Мер Одеси Труханов має російське громадянство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ
Міський голова Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство та оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення - 9 лютого 2022 року.
Про це заявив волонтер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
"Міський голова Одеси Геннадій Труханов дійсно має російське громадянство. І, ймовірно, оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення. А саме 9 лютого 2022.
Про це свідчать отримані мною відомості із злитих російських баз даних.
Інформація про серію і номер паспорта, прописку та дату видачі також узгоджується із відомостями, які раніше публікували українські журналісти", - повідомив Стерненко.
Топ коментарі
+53 Валерій Кваша
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Валерій Залужний сфотографувався з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Джерело:
Як вбачається, суб'єктами даного кримінального правопорушення мають бути держслужбовці, працівники правоохоронних органів, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування.
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https://www.depo.ua/ukr/politics/favorit-zhirinovskogo-i-skabeevoi-chomu-za-ze-agituyut-navit-v-dnr-20190411946385
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Це не зовсім так. Кацапи у різний час були як "за", так і "проти" Порошенка.
Новина в чому?
В тому, що зебіли обрали його мером Одеси?
Так це проблеми ЗЕбілів, які його обрали.
Про кацапське громадянство кримінального авторитета трухи було відомо вже давно ще з 2015 - 2016 років, але для привладних ворожих агентів все було в нормі.