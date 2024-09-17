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Мер Одеси Труханов має російське громадянство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

труханов,геннадий

Міський голова Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство та оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення - 9 лютого 2022 року.

Про це заявив волонтер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Міський голова Одеси Геннадій Труханов дійсно має російське громадянство. І, ймовірно, оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення. А саме 9 лютого 2022.

російське громадянство мера Одеси Труханова

Про це свідчать отримані мною відомості із злитих російських баз даних.

Стерненко про російське громадянство Труханова
Стерненко про російське громадянство Труханова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеса не тільки вас ненавидить, але й зневажає, - Труханов - росіянам. ВIДЕО


Стерненко про російське громадянство Труханова
Стерненко про російське громадянство Труханова

Інформація про серію і номер паспорта, прописку та дату видачі також узгоджується із відомостями, які раніше публікували українські журналісти", - повідомив Стерненко.

Також читайте: Залужний сфотографувався з підозрюваним у корупції мером Одеси Трухановим

Автор: 

громадянство (1073) Одеса (5461) Труханов Геннадій (378) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+53
Та майже вся зелена скотобаза має кацапський паспорт!
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17.09.2024 17:34
+37
Ждуни на всіх рівнях "влади"?
Це Україна синку..... таке населення патріотичне, законослухняне, працездатне, такі люди хороші душевні... 🤮
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17.09.2024 17:33
+35
Україно як ти збираєшся перемагати ? Як!
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17.09.2024 17:40
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Ага

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17.09.2024 19:21 Відповісти
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17.09.2024 20:06 Відповісти
Не такі вже І тупі ті % , шо голосували за 🤡... всі бігли свідомо ,на захит совкових мрійників ... потайки надіялися ,шо всі будуть знову мишебрат'я ... як би читали книжки ,а не дивилися телебачення ,то знали би ,шо х* йло треба українська Земля ...а все решта, має бути стерте з лиця цієї землі ...не залежно від голосуючих % ...
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17.09.2024 18:16 Відповісти
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17.09.2024 18:27 Відповісти
Цікаво - скільки Одеська мафія (чиїм ставлеником є Труханов) на чолі раніше з Ангертом, а тепер з Галантерником ''відлистують бабла'' Зе-команді за право доїти Одесу.
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17.09.2024 18:34 Відповісти
Это какой-то позор...
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17.09.2024 18:38 Відповісти
Відчепіться вже від патріота !
Валерій Залужний сфотографувався з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Джерело:
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17.09.2024 18:45 Відповісти
Ну і чьо? (як ви, кацапи, гаварітє). Залужний мав провести розслідування стосовно всіх, хто з ним фотографувався? Смішні ви, кацапчики)))
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17.09.2024 21:56 Відповісти
лови, невгамовний виборець зеленського
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18.09.2024 15:09 Відповісти
https://culturemeter.od.ua/truhanov-i-zelenskij-otkryli-v-odesse-novuju-avtostanciju-36094/
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18.09.2024 15:11 Відповісти
Потрібен Закон про кримінальну відповідальність за приховування свого та у близьких родичів громадянства країни-агресора.
Як вбачається, суб'єктами даного кримінального правопорушення мають бути держслужбовці, працівники правоохоронних органів, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування.
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17.09.2024 18:53 Відповісти
СБУ ау ау!!! Отличный клиент,давно просится
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17.09.2024 19:04 Відповісти
кацапи,якщо зможуть,обов'язково полізуть на Одесу, от зараз навіть пишуть ********** пропагандони, що їх там місцеві дуже чекають
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17.09.2024 19:04 Відповісти
Удерет подлец,как и все. Зеля своих не обижает
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17.09.2024 19:06 Відповісти
З Х**лом фотографувались і Порошенко і Клоун. Ну і шо ? Але Х**ло перед виборами 2019-го "мочили" Порошенка і "топили" за Клоуна.
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17.09.2024 19:18 Відповісти
"Москву устроит любой президент кроме Порошенка" - Х**ло.
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17.09.2024 19:19 Відповісти
Де таке написано ?
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17.09.2024 20:45 Відповісти
шмаркляве, тебе в гуглі забанили? чи вас туди не пускають, талони тільки на скрепну гейпорнуху видають?
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17.09.2024 21:35 Відповісти
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17.09.2024 22:03 Відповісти
Фаворит Жириновського і Скабєєвої: Чому за Зеленського агітують навіть в "ДНР"

В оточенні Володимира Зеленського всіляко заперечують проросійський ухил свого кандидата. Але його підтримка публічними особами з РФ та одіозними політиками в самій Україні свідчить проти Зе
https://www.depo.ua/ukr/politics/favorit-zhirinovskogo-i-skabeevoi-chomu-za-ze-agituyut-navit-v-dnr-20190411946385
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17.09.2024 23:39 Відповісти
"Москву устроит любой президент кроме Порошенка" - Х**ло.
***********
Це не зовсім так. Кацапи у різний час були як "за", так і "проти" Порошенка.

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17.09.2024 22:37 Відповісти
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18.09.2024 11:48 Відповісти
А це цікавий вислів про Зеленського:

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17.09.2024 22:42 Відповісти
цей лисий чорт здасть Одесу з потрохами. Невже СБУ( правильні люди) не може, без вказівки, щось з тим чортом зробити?
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17.09.2024 19:28 Відповісти
Якщо в СБУ і є "правильні люди", то вони всі на фронті, а в тилу, та ще в Одесі, зібрався зовсім інший контінгент.
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17.09.2024 21:02 Відповісти
в тебе нема причин довіряти мені,але знаю таких людей в тилу
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17.09.2024 21:56 Відповісти
об этом знают все кроме бениного, Оманского Нарика , фсбэшника Елдака , бабы бУданги и ручного малюка.....
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17.09.2024 19:29 Відповісти
Это нормально.
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17.09.2024 19:31 Відповісти
Я гадав, що корупція це розкрадання бюджених грошей, приходжу до висновку, корупція-це існування у владі балицьких, деркачів, медведчуків, деркачів, труханових....Поки українці не викинуть оцю наволоч на смітник історії, корупція буде продовжуватися. Перемога над рашою, а потім люстрація!
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17.09.2024 20:04 Відповісти
не на смітник історії, а на смітник біологічних відходів.
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17.09.2024 21:37 Відповісти
І кому воно мешаєт, скаже в суді і я думаю буде ще один суд
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17.09.2024 20:02 Відповісти
А хіба про це СБУ "не відомо"? Авжеж... П.С. Дуже важко (майже Неможливо!) виграти війну, коли на вищих щаблях влади країни сидять та се@уть жирні "пацюки" - Зрадники!!!
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17.09.2024 20:18 Відповісти
А Залужний з цим кацорилим в обнімку фоткався.
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17.09.2024 20:23 Відповісти
очевидно. службу безпеки України - філія фсб
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17.09.2024 20:28 Відповісти
Який шок! 😲
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17.09.2024 20:29 Відповісти
Ермак нагнул ЦРУ, делает что хочет, после такого трудно чем-то удивить.
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17.09.2024 20:31 Відповісти
Блін, як можна було чувака з таким хлібалом вибрати в мери? В нього ж пів карного кодекса на обличчі написано
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17.09.2024 20:47 Відповісти
ВІн все життя має російське громадянство.
Новина в чому?
В тому, що зебіли обрали його мером Одеси?
Так це проблеми ЗЕбілів, які його обрали.
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17.09.2024 20:50 Відповісти
Все лайно обов'язково має ще чиєсь громадянство і тут вони тільки заради бабла, їм начхати і на нас і на нашу країну і поки не припече їх від годівниці і абрамсом не відтягнеш... А потім поповнять батальон Монако!
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17.09.2024 21:45 Відповісти
Секрет полишинеля ! Половина приспешников Зеленського имеет российской гражданство, а вторая половина израильское.
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17.09.2024 22:06 Відповісти
А хтось, взагалі, сумнівався?
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17.09.2024 22:30 Відповісти
Дивовижне поряд!!!
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17.09.2024 22:33 Відповісти
А ви впевнені, що у Зеленського нема громадянства РФ?
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18.09.2024 00:50 Відповісти
У скумбрії та у Єрмака мають бути
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18.09.2024 07:59 Відповісти
В Одесі таких справок в кожному переході можна наштампувати.Щось Серожа мілко плаває.А забув.В його ж око
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18.09.2024 08:06 Відповісти
Мера Чернігова зняли за надуманим приводом, а цей є громадянином країни- окупанта і наші органи типу нічого в цьому поганого не бачать...
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18.09.2024 08:25 Відповісти
А скільки таких труханів по Україні???...
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18.09.2024 08:34 Відповісти
Як і вся вища суддівська влада, призначена на посади до 2019 року з кацапськими паспортами.
Про кацапське громадянство кримінального авторитета трухи було відомо вже давно ще з 2015 - 2016 років, але для привладних ворожих агентів все було в нормі.
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18.09.2024 11:46 Відповісти
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