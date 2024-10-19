Более чем каждый десятый гражданин вступает в армию добровольно, - Умеров
Благодаря новой системе комплектования ВСУ более чем каждый десятый (12%) вступает в ряды армии добровольно.
Об этом в комментарии для Fox News сказал министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметил министр, после того как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, мобилизационные показатели выросли в два с половиной раза.
"С момента принятия закона о мобилизации этой весной мы увеличили мобилизационные показатели в 2,5 раза. 12% военнослужащих теперь добровольно вступают в ряды армии благодаря новой системе комплектования", - рассказал глава оборонного ведомства.
Цель закона о мобилизации, по словам Умерова, сделать процесс призыва более эффективным и прозрачным.
Он добавил, что "положительные цифры" мобилизации свидетельствуют о том, что украинцы готовы "с оружием в руках защищать свою землю".
Напомним, что 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.
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Ваші слова та Зеленському у вухо. А Єрмаку в лоб.
Хто воно, що воно, чим воно займається, цей колобок?
Вони вилізли з тої попуськи. А це велика різниця!
Добре?
Будь здоровенький, свіженький, як білий сильненький молодий грибочок. 😌
Ми, жінки, такі. То сердимся , то ще сильніше сердимся.
Всього вам хорошого.
Удачі Вам і міцного здоров"я.
Наблюдала картину. ТЦК чатують на свій улов біля торгового центра. Перевіряють документікі , виписують повісточки. Виходить з авто чел в розвалочку, дебелий , якраз в штурмовики. Думаю , ну ж зараз буде щось. І це щось сталось ! Тцк морди повідвертали. ніби не бачать що цей мужик йде. Наловили алкашів, які по кілька діб не просихали.
Тобто цей дебіл погіршив ситуацію з комплектуванням армії в 9 разів, і цим вихваляється.