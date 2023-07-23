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Вночі 23 липня росіяни завдали удару по Одесі ракетами та безпілотниками
В Одесі пролунали вибухи в ніч на неділю, 23 липня, під час оголошеної повітряної тривоги через ракетну загрозу
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Суспільне Одеса".
Звуки вибухів пролунали у місті близько 00:55.
Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.
Так. у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію пусків крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.
Керівник ОВА Олег Кіпер зазначив: "Країна-терорист вчергове атакує Одещину різними видами зброї. Працюють наші сили ППО. Не фільмуйте та не розповсюджуйте їх роботу в соцмережах! Не допомагайте терористам!"
В сіою чергу, пабліки Севастополя публікують кадри запуску ракет по Одесі.
Топ коментарі
+44 Nadia Demchyk #576869
показати весь коментар23.07.2023 01:34
+34 Людмила Полякова #573716
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+33 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар23.07.2023 01:21
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Уверен он получит сполна.
В очередь, суки.
«Выходить по одному с поднятыми руками!» (с) место встречи изменить нельзя.
Хоча здається мені, що це були вильоти ПРО... але не впевнений!
Та що гадати - вранці дізнаємось, що і як.
а Крим здати в аренду під британську військову - морську базу. Зробити там офшорну зону як на Кипру. І брати 10% відсоток від грошей які там почнуть ховати до бюджету України .
Там моль відгрохала собі палац - чим не готовий розважальний комплекс? ))
От тільки що вже і відбій дали, хоча не факт що на цьому скінчиться.
Зранку вже дізнаємось, що і як.
https://www.youtube.com/watch?v=lRHkcuv3F0s
https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao
Все буде Україна!
А русні однозначно п#зда, і це не обговорюється!
У багатьох повилітали вікна
Тому лягати спати в Одесі небезпечно треба постійно бути уважним і при собі мати документи
Просто скажу, подумайте щоб було якби всі ракети досягли цілей? Пам'ятайте у що перетворили росіяни Маріуполь. Там ППО/ПРО не було. Тому тим, хто захищає небо України окрема пошана.
Я там був ще за пару годин до нападу антимайданівців на проукраїнську ходу, більш того - вів практично цілий день прямий стрім на один з місцевих телеканалів, і цю картинку в цей день проключало багато центральних телеканалів, так що я добре знаю, що, і де саме відбувалось!
Особливо зважаючи, що на відновлення цього собору одесити збирали гроші самі - і люди, і підприємства.
Але нема Бога в місці, яке освячував Гундяєв, і де знаходиться московський сатанат!
А собор ми-таки відбудуємо, тільки там вже буде Українська церква!
Корабель США прорвався. В порт ОДЕСИ.
https://www.youtube.com/watch?v=k4rUBGdJFgY
Вибух на аеродромі - летовище Українка. Ту-160 згоріли. Пілоти у вогні. Спопелило
https://www.youtube.com/watch?v=w2o6TgVlWZM
Станом на 03:00 в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей.
До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них - діти.
Інформація може змінюватися. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях.
🇺🇦Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)
Наслідки російської атаки:
Станом на 03:00 в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей.
До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них - діти.
Інформація може змінюватися. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях.
Доповнено:03:16
На жаль, маємо одного загиблого цивільного внаслідок нічної терористичної атаки росіян по Одесі.
Щирі співчуття рідним та близьким…
https://www.facebook.com/gunp.odesa/posts/pfbid0bQgDuqm6Jk4UFK7FABJYU5sSiyLUrX8BuvDMucn4XXAvsxRuxZHSC3Q6KANAKTBtl Поліція Одеської області
Наразі відповідні служби фіксують руйнування, після цього комунальники почнуть ліквідацію наслідків атаки.
Голови Громадської ради при Одеській ОВА - Сергій Братчук
⚡ Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.
💥 Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено⚡⚡
Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам'ятки архітектури.
🕳️По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.
🚑 Станом на 5:25 відомо про 1 загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.