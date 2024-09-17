Мер Одеси Труханов має російське громадянство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Міський голова Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство та оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення - 9 лютого 2022 року.

Про це заявив волонтер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Міський голова Одеси Геннадій Труханов дійсно має російське громадянство. І, ймовірно, оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення. А саме 9 лютого 2022.

Про це свідчать отримані мною відомості із злитих російських баз даних.





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Інформація про серію і номер паспорта, прописку та дату видачі також узгоджується із відомостями, які раніше публікували українські журналісти", - повідомив Стерненко.

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