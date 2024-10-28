ТЦК и правоохранители будут обмениваться данными через электронную систему, это позволит быстро получать информацию о нарушителях, - Умеров

Кабинет Министров Украины утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушения законодательства.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, отныне территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.

"Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы", - сказал глава оборонного ведомства.

Он отметил, что Украина "продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным".

"Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной. Новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а военный учет - более прозрачным", - заявил глава Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщали, что уже наработана модель цифровой реформы ВВК. Сейчас разрабатывается проект изменений в нормативно-правовые акты.

