ТЦК о розыске Стерненко: Не сообщил ряд важных деталей, это не является "местью"

В Одесском областном ТЦК прокомментировали объявление в розыск волонтера Сергея Стерненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В связи с недавними публичными заявлениями Сергея Стерненко относительно его пребывания в розыске и попытками дискредитации деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), предоставляем официальное разъяснение во избежание манипуляций и искажения фактов. Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, которые значительно меняют понимание ситуации", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что Стерненко уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета. Также его направили на ВВК.

"Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры для урегулирования своего статуса.

Также в своих публичных заявлениях господин Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы "местью" за его критику военных структур. Такие обвинения являются безосновательными и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП. Отмечаем, что военные институты действуют исключительно в рамках законодательства, в частности, в соответствии со статьей 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других нормативно-правовых актов, регламентирующих правила воинского учета и мобилизационной подготовки", - добавили в областном ТЦК.

Стерненко и других граждан, которые имеют сомнения относительно правомерности действий ТЦК и СП, призвали обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений

"Публичная критика и попытки дискредитации, основанные на манипулятивных утверждениях, не являются конструктивным способом решения ситуации и подрывают общественное доверие к государственным институтам, которые стоят на защите нашей страны", - подытожили там.

Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.

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