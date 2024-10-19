Более чем каждый десятый гражданин вступает в армию добровольно, - Умеров

Благодаря новой системе комплектования ВСУ более чем каждый десятый (12%) вступает в ряды армии добровольно.

Об этом в комментарии для Fox News сказал министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил министр, после того как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, мобилизационные показатели выросли в два с половиной раза.

"С момента принятия закона о мобилизации этой весной мы увеличили мобилизационные показатели в 2,5 раза. 12% военнослужащих теперь добровольно вступают в ряды армии благодаря новой системе комплектования", - рассказал глава оборонного ведомства.

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Цель закона о мобилизации, по словам Умерова, сделать процесс призыва более эффективным и прозрачным.

Он добавил, что "положительные цифры" мобилизации свидетельствуют о том, что украинцы готовы "с оружием в руках защищать свою землю".

Напомним, что 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

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