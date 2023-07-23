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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вночі 23 липня росіяни завдали удару по Одесі ракетами та безпілотниками

одеса

В Одесі пролунали вибухи в ніч на неділю, 23 липня, під час оголошеної повітряної тривоги через ракетну загрозу

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє  "Суспільне Одеса".

Звуки вибухів пролунали у місті близько 00:55.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.

Так. у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію пусків крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Керівник ОВА Олег Кіпер зазначив: "Країна-терорист вчергове атакує Одещину різними видами зброї. Працюють наші сили ППО. Не фільмуйте та не розповсюджуйте їх роботу в соцмережах! Не допомагайте терористам!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар по Одесі: під завалами виявили загиблого охоронця, 8 постраждалих. ФОТОрепортаж

В сіою чергу, пабліки Севастополя публікують кадри запуску ракет по Одесі.

Автор: 

обстріл (28274) Одеса (5437)


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Топ коментарі
+44
Ми в Молдові, вікна відкриті, 170км по прямій, то тут зараз земля здригнулась,чути гарно, собаки загавкали. Разів 4 добре чутно було. А ті тварі серіали за 33млн хочуть, гумору їм мало,культури недостатньо. Весь світ по копійці донатять, тільки цим все мало.. Їдьте в Одесу, і ржіть там. Можна і серіал знімати там же, тільки на свої
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23.07.2023 01:34
+34
Маніяки якісь. Навіть тварини таке майже ніколи не роблять. Тварини вбивають щоб їсти, а ці просто розважаються. Розумієте в чому справа? Імена тих, що стріляють потрібно знати. І ніхто з них не повинен піти безкарними.
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23.07.2023 01:17
+33
Пора визволяти Севастополь від кацапських виродків

а Крим здати в аренду під британську військову - морську базу. Зробити там офшорну зону як на Кипру. І брати 10% відсоток від грошей які там почнуть ховати до бюджету України .
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23.07.2023 01:21
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23.07.2023 01:11 Відповісти
Так это Севастополь обстреливают Одессу?!

Уверен он получит сполна.
В очередь, суки.

«Выходить по одному с поднятыми руками!» (с) место встречи изменить нельзя.
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23.07.2023 02:14 Відповісти
Йохарний бабай - я ледь не всрався, настільки було голосно!

Хоча здається мені, що це були вильоти ПРО... але не впевнений!
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23.07.2023 01:11 Відповісти
Якщо земля не тряслася, то мабуть робота машин ПРО.
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23.07.2023 01:19 Відповісти
Земля нібито стояла, на відміну від мого крісла.
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23.07.2023 01:21 Відповісти
По логіці від падіння цих бомб дійсно може бути деяке трясіння землі або стін будинку, навіть якщо вибух вдалині. А якщо вибух ракети в повітрі, то такого явища може і не бути. Якщо є військові тут на форумі, то можливо скажуть як відрізнити вибух ракети на землі від роботи ПРО.
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23.07.2023 01:30 Відповісти
Як мені здається - при прильоті вибух триває досить довго, бо багаторазово відзеркалюється від стін будинків. При підриві в повітрі такого нема.

Та що гадати - вранці дізнаємось, що і як.
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23.07.2023 01:34 Відповісти
😥😠🙏🙏🙏
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23.07.2023 11:09 Відповісти
Маніяки якісь. Навіть тварини таке майже ніколи не роблять. Тварини вбивають щоб їсти, а ці просто розважаються. Розумієте в чому справа? Імена тих, що стріляють потрібно знати. І ніхто з них не повинен піти безкарними.
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23.07.2023 01:17 Відповісти
Так,бахало що п.здець,завтра одразу до новин ((
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23.07.2023 01:18 Відповісти
Пора визволяти Севастополь від кацапських виродків

а Крим здати в аренду під британську військову - морську базу. Зробити там офшорну зону як на Кипру. І брати 10% відсоток від грошей які там почнуть ховати до бюджету України .
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23.07.2023 01:21 Відповісти
Колись пропонували зробити там свій Лас Вегас з Діснейлендом..теж непогано..
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23.07.2023 03:31 Відповісти
Британська військово морська база надійна ніж якесь казино
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23.07.2023 22:19 Відповісти
Одне іншому не заважає))) Ви ж нн пропонуєте відгрохати базу на весь півострів??))

Там моль відгрохала собі палац - чим не готовий розважальний комплекс? ))
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24.07.2023 06:33 Відповісти
може і так
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24.07.2023 09:05 Відповісти
а ты пойдешь в первых рядах на минные поля вызволять Крым?
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23.07.2023 07:23 Відповісти
А ты українською принципово не спілкуешься ?
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23.07.2023 22:18 Відповісти
с кацапскими ботами да только на вашем козлячем язiке и я не притворяюсь как такие боты типа тебя..
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27.07.2023 13:24 Відповісти
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27.07.2023 15:40 Відповісти
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28.07.2023 01:22 Відповісти
Були пуски Х-22 теж на Одесу та область.
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23.07.2023 01:26 Відповісти
тримайся, Одесса!
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23.07.2023 01:26 Відповісти
Дякуємо.

От тільки що вже і відбій дали, хоча не факт що на цьому скінчиться.

Зранку вже дізнаємось, що і як.
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23.07.2023 01:29 Відповісти
надо не "триматься" - а эвакуировать детей женщин и стариков
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23.07.2023 07:24 Відповісти
Ми в Молдові, вікна відкриті, 170км по прямій, то тут зараз земля здригнулась,чути гарно, собаки загавкали. Разів 4 добре чутно було. А ті тварі серіали за 33млн хочуть, гумору їм мало,культури недостатньо. Весь світ по копійці донатять, тільки цим все мало.. Їдьте в Одесу, і ржіть там. Можна і серіал знімати там же, тільки на свої
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23.07.2023 01:34 Відповісти
Це все результат голосування у 2019 році іпанутої 73 відсоткової бидломаси , любителів поржать !
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23.07.2023 07:18 Відповісти
Горбунов та 33 млн.
https://www.youtube.com/watch?v=lRHkcuv3F0s
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23.07.2023 11:13 Відповісти
Вже починае доходити...
https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao
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23.07.2023 11:16 Відповісти
Спочатку працювало ППО, потім щось так вибухнуло, аж небо засвітилося. І гримнуло дуже гучно. Я аж на своєму диванчику підскочила. По вайберу з мешканцями будинку поспілкувалися, чи всі шибки цілі. Наче все минулося. Я вже здогадуюсь, куди ці вилупки влучили цього разу.
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23.07.2023 01:47 Відповісти
Тримаймося - ми сильні!

Все буде Україна!

А русні однозначно п#зда, і це не обговорюється!
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23.07.2023 01:50 Відповісти
Вікна були відкриті, тому й шибки цілі, але повідчинялися антимоскітні сітки на всіх вікнах, ще на кухні і у ванній кімнаті повипадали сітки з вентиляційних отворів.
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23.07.2023 02:34 Відповісти
Я зараз в Одесі і вибухи гучні було чути в центрі
У багатьох повилітали вікна
Тому лягати спати в Одесі небезпечно треба постійно бути уважним і при собі мати документи
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23.07.2023 01:49 Відповісти
В ЦЕНТР ГОРОДА ПОПАЛИ , В САБОРНУЮ ПЛОЩАДЬ , ********.
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23.07.2023 01:57 Відповісти
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23.07.2023 11:19 Відповісти
Не знаю чи з'являться тут любителі сказати щось не те, на адресу про/про.
Просто скажу, подумайте щоб було якби всі ракети досягли цілей? Пам'ятайте у що перетворили росіяни Маріуполь. Там ППО/ПРО не було. Тому тим, хто захищає небо України окрема пошана.
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23.07.2023 01:58 Відповісти
у меня до сих пор в голове не укладывается, как там не могло быть пво?!!
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23.07.2023 02:20 Відповісти
Где не было ПВО? Мариуполь? Так он в окружении был на четвёртый день, какое ПВО. Его утюжили из самоходных миномётов 240 мм, ствольной и реактивной артиллерии и авиации
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23.07.2023 02:26 Відповісти
До чого тут Маріуполь?! Там артою все руйнували. Ракетами такі великі міста знищити нереально.
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23.07.2023 03:00 Відповісти
Солдати з полку Азов згадували про безперервне бомбардування міста. Також театр і інші сховища людей з літаків винесли.
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23.07.2023 03:03 Відповісти
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА БОЛЬШЕ НЕТ (((((((((
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23.07.2023 02:00 Відповісти
В этот собор любил приезжать паша - мерседес , его строили при баделане - любителе роисси , именно там пролилась первая кровь 2 мая 15 года , думаю без меток и наводчиков не обошлось, и наводчики именно в храмах сидят , проверить их всех до единого , подвалы , катакомбы , у этих упырей есть выходы туда , и что они могут еще устроить ни кто не знает , город ( центр ) стоит на катакомбах , и эти руснявые ****** - попы могут устроить диверсию , АУ СБУ , ***** !!!!!!!!!!!!!!
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23.07.2023 02:12 Відповісти
В соборі кров не лилась! Поранені і вбиті були метрах в 150-200 від собору.

Я там був ще за пару годин до нападу антимайданівців на проукраїнську ходу, більш того - вів практично цілий день прямий стрім на один з місцевих телеканалів, і цю картинку в цей день проключало багато центральних телеканалів, так що я добре знаю, що, і де саме відбувалось!
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23.07.2023 03:20 Відповісти
Мда... В 1936-м его уничтожили большевики и в 2023-м его опять уничтожили большевики...
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23.07.2023 02:24 Відповісти
сбегал посмотрел ? если стены стоят это еще ни чего не значит , туда уже ни кого не пустят , из-за возможности обрушения , это называется - есть собор?
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23.07.2023 07:40 Відповісти
Одеса-Суми з тобою! 🙏🙏🙏😰
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23.07.2023 11:23 Відповісти
Нагадує Харків,лютий 2022 року,а потім Херсон,восени,того ж року.Створюють панічні настрої серед громадянського населення,методом терору.
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23.07.2023 02:26 Відповісти
Фактично більшовики вдруге зруйнували Преображенський собор - у 1936 та 2023. Час іде, а москальські мразі не змінюються.
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23.07.2023 02:26 Відповісти
Особливо як згадати їх дикість по відношенню навіть до своїх. Коли вони спалили Москву у 1812 разом з пораненими в битві під Бородіно. Аьо коли засновник Москви Андрєй Боголюбскій пограбував і розорив Київ в 12 ст. От з того часу росіяни ментально зовсім не змінилися. Тільки одяг ******** носять і зброя ******* і інша техніка в них. Ментально це люди 12 століття.
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23.07.2023 02:39 Відповісти
Сам факт попаданя ракети в собор - це, звісно, показова ублюдочність русні! Неймовірна, понадлюдська ублюдочність!

Особливо зважаючи, що на відновлення цього собору одесити збирали гроші самі - і люди, і підприємства.

Але нема Бога в місці, яке освячував Гундяєв, і де знаходиться московський сатанат!

А собор ми-таки відбудуємо, тільки там вже буде Українська церква!
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23.07.2023 02:42 Відповісти
https://t.me/c/1450213869/41067 Перші відео з собору, враженого російською ракетою !
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23.07.2023 02:51 Відповісти
треба белгород і брянск зносити а несоплі жувати
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23.07.2023 02:29 Відповісти
Севастопольських баз ЧФ включно з Балаклавою буде достатньо знищити. Особливо Балаклаву. Там підводні човни росіяможуть ховатися.
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23.07.2023 02:35 Відповісти
Кацапчику - ту горілки нема!

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23.07.2023 03:25 Відповісти
9 годин назад
Корабель США прорвався. В порт ОДЕСИ.



https://www.youtube.com/watch?v=k4rUBGdJFgY
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23.07.2023 02:35 Відповісти
Наплюйте на цей жовтий канал - він ганяється за хайпом, і видає брехню за правду!
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23.07.2023 02:45 Відповісти
5 годин назад

Вибух на аеродромі - летовище Українка. Ту-160 згоріли. Пілоти у вогні. Спопелило

https://www.youtube.com/watch?v=w2o6TgVlWZM

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23.07.2023 02:39 Відповісти
Угу..патріотична назва дала прикурити)) там ще бавовнятко й у Криму вогняними кульками погралось
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23.07.2023 03:51 Відповісти
русня повинна сдохнути, вся
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23.07.2023 03:13 Відповісти
ОФІЦІЙНО!

Станом на 03:00 в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей.

До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них - діти.

Інформація може змінюватися. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях.
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23.07.2023 03:27 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075289191924&ref=embed_comment

🇺🇦Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)
Наслідки російської атаки:
Станом на 03:00 в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей.
До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них - діти.
Інформація може змінюватися. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях.
Доповнено:03:16
На жаль, маємо одного загиблого цивільного внаслідок нічної терористичної атаки росіян по Одесі.
Щирі співчуття рідним та близьким…
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23.07.2023 03:30 Відповісти
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23.07.2023 03:36 Відповісти
в церкви были люди , там вроде убежище в подвале , люди зашли в храм во время тревоги , и эти ****** именно туда попали , какое может быть отношение к русским , одно - убивать , без жалости и сострадания , без покаяния , как свиней резать , они должны стать для всего мира - мясом .
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23.07.2023 04:07 Відповісти
Одне "но". Не "руським", а "росіянам". Там багато манкуртів з України.
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23.07.2023 06:43 Відповісти
Вважаєте, що татари, башкіри, удмурти, меря, дагестанці, та інші національності не повинні відповідати?
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23.07.2023 09:35 Відповісти
Полтора года прошло ...свой ВПК на нуле-сидим ноем ждём подачек....злимся шо ответить нечем.Кто вам виноват? Байден или Шольц?
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23.07.2023 03:31 Відповісти
ЭТА ДРУГОЕ , нам видосики и анегдоты за миллионы важнее , распил баблишка на асфальте , мерсы и лехусы , домики на лазурном бережку , какие ракеты вы о чем , какое оружие , пусть лох из своего кармана платит , а сваты это святое .
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23.07.2023 03:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao

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23.07.2023 11:30 Відповісти
Вы их главный храм Армии видели? Это кацапы🐷🐶, там ничего святого❗❗❗
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23.07.2023 03:49 Відповісти

https://www.facebook.com/gunp.odesa/posts/pfbid0bQgDuqm6Jk4UFK7FABJYU5sSiyLUrX8BuvDMucn4XXAvsxRuxZHSC3Q6KANAKTBtl Поліція Одеської області
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23.07.2023 05:03 Відповісти
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23.07.2023 05:13 Відповісти
Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок. З-під завалів рятувальники дістали жінку, яка дивом вижила.
Наразі відповідні служби фіксують руйнування, після цього комунальники почнуть ліквідацію наслідків атаки.
Голови Громадської ради при Одеській ОВА - Сергій Братчук
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23.07.2023 05:23 Відповісти
https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid055JWN6cx7U7uF4xZFpbNXtXbPJ6ZXm1qXzggSJeFsdsYFTwGMWStPcmS23GMZzU3l?locale=ru_RU Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South"
⚡ Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.
💥 Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено⚡⚡
Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам'ятки архітектури.
🕳️По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.
🚑 Станом на 5:25 відомо про 1 загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.
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23.07.2023 05:45 Відповісти
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23.07.2023 05:48 Відповісти
ща вылезит зеленый сопляк с утра и начнет нам впаривать про ,, нечеловеское поведение россиян ,, и сопли жувать , ........а к вечеру раздаст миллард на свои видосики и остальную ***** , ..........шоб вам всем зеленым ******* в голову прилетело.
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23.07.2023 06:49 Відповісти
а про Греческое посольство тишина , а оно повреждено хуже китайского , ни одного целого окна , без дверей и тд .................Греки сглотнут вафлю путинскую так же как и китайцы.
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23.07.2023 06:56 Відповісти
Рука не піднімається ставити 👍...
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23.07.2023 11:33 Відповісти
Тримайся, Одеса ! Оркі будуть за це відхаркувати своєю кров ю ! Слава героїчній Україні !
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23.07.2023 09:18 Відповісти
Вибір простий - або дрони та ПВО, або вілли в іспаніях та серіали.
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23.07.2023 09:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao https://www.youtube.com/watch?v=YiKLikryFao

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23.07.2023 11:35 Відповісти
Щоб не прийшлось спочатку за вили хапатись..
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24.07.2023 06:37 Відповісти
 
 