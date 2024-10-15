Усім чоловікам, які втекли за кордон, потрібно дати статус "не громадянин", - комбриг "Хартії" Оболєнський

Усім чоловікам, які ухиляються від мобілізації, варто заборонити голосувати на виборах на 5 років.

Про це в інтерв'ю УП заявив командир бригади 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо питання СЗЧ підіймається, розвертається, йде, в цей момент нам треба закривати цю посаду, з якої він пішов, на цю вогневу позицію прийшла інша людина, яка захищає далі. Так само є люди, які відмовляються, готові відкупитися. Окей, без питань, відкупайся, але давай зробимо так, що 5 років ти не маєш права голосувати", - зазначив він.

Оболєнський також зазначив, що також є люди за кордоном, які не хочуть повертатися та "сидять на соцпакетах".

"За чоловіків я дуже неприємно вражений. Це дуже неприємно. Усі, хто виїхав за кордон і не хочуть повертатися – статус не громадянин", - додав він.

Командир розповів, що у нього є знайомі, які виїхали за кордон і він з ними не спілкується. А після війни він їх не зможе пробачити.

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