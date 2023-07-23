Удар по Одессе: 1 погибший, 22 человека получили ранения, в том числе 4 детей. ФОТОрепортаж

Страна-террорист в очередной раз атаковала Одесчину разными видами оружия.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"19 раненых людей, один погибший. Разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Повреждены два памятника архитектуры, храм. Изувечены десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, взрывы прогремели в городе около 00:55. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии в МВД Украины сообщили, что количество пострадавших возросло до 22.

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