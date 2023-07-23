Ночью 23 июля россияне нанесли удар по Одессе ракетами и беспилотниками

В Одессе раздались взрывы в ночь на воскресенье, 23 июля, во время объявленной воздушной тревоги из-за ракетной угрозы

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Суспільне Одеса".

Звуки взрывов раздались в городе около 00:55.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Так, в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о фиксации пусков крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

Руководитель ОВА Олег Кипер отметил: "Страна-террорист в очередной раз атакует Одесчину разными видами оружия. Работают наши силы ПВО. Не снимайте и не распространяйте их работу в соцсетях! Не помогайте террористам!"

В свою очередь, паблики Севастополя публикуют кадры запуска ракет по Одессе.