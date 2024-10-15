Всем мужчинам, сбежавшим за границу, нужно дать статус "не гражданин", - комбриг "Хартії" Оболенский

Всем мужчинам, которые уклоняются от мобилизации, стоит запретить голосовать на выборах на 5 лет.

Об этом в интервью УП заявил командир бригады 13-й бригады Нацгвардии "Хартія" полковник Игорь Оболенский, передает Цензор.НЕТ.

"Если вопрос СЗЧ поднимается, разворачивается, уходит, в этот момент нам надо закрывать эту должность, с которой он ушел, на эту огневую позицию пришел другой человек, который защищает дальше. Так же есть люди, которые отказываются, готовы откупиться. Окей, без вопросов, откупайся, но давай сделаем так, что 5 лет ты не имеешь права голосовать", - отметил он.

Оболенский также отметил, что также есть люди за рубежом, которые не хотят возвращаться и "сидят на соцпакетах".

"По мужчинам я очень неприятно поражен. Это очень неприятно. Все, кто выехал за границу и не хотят возвращаться - статус не гражданин", - добавил он.

Командир рассказал, что у него есть знакомые, которые уехали за границу и он с ними не общается. А после войны он их не сможет простить.

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