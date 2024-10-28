РУС
Новости
7 188 47

ТЦК и правоохранители будут обмениваться данными через электронную систему, это позволит быстро получать информацию о нарушителях, - Умеров

Умєров про зміни для посилення військового обліку

Кабинет Министров Украины утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушения законодательства.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, отныне территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.

"Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы", - сказал глава оборонного ведомства.

Он отметил, что Украина "продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным".

"Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной. Новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а военный учет - более прозрачным", - заявил глава Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщали, что уже наработана модель цифровой реформы ВВК. Сейчас разрабатывается проект изменений в нормативно-правовые акты.

Автор: 

мобилизация ТЦК
Топ комментарии
+17
"И началась самая увлекательная из охот - охота на человека..."

(приписывается Р. Киплингу)
показать весь комментарий
28.10.2024 19:11 Ответить
+15
Де-факто надано доступ до правоохороних баз даних підаркам із ТЦК. Поки немає опису вчеосяжності доступу підарків, але нічого гарного і корисного з цього не вийде. Тотальний контроль намагається просочюватися все більше, але немає ніякої противаги цьому процесу. Потроху стаємо рашкою.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:14 Ответить
+13
Це пздц.
Тут навіть групу інвалідності підтверджувати не потрібно.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:12 Ответить
Зараз ждуни почнуть ср@ти в коментарях
показать весь комментарий
28.10.2024 19:04 Ответить
Ты же сам ждун-сидишь на диване,и ждешь,что тебя все будут защищать от кацапов,бурятов,сев.корейцев и.т.п.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:11 Ответить
ви перший і насрали, тобто виходить ви ждун
показать весь комментарий
28.10.2024 19:12 Ответить
Подоляковские уже начали?)
показать весь комментарий
28.10.2024 19:12 Ответить
Де-факто надано доступ до правоохороних баз даних підаркам із ТЦК. Поки немає опису вчеосяжності доступу підарків, але нічого гарного і корисного з цього не вийде. Тотальний контроль намагається просочюватися все більше, але немає ніякої противаги цьому процесу. Потроху стаємо рашкою.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:14 Ответить
Смычка криминала и правоохранительных органов,всё в лучших традициях.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:18 Ответить
Біжи вже ловити ухилянтів на вулиці тецекун
показать весь комментарий
28.10.2024 20:30 Ответить
Дмитрику, ти сраний ТЦКун чи мазохіст? Чи два в одному, біба і боба, два довбой..ба? Ото не дарма ТЦКунів в народі нарекли просто під..расами! Бо відразу зрозуміло про кого мова.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:37 Ответить
Сєрґєй, дай вгадаю. Ти голосував за Зєлю?
показать весь комментарий
28.10.2024 19:10 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 19:06 Ответить
Це пздц.
Тут навіть групу інвалідності підтверджувати не потрібно.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:12 Ответить
Ой-бль...
показать весь комментарий
28.10.2024 19:33 Ответить
"И началась самая увлекательная из охот - охота на человека..."

(приписывается Р. Киплингу)
показать весь комментарий
28.10.2024 19:11 Ответить
До речі, а є якийсь татарський батальйон,чи хоча б рота. Чи татарва і жидва тільки керує, а в окопі микола терпило
показать весь комментарий
28.10.2024 19:14 Ответить
Саме так . Було і є і буде якщо українці як і євреї не виборють собі національну державу , національну владу ...
показать весь комментарий
28.10.2024 19:19 Ответить
То єсть по факту, українці виборють в евреїв, получається? 🤔
показать весь комментарий
28.10.2024 19:22 Ответить
Хто заважав миколі терпилі на останніх виборах проголосувати за національну владу, а не посадити своїми руками собі на шию жидоклоуна. Якщо немає голови, страждати буде срака, сиди, миколо в окопі,поки жидва і татарва ******* і *******, ти це заслужив
показать весь комментарий
28.10.2024 19:25 Ответить
Та ти зелене як моя онука!
національної України як і національного уряду не існує з 91 , а не 2019 досить пургу цю в очі пускати метастаза
показать весь комментарий
28.10.2024 19:28 Ответить
Зелена твоя срака, національного уряду не існує з 1921р., а не з 91. Але микола терпило міг в 2019р хоча би задуматись,чому його немає уже майже сто років
показать весь комментарий
28.10.2024 19:35 Ответить
Українці - це найтолерантніша у Всесвіті нація. Коли зайди їх ставлять раком, то вони вважають, що це супер-демократія і толерантність. Правда, на питання "А де ж, кур-р-рва, межа тій толерантності!?" вкраїнчики вже 10 століть не мають відповіді. Ось тому усі, кому не лінь, їх і в хвіст, і в гриву, і в ...
показать весь комментарий
28.10.2024 19:43 Ответить
І хто конкретно, по-вашому, міг стати тією національною владою?
показать весь комментарий
28.10.2024 20:45 Ответить
Пссс... Тільки не через Тєлєгу...
показать весь комментарий
28.10.2024 19:15 Ответить
А прокурори-інваліди не порушники, їх не треба нікуди доставляти?
показать весь комментарий
28.10.2024 19:16 Ответить
По преступникам нет быстрых решений.
Быстрые решения есть только по ухилянтам.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:28 Ответить
" Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною", - заявив глава Міноборони.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:18 Ответить
"По просьбам трудящіхся.."
показать весь комментарий
28.10.2024 19:19 Ответить
І який рівень захисту? Можете навіть не казати - він 0.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:19 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 19:32 Ответить
Ну то ж казав у зверненні "для всіх наших людей". Там вже не наші. От з Бангладешу немитих навеземо - то будуть наші.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:45 Ответить
Така змістовна новина. А я гадав через механічну систему з допомогою фонографу:

- Асісяй?

показать весь комментарий
28.10.2024 19:34 Ответить
Если к Новому Году цена за выезд из Украины не подскочить до 50000$ - Я сильно удивлюсь
показать весь комментарий
28.10.2024 19:35 Ответить
молодец умеров, как и зеленский, теперь и он умеет свой вонючий хер в Конституции и Законы тыкать
показать весь комментарий
28.10.2024 19:37 Ответить
1984 Орвелла
показать весь комментарий
28.10.2024 19:47 Ответить
+ "Скотный двор"
показать весь комментарий
28.10.2024 19:52 Ответить
З прокурорів-інвалідів почніть перевірки, ЗЄбіли, блд
показать весь комментарий
28.10.2024 19:49 Ответить
Конституція України. Стаття 29. Затримання можливе тільки рішенням суду!

Що на це скаже Гарант Конституції?
показать весь комментарий
28.10.2024 20:00 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 20:15 Ответить
А коли буде перевірка всіх тцкашників на предмет можливості приймати участь у бойових діях ? А коли буде перевірка законності дій тцк ? Чому люди отримують статус " порушення військового обліку" бо тцекуни вписали що вручили повістку, а суд виявляє що не вручали? Тобто тцк імітує роботу і перекладає відповідальність на людей. Так про яку ефективні ви тут брешете ?
показать весь комментарий
28.10.2024 20:28 Ответить
ТЦК и правоохранители будут обмениваться данными через электронную систему, это позволит быстро получать информацию о нарушителях, - Умеров Источник:

а быстро получать инфу о коррупционерах слабо
показать весь комментарий
28.10.2024 20:45 Ответить
Досить дурня валяти. Україні потрібний президент, та дієздатна влада. Досить удавати, що в Україні є президент та парламент. Для рятування України потрібні швидкі вибори, та всіх корупціонерів поставити до стінки.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:23 Ответить
Зеленський гарно підводить Україну до поразки, пересваривши народ, які називають один одного ухилянтами, ждунами та ін., а ті хто розкрадає державу і армію стимулює їх ще більше красти.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:27 Ответить
слушний коментар... Ви праві, доки народу розказують казочки і кидають усілякі обгризені кості потипу сраної "вовиної тисячки" народ жреться між собою хто ж із ніщих піде помирати щоб банкет виродків з банкової не закінчувався....
Головне побільше пунктів НЕЗЛАМНОСТІ!!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 03:30 Ответить
Ну зашморг на шиї "вільного" народу затягується все сильніше))))... Це водночас і кумедно, і страшно (яким же цей народ виявився тупим!).
В нас бачу склалась таж проблема, що і в кацапів, патріотизм став прихистком ідіотів та мрійників відірваних від реальності !! Доки одні з розжирілою мордою розповідають про патріотизм і самопожертву, нещасний збіднілий народ зі шкіри лізе щоб втримати цей "кораблик" який вже практично потонув на плаву!!
Ну що ж, все вказує на те, що кредит зеленим ********* надали не просто так, значить раз наш недо-наполеон декілька місяців тому бзданув про новий надПотужний контрнаступ, гроші їм дали щоб вони щось таки витворили. Ну а оскільки в нас все через сраку, нічого краще чим нагребти побільше людей на м'ясо вони не придумали (потрібно ж відосики про контрнаступ буде з якоїсь причини кліпати)... Гроші роздерибанять, створять ще фігову тучу неукомплектованих і голодних бригад які потім стануть вагомою причиною поклянчати ще грошей у США і ЄС. А в результаті, напівукомплектовані бригади поженуть на убой просрочений-єврей з кацапом єЛдаком.
Скажу лиш про загальне розчарування і не розуміння мною того факту, що у цього "мудрого народу" все неНачасі(тільки от, розчарую мрійників які думають, що потім все порішають як з зеДигродом так і зі "слугами".... Вже пізно, спектакль доходить до логічного кінця), це ж не просто сратись в коментарях про "мудрих" 25% і дурних 73%), це потрібно щось таки робити.....
П.С - хочу звернутися особливо до борцунів з ненависними "ухилянтами".... Я розумію, що вас як професійних рабів коробить і трясе від однієї думки про те, що хтось таки можливо бачить реальність такою як вона є але, припустимо, що план зелених виродків вдався і вони напакують ще до мільйона людей через нашу "справедливу" мобілізацію, які з варіантів вам краще зайдуть?
1) мобілізація/бусифікація забезпечить поступлення в ЗСУ невмотивованого м'яса яке не те щоб пішло посадку штурмувати, а навіть в окоп не полізе. Як результат розвал фронту через ще масовіше дезертирство, як і розвал (тобто вже остаточне вбивство) економіки, бо вагомий шмат працюючих витягнуть з економічного колеса в якому і так спущена камера і шприхи повилітали;
2) або ж припустимо мобілізоване/бусифіковане м'ясо змириться зі своєю долею і піде на штурми під бравий відосік зеленого піськограя! Ну цікаво, ви тоді кров'ю цих людей не захлебнетесь? Кінцевий результат і так буде аналогічним тому що в першому пункті. Або ж далі, що? Віддасте піськограю і 20-ти літніх? Потім 18-ти, а потім як каже вусатий спермоглот курчинський 16 і 14-ти літніх? Ну ПОТУЖНО!!!!
Тож я сподіваюся, що народ всеж отямиться, але допоки цих мудрих потужить від ПОТУЖНОСТІ та НЕЗЛАМНОСТІ, сподіватись хоть на щось адекватне не варто!!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 04:01 Ответить
Цирк поїхав,а клоуни залишилися
показать весь комментарий
29.10.2024 10:57 Ответить
 
 