!
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23.07.2023 07:12 Ответить
краще стиснути зуби і йти допомогти армії чи волонтерам, прокльони нічого не вирішать
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23.07.2023 12:18 Ответить
В ответ надо бить по кацапским городам- везде, где можем достать своим оружием, а не распускать нюни и рассказывать, что нам чего-то не дали, кроме асфальта и миллиарда деревьев.
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23.07.2023 07:13 Ответить
Так нечем бить. Своего нет нихера.
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23.07.2023 07:23 Ответить
Есть. Например Смерчи и Точки-У.
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23.07.2023 07:29 Ответить
На фронте и по оккупированным территориям (включая Крым) можно и нужно бить тем, что дают партнёры. А по кацапстану- тем, что есть своё. А оно есть- так понятно?
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23.07.2023 07:41 Ответить
У нас достаточно своего, чтобы превратить в 100%-ный щебень примерно 10 Белгородов.
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23.07.2023 07:51 Ответить
у нас , достатньо тільки зе-ідотів(((
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23.07.2023 12:16 Ответить
Воно то може й є, але ж чомусь не б'ють. Он по мосту вдарили і вже тиждень минув... По Енгельса коли били? Отож... І через це все частіше думається про те, що мабуть існують якісь договорняки
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23.07.2023 08:12 Ответить
По мосту ударили надводными дронами. Они до Белгорода не доплывут.
Зато туда долетят Смерчи, в т.ч. с кассетными боеприпасами.
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23.07.2023 09:50 Ответить
Есть очень важные цели на россии: аэродромы, военные заводы, склады боеприпасов, мосты и т.д.
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23.07.2023 13:24 Ответить
цели есть а поражать их нечем - но вам ботам об этом конечно ничего не известно
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27.07.2023 13:26 Ответить
Ти там знаєш!, звідки беретесь боти іпані!
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23.07.2023 17:39 Ответить
Це нічого, крім шкоди не дасть.
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23.07.2023 07:28 Ответить
Это смотря кому. Если дохлым кацапам, тогда согласен.
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23.07.2023 07:30 Ответить
По цивільним ...не можна. Але щоб вони всі -рашисти- здохли! Щоб ви були прокляті, ваши діти прокляті, онуки прокляті!!!
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23.07.2023 07:56 Ответить
Цивільні тоже рашисты, поэтому (по вашему же посту) они подлежат уничтожению, о чём я здесь и пишу.
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23.07.2023 08:07 Ответить
Хороший кацап - дохлий кацап
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23.07.2023 10:44 Ответить
"В отвьєт..." треба відправити нашого президента і уряд у відставку і судити. Керівництво, що не може захистити країну і народ має бути відсторонене і скаране. Ворог безкарно нищить нашу країну, економіку, енергетику, інфраструктуру, порти, наші міста і села, убиває наших людей, а т.з. "керівництво" лише пи.дить, ДОрозкрадає, (що ще лишилося) і піариться на нашому горі і крові.
Вирішальне слово має сказати Армія. Якщо так продовжиться - то "наша" камарілья розбазарить і угробить Україну та кине її знекрівлену під ноги кацапам. У відставку бездарного і сикливого президента і уряд!
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23.07.2023 10:13 Ответить
Тут і рашистські провокатори з'явилися, Яреми Стогіна.
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23.07.2023 11:53 Ответить
Я согласен с Вами, и даже более того- этих уродов надо по 111-й судить. Но это не значит, что кацапам надо прощать то, что они делают. Уничтожение параши до последнего кацапа или кацапихи- от 1 дня до 100 лет от роду- священный долг Украинцев. Очень надеюсь, что и все цивилизованные страны наконец-то подключатся к этому благородному делу.
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23.07.2023 11:01 Ответить
крапля втіхи для українців👇

Энергия на шару

@PowerNaShary

·

https://twitter.com/PowerNaShary/status/1682903447635369989 4 год

Завтра ЮНЕСКО будет выражаться очередную обеспокоенность. Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе Кремль превратил в типичный храм вооруженные сил РФ (по виду). Интересно, что в этом храме, был не только Гундяев (и на его освящении), но и сам Путин. Русский мир - аминь!

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23.07.2023 07:24 Ответить
Те, що освячено служкою Антихриста, довго не стоятиме.
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23.07.2023 10:11 Ответить
Кацапи мають на меті знищити ті міста і села де вони не захопили
І те ж саме роблять після звільнення
Тобто якщо не нам то нікому
А кацапські тварюки мають на меті перетворити на Маріуполь
Путін хотів укласти зернову угоди але на своїх умовах і щоб зняли з нього санкції
Ні в якому разі не можна йти цьому рашисту на поступки
І з рашистами не домовляються
Бо це нелюди .. .
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23.07.2023 07:36 Ответить
Люди вбиті, діти скалічені. Ікони і храм розбитий а богові на це на****ь. То що вже говорити про людей в Європі чи в Америці. Якщо самі не здобудете зброю якою зможете бити по москві у відповідь то вас і все навколо вас буде по тиху знищено кацапами з дозволу тих же західних "партнерів"
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23.07.2023 07:37 Ответить
Не чіпайте Бога! Якщо людям дати волю, то вони з Господа зроблять виконувача забаганків, а самі тільки більше красти будуть!!
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23.07.2023 09:14 Ответить
Рашистів чортів нічого не зупиняє вбивати і руйнувати навіть храм московського патріархату ,чи хватить мужності вірянам засудити орду і вбивць яких благословляє кирило.
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23.07.2023 07:45 Ответить
Ага " дєржи карман ширє", ці мацковські сектанти скажуть ,що то Бог так карає не за те що їх "виганяють" з церков.
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23.07.2023 08:42 Ответить
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23.07.2023 08:06 Ответить
Здохни Путін! Здохни вже падаль!

Одесса - потерпіть трошки.. тримайтеся
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23.07.2023 08:09 Ответить
Мій глузд ВЗАГАЛІ відмовляється розуміти - ЯК? ЯК після ТАКОЇ НЕЗЛІЧЕННОЇ КІЛЬКОСТІ геноцидних злочинів рашу іще хтось сприймає??? Як це взагалі можливо??? НАХЄР ТІ САНКЦІЇ - В АСФАЛЬТ ВКАТАТИ ВСЮ КАЦАПЛЯНДІЮ!!! Щоб жодного паскудного пуп'янка не лишилося!!!
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23.07.2023 09:49 Ответить
Світ нас зливає путлеру,що досі не ясно?
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23.07.2023 16:30 Ответить
Робота голів РДА на місцях жахлива! Відсутність барабанів в укриттях допомагає ворожим ракетам!
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23.07.2023 09:50 Ответить
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23.07.2023 10:01 Ответить
Байден ! Где дальнобойные ракеты твою мать !
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23.07.2023 10:31 Ответить
У Зеленського спитай
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23.07.2023 11:31 Ответить
Это шашлыки Зеленского прилетают. Помните это. Америка врала по мнению Ермака и Зеленых. После войны продажа и отжатие земли будет процветать
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23.07.2023 10:34 Ответить
Скоро вибори, які покажуть наскільки розумний український народ, вже зараз потрібно вимагати підключення опозиційних каналів, в селах люди змушені дивиться прозеленські канали
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23.07.2023 11:36 Ответить
Скоро вибори, подивимось, як знову навішають слуги лапшу народу, недаремно закриті опозиційні канали на Т2, не у всіх є інтернет
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23.07.2023 11:51 Ответить
Які вибори? Не буде ніяких виборів, в країні оголошено воєнний стан, при ньому вибори, мітинги інші способи волевиявлення заборонені. Зе вже оголосив, що вибори будуть після війни. Схоже,що вона закінчилася? Так що, про вибори можна забути. Вони закінчилися у 2019.
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23.07.2023 13:45 Ответить
Этот беспредел почти 5 дней подряд нам адекватно ответить нечем интересно западу не тошнит от своего цинизма и в нежелании нам помочь просим только дальнобойные ракеты
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23.07.2023 11:03 Ответить
Украина - не страна НАТО, так что в ответ за удары по рашистским городам например переделанными ракетами СС-200 (в сети есть уже видео на эту тему) раша не сможет найти поводы для применения ядерки.
Другое дело, что бомбить мирные цели - это дело фашистов. Помимо всего прочего, бомбить вату - это только лишние аргументы путлеру для обьявления всеобщей мобилизации. Народ в раше отморожен на всю голову, эти повалят на фронт добровольцами сотнями тысяч.

уже всем наверное хочется, чтобы раша лежала в руинах. Но раша очень большая, а Дрезден с сотнями тысяч разбомбленных фрицев в маленькой Германии случился только в конце войны, когда та уже не могла кусаться в ответ.
Войне в Украине не видно конца. Украина должна выстроить военную промышленность. Рейнметалл начинает строить в Западной Украине танковый завод и будет прикрывать его ПВО своего изготовления. Это только первые ласточки.

Общими усилиями и постоянными усиливающимися санкциями раше вырвут зубы, и тогда случится их, рашистский Дрезден. Мы еще увидим руины Москвы. А за нынешние преступления рашистская вата будет платить поколениями. Даже наши правнуки будут свидетелями бесконечного рашистского унижения.
Но сегодня время большой мести еще не настало.
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23.07.2023 11:13 Ответить
По рос тв старательно избегают любых кадров с разрушением Спасо - Преображенского собора в Одессе, хотя много говорят о ракетных ударах по Одесской области, и самой Одессе, показывают видео со взрывами ночными ракет, но не показывают и не обсуждают разрушение Православной святыни, великого действительно красивого и огромного собора.

Просто молчат...

А что тут скажешь...

Что собор сам разрушился? Или его сами одесситы взорвали? Такого цинизма и тупости наверное не выдержит никакая пропаганда.

Что произошло отклонение ракеты? Тогда это признание ошибки, а нынешняя власть РФ даже в откровенно явной провальной для себя ситуации способна говорить " всё идёт в строгом соответствии с планом" , а тех , кто это отрицает, садит по тюрьмам, репрессирует, вообщем, всё что угодно делает, но только не признание публично ошибки.
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23.07.2023 11:52 Ответить
Никакая это не православная святыни.Это новодел,такой-же как Екатерина .Понты рашки и богатых одесских папиков.Место престижное,а соборная площадь с памятью о первом соборе выглядела ничуть не хуже,чем с этим русским кичем.Как то топорно он там смотрелся.Это не умаляет мерзость рашки.
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23.07.2023 17:11 Ответить
Вопрос в воздух.Мы так и будем смотреть,как разрушают Одессу?
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23.07.2023 17:20 Ответить
А в цей час, у Броварах, кацапка публічно побажала, щоб https://www.facebook.com/brovary.net.ua/videos/1021102302655187 наші солдати підривались на мінах.
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23.07.2023 19:44 Ответить
Україні треба оголосити війну США, і наступним ранком підписати капітуляцію. Тобто стати територією США. І з корупцією покінчемо і з війною.
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23.07.2023 20:09 Ответить
 
 