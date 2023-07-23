Вночі 23 липня росіяни завдали удару по Одесі ракетами та безпілотниками

В Одесі пролунали вибухи в ніч на неділю, 23 липня, під час оголошеної повітряної тривоги через ракетну загрозу

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Суспільне Одеса".

Звуки вибухів пролунали у місті близько 00:55.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.

Так. у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію пусків крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Керівник ОВА Олег Кіпер зазначив: "Країна-терорист вчергове атакує Одещину різними видами зброї. Працюють наші сили ППО. Не фільмуйте та не розповсюджуйте їх роботу в соцмережах! Не допомагайте терористам!"

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В сіою чергу, пабліки Севастополя публікують кадри запуску ракет по Одесі.