ТЦК и правоохранители будут обмениваться данными через электронную систему, это позволит быстро получать информацию о нарушителях, - Умеров
Кабинет Министров Украины утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушения законодательства.
Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, отныне территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.
"Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы", - сказал глава оборонного ведомства.
Он отметил, что Украина "продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным".
"Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной. Новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а военный учет - более прозрачным", - заявил глава Минобороны.
Ранее в Минобороны сообщали, что уже наработана модель цифровой реформы ВВК. Сейчас разрабатывается проект изменений в нормативно-правовые акты.
Тут навіть групу інвалідності підтверджувати не потрібно.
(приписывается Р. Киплингу)
національної України як і національного уряду не існує з 91 , а не 2019 досить пургу цю в очі пускати метастаза
Быстрые решения есть только по ухилянтам.
- Асісяй?
Що на це скаже Гарант Конституції?
а быстро получать инфу о коррупционерах слабо
Головне побільше пунктів НЕЗЛАМНОСТІ!!!!
В нас бачу склалась таж проблема, що і в кацапів, патріотизм став прихистком ідіотів та мрійників відірваних від реальності !! Доки одні з розжирілою мордою розповідають про патріотизм і самопожертву, нещасний збіднілий народ зі шкіри лізе щоб втримати цей "кораблик" який вже практично потонув на плаву!!
Ну що ж, все вказує на те, що кредит зеленим ********* надали не просто так, значить раз наш недо-наполеон декілька місяців тому бзданув про новий надПотужний контрнаступ, гроші їм дали щоб вони щось таки витворили. Ну а оскільки в нас все через сраку, нічого краще чим нагребти побільше людей на м'ясо вони не придумали (потрібно ж відосики про контрнаступ буде з якоїсь причини кліпати)... Гроші роздерибанять, створять ще фігову тучу неукомплектованих і голодних бригад які потім стануть вагомою причиною поклянчати ще грошей у США і ЄС. А в результаті, напівукомплектовані бригади поженуть на убой просрочений-єврей з кацапом єЛдаком.
Скажу лиш про загальне розчарування і не розуміння мною того факту, що у цього "мудрого народу" все неНачасі(тільки от, розчарую мрійників які думають, що потім все порішають як з зеДигродом так і зі "слугами".... Вже пізно, спектакль доходить до логічного кінця), це ж не просто сратись в коментарях про "мудрих" 25% і дурних 73%), це потрібно щось таки робити.....
П.С - хочу звернутися особливо до борцунів з ненависними "ухилянтами".... Я розумію, що вас як професійних рабів коробить і трясе від однієї думки про те, що хтось таки можливо бачить реальність такою як вона є але, припустимо, що план зелених виродків вдався і вони напакують ще до мільйона людей через нашу "справедливу" мобілізацію, які з варіантів вам краще зайдуть?
1) мобілізація/бусифікація забезпечить поступлення в ЗСУ невмотивованого м'яса яке не те щоб пішло посадку штурмувати, а навіть в окоп не полізе. Як результат розвал фронту через ще масовіше дезертирство, як і розвал (тобто вже остаточне вбивство) економіки, бо вагомий шмат працюючих витягнуть з економічного колеса в якому і так спущена камера і шприхи повилітали;
2) або ж припустимо мобілізоване/бусифіковане м'ясо змириться зі своєю долею і піде на штурми під бравий відосік зеленого піськограя! Ну цікаво, ви тоді кров'ю цих людей не захлебнетесь? Кінцевий результат і так буде аналогічним тому що в першому пункті. Або ж далі, що? Віддасте піськограю і 20-ти літніх? Потім 18-ти, а потім як каже вусатий спермоглот курчинський 16 і 14-ти літніх? Ну ПОТУЖНО!!!!
Тож я сподіваюся, що народ всеж отямиться, але допоки цих мудрих потужить від ПОТУЖНОСТІ та НЕЗЛАМНОСТІ, сподіватись хоть на щось адекватне не варто!!!!