ТЦК о розыске Стерненко: Не сообщил ряд важных деталей, это не является "местью"
В Одесском областном ТЦК прокомментировали объявление в розыск волонтера Сергея Стерненко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В связи с недавними публичными заявлениями Сергея Стерненко относительно его пребывания в розыске и попытками дискредитации деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), предоставляем официальное разъяснение во избежание манипуляций и искажения фактов. Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, которые значительно меняют понимание ситуации", - говорится в сообщении.
В ТЦК отметили, что Стерненко уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета. Также его направили на ВВК.
"Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры для урегулирования своего статуса.
Также в своих публичных заявлениях господин Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы "местью" за его критику военных структур. Такие обвинения являются безосновательными и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП. Отмечаем, что военные институты действуют исключительно в рамках законодательства, в частности, в соответствии со статьей 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других нормативно-правовых актов, регламентирующих правила воинского учета и мобилизационной подготовки", - добавили в областном ТЦК.
Стерненко и других граждан, которые имеют сомнения относительно правомерности действий ТЦК и СП, призвали обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений
"Публичная критика и попытки дискредитации, основанные на манипулятивных утверждениях, не являются конструктивным способом решения ситуации и подрывают общественное доверие к государственным институтам, которые стоят на защите нашей страны", - подытожили там.
Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.
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Зараз вже потихеньку починають збивати ворожі розвідники за допомогою FPV. Триває розробка методів боротьби з "шахедами" за допомогою FPV. Звичайно це не заслуга виключно однієї особи, але вплив суттєвий. І якби не цей вплив, воювали б совковими методами і, напевно, вам було б комфортно.
А крім того - він забеспечує всю логістику.
"втой же час заявляє "Спільнота СТЕРНЕНКА"."
А що він має заявляти? Люди, які дивляться Стерненка і донатять йому на дрони - це хто? Хіба назва Спільнота Стерненка для них не підходить?
ви не чули?
ось вам буде, нова тєма, дрочити про нові вибори. треба придумати, як назвати виборців притули.
він звичайний ухилянт. навіть притула влк пройшов вчасно і дані оновив.
ну ясно, а чого ж ні...
невже, таки, капітуляція, та "заморозка конфлікта" після інаугурації?
ну, що ж вітаю всіх притомих українців.
довоювались!
То будь-яка притомна людина в ТЦК не буде по, своїй волі, ініціювати такі листи чи перевірки. Тобто, навіть сліпий бачить, що ТЦК наказали взятися за активіста, тільки тому, що він посмів когось там критикувати. Перемога, боєздатність? та кому вона потрібна в генштабі, головне начальника не ображати.... Це лютий ******* і агонія вищого політичного та військового керівництва....
1. Крим чий?
2. путін хто?
Одна контора...
тим більше, що стерненко визнав, та оплатив штраф.
то що заважало, зробити все своєчасно?
Ще б депутати і чиновники так виконували закони, як більшість людей України, але ж вони собі поробили "бронь до закінчення воєнного стану".
Як в одному анекдоті: отець вийшов до своєї пастви, і каже: "живіть так як я вам кажу, а не так як я сам живу". Феніта ля комедія ...
А VPN люди іноді ставлять собі по роботі, якщо тобі не відомо.
В той день коли ТЦК оголосили Стерненка в розшук , від знаходився на діловій зустрічі в - Міноборони . !! В Міноборони Карл . !!! Оце він так ховався . !
Бл.ський цирк якийсь .
Якщо вже ти не бачиш що лежить в тебе прямо перед носом то ти ідіот . Ну або ж сліпий .
Тим більше якесь "тцк" ~ юридична особа приватного права.(тобто приватна установа)
Яких ще деталей і за яким законом він якісь "деталі" мав комусь повідомляти?
у волонтера також є операційні витрати, він їх що з власної кишені має покривати ?
у Стерненка є ГО, от і почитайте якє там оподатковується.
Стерненко що і податки з донатів з власної кишені має платити ?
Але потім з Серненком зустрічається М. Подоляк енд Компані ... і Стерненко виходить на волю.
Злі язики всяке торочили, але з тих пір риторика Стерненка різко змінилася і він не дозволяв собі критикувати зє, як це робив відносно Порошенка П. О.
Може і тебе попустить
Зараз основні донати від мене тільки через ГО "Справа Громад".
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Та не треба ніяких стерненків! Всі ці бандитсько-мордаті ТЦК самі успішно займаються дискредитацією самих себе. Ще й намагаються при цьому виставляти себе патріотами.
Со Стерненко, не соглашусь, что это месть ему лично, когда призывают публичных персон которые оказывают помощь ВСУ, с целью уменьшить его помощь (так как в армии его руль будет намного меньше), чем та что сейчас, - это месть вообще всей Украине. (конечно же если его призовут).
А также, написана полная ерунда от ТЦК, и для кого они это пишут? Видимо для людей и структур отслеживающих происходящее за рубежом. Т.к. в Украине все знают, что ТЦК, не действует по закону. Она действует по беспределу, и открыто все работники это демонстрируют и не скрываю вообще. С Законом, там ничего общего нету.
останнім часом буде багато таких випадків,
багатьом вони будуть зайві зі своєю звітністю, про надану допомогу....
Кентавр зробив свою справу.....