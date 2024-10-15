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Усім чоловікам, які втекли за кордон, потрібно дати статус "не громадянин", - комбриг "Хартії" Оболєнський

У

Усім чоловікам, які ухиляються від мобілізації, варто заборонити голосувати на виборах на 5 років.

Про це в інтерв'ю УП заявив командир бригади 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо питання СЗЧ підіймається, розвертається, йде, в цей момент нам треба закривати цю посаду, з якої він пішов, на цю вогневу позицію прийшла інша людина, яка захищає далі. Так само є люди, які відмовляються, готові відкупитися. Окей, без питань, відкупайся, але давай зробимо так, що 5 років ти не маєш права голосувати", - зазначив він.

Оболєнський також зазначив, що також є люди за кордоном, які не хочуть повертатися та "сидять на соцпакетах".

"За чоловіків я дуже неприємно вражений. Це дуже неприємно. Усі, хто виїхав за кордон і не хочуть повертатися – статус не громадянин", - додав він.

Командир розповів, що у нього є знайомі, які виїхали за кордон і він з ними не спілкується. А після війни він їх не зможе пробачити.

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Автор: 

мобілізація (3109) ухилянти (986)


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Топ коментарі
+29
«Всі, хто не в ЗСУ - ухилянти» - інструмент розколу суспільства шоблою зеленського, яким вони захищаються від громадянського незадоволення, викликаного через власне найтупіше, бездарне та зрадницьке керівництво та пограбування країни, яке спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території та мільйонів біженців.

Бо ті, хто в армії, не можуть висловлювати свою думку.
А інші «немають права, бо не на фронті».

(с)
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15.10.2024 13:53
+23
Підтримую! Не потрібні такі виборці. Вистачить голосів Пікалова, різних охоронців депутатів, котрі носять посвідчення майорів ГУР, деякі ТЦКшники, які 3 роки щодня приходять додому, але отримали поранення на передовій (привіт моєму сусіду) і т.п.
Втім краще піти далі і дати статус іноагента, як в одній ублюдочній країні. Щоб вони не могли обиратись. І почати з нинішньої опозиції.
Отоді заживемо.
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15.10.2024 13:51
+21
а якщо держава свої обов язки не виконує?
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15.10.2024 13:59
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Іване, браво-бравісімо !!!!

хоча, я давав би таким статус ілота - істоти, розум якої «взято в полон» ЗЄльоними Чужими
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15.10.2024 17:29 Відповісти
Ну,так давно уже,только слегка завуалировано.
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15.10.2024 15:07 Відповісти
як там сказав курва-положай ?

"іздуй, солдат, окоп копати !"
не заважай мені бабло рубати за твоєю широкою спиною на фронті
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15.10.2024 17:31 Відповісти
То есть к действующей власти у комбрига претензий нет?

Ясно. Этот поломался, несите следующего.
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15.10.2024 14:42 Відповісти
З забугорними ухилянтами вести бокс по переписці не так страшно. Якщо гавкнути на владу, то можна і лички втратити. І, на відміну від декого, послом його нікуди не пошлють .
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15.10.2024 14:58 Відповісти
А чому тільки чоловікам ?! Жінкам теж!

Повністю підтримую цю ідею !
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15.10.2024 14:45 Відповісти
"І мертвим, і живим, і ненародженим" (С) !
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15.10.2024 15:00 Відповісти
Забув ще дітей, та народжених за кордоном за час війни. Треба більше маразму додати, бо зараз його не вистачає.
Маю питання, а що робити з тими хто отримав паспорт РФ коли був під окупацією ? Напевне їм треба повернути громадянство та вибачитись.
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15.10.2024 15:01 Відповісти
Правильно втік то значить Україна не потрібна то воно теж нах не нужне обходимося без нього там воно теж нах не потрібне на болота курва хай їде
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15.10.2024 14:47 Відповісти
Всі хто втік (виїхав закордон) в цей важкий час для країни, мають втратити громадянство України, отримати паспорт НЕГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ, має бути їм заборонено вибирати і бути обраними на державні служби. Так буде справедливо!
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15.10.2024 14:49 Відповісти
Через п'ять років, вони отримають громадянство країни перебування. І будуть мати тебе на увазі
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15.10.2024 14:57 Відповісти
Хто хотів той ітак давно має, це не проблема!
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15.10.2024 15:00 Відповісти
вони зараз мають "на увазі"
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15.10.2024 23:39 Відповісти
Повір, тим хто втік це благо.
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15.10.2024 15:01 Відповісти
І Слава Богу, хай щастить!
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15.10.2024 15:03 Відповісти
+ 100 !

саме так !
із забороною відвідин України -

"небуй шастать !"
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15.10.2024 17:34 Відповісти
Але спочатку відкрити кордони і зробити вільний виїзд.
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15.10.2024 15:01 Відповісти
е ні, Дойчланду потрібні міцні остарбайтери -

хай долають смугу перешкод з Карпат та Тиси !
хто виживе - той попаде в ковбасний німецький рай
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15.10.2024 17:36 Відповісти
Це буде справедли по відношеню до тих хто бореться за свободу в Україні ціною власного життя, ціною власного добробуту. Закордонні ждуни немають мати такі ж права, як українці в Україні !

Ждунам Україна непотрібна, дость їм павспорт негромадянина (якщо хочуть).
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15.10.2024 15:02 Відповісти
Але лише з такими обмеженнями: не обіймати посади в держустановах, не приймати участі у виборах.
Якщо їм какаяразніца, то переживуть легко.
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15.10.2024 15:05 Відповісти
Чому я не втік (хоч мав і маю можливість втекти), а служу Україні?!
А мільйони закордонних ждунів втекли і чекають перемоги ціною мого поту і крові, ціною пролитої крові моїх побратимів........................ Ціною діточок, які осиротіли навіки.......................................... Ціною сліз і горя матерів, вдів, діточок..................................................

Позбавити громадянства України всіх хто втік з України у такий важкий час !!!
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15.10.2024 15:08 Відповісти
Чому тоді Степан Бандера у такий важкий час !!! жив у комфортному Мюнхені, а не боровся за визволення України, як Роман Шухевич? То ви проти Бандери?..

Степан Бандера з дружиною відпочиває на Женевському озері. Типовий ухилянт, за вашою логікою.

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15.10.2024 15:55 Відповісти
він був вже в запасі і на ротації після польських і німецьких концтаборів

как-то так
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15.10.2024 17:37 Відповісти
Заборонити обіймати любі державні посади всіх ждунів, які втекли за кордон! Заборонити їм голосувати з безпечних еміграцій! Вони немають морального права ходити на вибори і вибирати і бути обраними в Україні !
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15.10.2024 15:11 Відповісти
Ті хто втекли і так не могли займати посади.
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15.10.2024 18:25 Відповісти
І, щоб 2 рази не вставати, всім, хто голосував за ЗЄ, заборонити будь-які голосування і громадську діяльність та поставити на облік у ветеринарці.
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15.10.2024 15:17 Відповісти
За зелю проголосували 13.5 млн українців. Багато хто з них на фронті. Впевнений, що вони з великою радістю поміняють окопи на фронті на роботу в якійсь Бельгії чи Данії нехай навіть десь на будівництві. Як думаєш, після того фронт втримається?
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15.10.2024 15:25 Відповісти
А діагноз в окопі і у Данії не може бути однаковим?
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15.10.2024 15:50 Відповісти
Я впевнений, їм начхати на твої діагнози 😆
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15.10.2024 16:04 Відповісти
Ну це, як сказати. Цим людям потім кудись влаштовуватись на роботу, з кимось співпрацювати.

А з імбіцилами справу мають виключно імбіцили. Є надія, що в ОП всі вакансії вже зайняті.
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15.10.2024 18:43 Відповісти
Ааа... сорян. Ти про те, що у нас на дебілах все тримається. 😁

Ну так. Тут крити нема чим. Соль землі...

Тоді краще взагалі нікого не чипати. Бо хочаб компост з під повного гівноїда, а отримати можна.
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15.10.2024 15:56 Відповісти
Дати місяць на повернення, хто не повернувся............ Пасторт негромадянина України і аліведерче!
Це нічого не міняє, просто ти неможеш голосувати з безпечних Європ і немаєш права бути обраним на дежравну службу!
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15.10.2024 15:24 Відповісти
Невже ти вважаєш, що це так страшно не брати участі у виборах? 😆
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15.10.2024 15:32 Відповісти
Ця пропозиція Оболєнскгого є чудовим розумінням України майбутнього, де світ буде поділений на червоних і білих. Хто був в Україні і хто "ухилянт" "ухилянти" будуть знищені, бо саме вони будуть звинувачені в загублених територіях і таким чином Зеленський з Єрмаком і вся К° будуть розповідати як саме вони воювали неголячись і вдягаючись в зелене.
Ось побачите що саме ЗСУ (зі всією повагою до актуального ЗСУ) будуть використані для репресії суспільства незадоволеного владою. "Червоний" терор ще чекає.
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15.10.2024 15:33 Відповісти
Латвія та Естонія живуть з "не-грами" (не громадянами) і ще й як живуть, бо ніхто палки в колеса не ставить
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15.10.2024 17:42 Відповісти
Саме так і буде. Зараз всі читають як в 1917 прийшла зла орда п'яних матросів з пітера на бронепотягу і підкорила патріотичних українців.
А хто слухав старих людей, то вони розказували як 'мудра більшість' чекала більшовиків щоб поділити землю 'бариг' і грабували панські маєтки
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16.10.2024 02:13 Відповісти
Додам, почитав коментарі зверху.... Да позбавте ви вже громадянства всіх , кого бажаєте!
Вони не багато *********, бо з того громадянства ніц не мають. Громадянином в Україні добре бути силовиком, чиновником, суддєю, прокурором, депутатом, ...всій керівничій, обслуговуючій і силовій ланці. Вони дійсно і насправді мають величезну кількість прав! А решта мешканців мають виключно обов'язки.
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15.10.2024 15:45 Відповісти
Як ухилянтів заплющило
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15.10.2024 15:48 Відповісти
Демократія для всіх і породжує "мудрий нарід" і "владу" , що є його дзеркальним відображенням.
Цим можна обурюватися, але формально не причепишся.
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон.
Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Занадто багато у нас тих, хто своїм основним правом вважає свою свободу від будь-яких обов'язків.
Ось тільки будь-яка державність стоїть на виконанні обов'язків громадянами, а їхні права насправді лише супутній бонус.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
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15.10.2024 15:51 Відповісти
УКНДР?
В жодній правовій державі не може бути примусового позбавлення громадянства, лише за власним вибором. А саме головне, що у ******** розвинених державах люди і їх права стали ставити вище ніж державу. Але люди в яких в голові совок а в дупі "сильна рука" це не зрозуміють. Саме "демократія для всіх" стала запорукою появи високорозвиненого Заходу.
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15.10.2024 18:22 Відповісти
Просто "не громадянин" не достатньо. Повинно бути "втрачене громадянство" з вказаною причиною не бажання держави мати справу з конкретною людиною, яка буде відома на міжнародному рівні. Інша держава, приймаючи до себе таку людину повинна розуміти, що якщо у держави почнуться труднощі або проблеми на кшталт війни, така людина зрадить знову і знову. Це ментальність, тобто діагноз.
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15.10.2024 15:58 Відповісти
Цивілізовані країни беруть до себе спеціалістів з інших країн і потім надають їм своє громадянство не для того, щоб кинути їх в бій проти якогось ворога 😂
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15.10.2024 16:09 Відповісти
А Ви впевнені як поведуть себе "цивілізовані" коли війна буде не в телевізорі а на їх землі?!
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15.10.2024 23:51 Відповісти
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15.10.2024 16:12 Відповісти
Це не ментальність і не діагноз, ви живите у 19 ст, не працює зараз гасло "сдохни за державу", люди раптово зрозуміли що життя одне і заміни нема.
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15.10.2024 18:18 Відповісти
Взагалі треба позбавляти громадянства.Як і тих хто не воював та ухилявся,позбавити права голосу,права безкоштовного навчання,лікування їм та їх дітям.Хай їдуть до Польщь,Німеччин .Краще хай буде 100 тис. Українців,а ніж мільйон з просто паспортом Українця.
Вважаю,що треба нарешті дати змогу патріотам збудувати Державу своєї Мрії.
))
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15.10.2024 16:09 Відповісти
Безкоштовного навчання в лікування і так нема.
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15.10.2024 18:14 Відповісти
Держава вашої мрії, це популісти-патріоти і олігархи патріоти і пенсіонери. Всі інші виїдуть в нормальні країни а не європейське Сомалі.
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15.10.2024 18:16 Відповісти
Це треба робити не заради зведення рахунків, а з міркувань безпеки, справедливості, очищення, збереження і посилення країни. Свого часу не провели люстрація як слід, тепер країна має жахливі наслідки.
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15.10.2024 16:56 Відповісти
Я в принципі погодджуюсь, але статус негоромадянин потрубують і 6 млн всередені України, адже це московити і вони на жаль не асимілювалися і не інтегровані в українське суспільство!
на їх плечах проходять у владу вороги України

Але такі речі потребують конституційного врегулювання, .
А наша конституція багатополярна і не ставить в головну позицію українську мову і українську націю
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15.10.2024 17:03 Відповісти
Якщо питання СЗЧ підіймається, розвертається, йде, в цей момент нам треба закривати цю посаду, з якої він пішов, на цю вогневу позицію прийшла інша людина, яка захищає далі.

Якщо військовий пішов в СЗЧ, на певному етапі його служба призупиняється, посада вільна - то про що каже цей комбат!?
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15.10.2024 17:12 Відповісти
Перепрошую, але Ви, мабуть, не розумієте різницю між прогульщиком на виробництві і особою, яка втекла з бойових позицій.
Під Іловайськом також були розумники які зібрались і чкурнули. Як наслідок - оточення усіх інших.
Це війна, і критерії там інші.
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15.10.2024 18:03 Відповісти
Не перепрошуйте ви взагалі не розумієте що коїться.
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15.10.2024 18:09 Відповісти
Ще в перших демократіях люди вивели чітке і просте визначення громадянина - громадянин це той, хто сплачує податки та виконує обов'язки перед містом (полісом) (тоді це було тотожно- перед державою).
Відразу прошу любителів теми - а що нам дала держава щоб ми.... Не треба! Як показує практика, усім забезпечені (мається на увазі державою) саудити, кидали все всю військову амуніцію і техніку і тікали після першого пострілу хуситів. Так що справа не в цьому.
Повертаючись до теми, можу сказати, що думка слушна.
Правда хочу внести новеллу - замість того, щоб бігати за ухилянтами, та допомагати набивати кишені ТЦК, МСЕК, прикордонникам, бла, бла... законодавчо внести - не хочеш виконувати обов'язки перед державою?
Дві умови:
- офіційно сплачуєш грошовий внесок (відразу прошу не розповідати про "а на що бідним відкуплятися");
- офіційно приймаються зміни в Конституцію і ЗУ "Про громадянство" згідно якого з'являється статус "житель (мешканець) України" та затверджується відповідний документ. Узгоджується з іншими країнами, як документ для перетину кордонів.
- офіційно і довічно відмовляєшся від громадянства України та отримуєш документ, типу "жителя України", також позбавляються громадянства малолітні діти.
Далі - хочеш вали з країни, хочеш живи як житель, без права обирати та бути обраним, без права обіймати посади на державній службі і т.д.
Але є сама головна умова - це ДОВІЧНО і не може бути предметом перегляду і оскарженню в судах. Діти, при досягненні повноліття МАЮТЬ ПРАВО подавати документи на громадянство.
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15.10.2024 17:58 Відповісти
І це правовий нігілізм. Особливо щодо дітей, може повернемо совкове "враг народа" і "ребенок врага народа". І з законним право публічного пониження таких дітей.
Обов'язки у ********* світі стоять на другому місці після прав. Нема прав, нема обов'язків. А свої печерні фантазії засуньте собі в одне місце
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15.10.2024 18:11 Відповісти
ЖИР - "жена ізмєнніка Родіни". Був навіть окремий концтабір для таких, - АЛЖИР.

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15.10.2024 18:22 Відповісти
Нігілізм це коли жалісливі дурні починають розповідати про те, що непідвладно їхньому убогому розуму.
Малолітні діти, згідно чинного законодавства, не вирішують самі а поділяють долю батьків. І в цьому є зворотній зв'язок який полягає у відповідальності дорослих за свої вчинки.
Є ще варіант - відбирати дітей у таких "негрів" (скорочення від не громадян) і виховувати в іншому середовищі...
Більше немає питань?
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15.10.2024 23:56 Відповісти
Людині яка хоче жити покуй твої умови, паспорти, громадянство та виборчий процес.
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15.10.2024 18:26 Відповісти
Чудове б рішення було для тих, хто "за кордоном, які не хочуть повертатися та "сидять на соцпакетах".
Це б дало їм можливість отримати повноцінне біжество та й далі "сидять на соцпакетах".
Зараз така опція доступна лише одиницям, кшталту Арестовича чи Дмитрука, а тут масова дискримінація!
Таке враження, що комбриг з іншої реальності невдало випав, де немає мільйонів запитів в Гугл "як позбутися українського громадянства" та не виїхали з України за 2,5 роки нелегалами 1.5÷2.5 млн. чоловіків призовного віку, не тікають школярі-випускники, не пливуть Тисою "фрідайвери".
Просто "країна мрій", де тотальний дефіцит працівників та 240,000 першачків цього року.
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15.10.2024 18:21 Відповісти
А давайте позбавимо громадянства всіх " ухилянтів"?.
Або контужений або зебіл. Ну і 3 зебіл контужений.
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15.10.2024 22:29 Відповісти
А яка з них користь в якості громадян?
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15.10.2024 23:57 Відповісти
Якщо ніякої, то відкривайте кордони і глянемо хто є хто.
Яка може бути держава, котра краде, здає власні території і вбиває своїх громадян?
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27.10.2024 09:21 Відповісти
Забороніть голосувати всім хто обрав зеленського і втік. Бо інші вас попереджали що буде жопа і треба готуватись, але ви їх не слухали і іншим готуватись не давали, саботували і адекватний закон про ТРО, і оборонку обікрали за рахунок великого крадівництва
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16.10.2024 02:06 Відповісти
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