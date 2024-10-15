Усім чоловікам, які втекли за кордон, потрібно дати статус "не громадянин", - комбриг "Хартії" Оболєнський
Усім чоловікам, які ухиляються від мобілізації, варто заборонити голосувати на виборах на 5 років.
Про це в інтерв'ю УП заявив командир бригади 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо питання СЗЧ підіймається, розвертається, йде, в цей момент нам треба закривати цю посаду, з якої він пішов, на цю вогневу позицію прийшла інша людина, яка захищає далі. Так само є люди, які відмовляються, готові відкупитися. Окей, без питань, відкупайся, але давай зробимо так, що 5 років ти не маєш права голосувати", - зазначив він.
Оболєнський також зазначив, що також є люди за кордоном, які не хочуть повертатися та "сидять на соцпакетах".
"За чоловіків я дуже неприємно вражений. Це дуже неприємно. Усі, хто виїхав за кордон і не хочуть повертатися – статус не громадянин", - додав він.
Командир розповів, що у нього є знайомі, які виїхали за кордон і він з ними не спілкується. А після війни він їх не зможе пробачити.
Будь ласка, зачекайте...
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хоча, я давав би таким статус ілота - істоти, розум якої «взято в полон» ЗЄльоними Чужими
"іздуй, солдат, окоп копати !"
не заважай мені бабло рубати за твоєю широкою спиною на фронті
Ясно. Этот поломался, несите следующего.
Повністю підтримую цю ідею !
Маю питання, а що робити з тими хто отримав паспорт РФ коли був під окупацією ? Напевне їм треба повернути громадянство та вибачитись.
саме так !
із забороною відвідин України -
"небуй шастать !"
хай долають смугу перешкод з Карпат та Тиси !
хто виживе - той попаде в ковбасний німецький рай
Ждунам Україна непотрібна, дость їм павспорт негромадянина (якщо хочуть).
Якщо їм какаяразніца, то переживуть легко.
А мільйони закордонних ждунів втекли і чекають перемоги ціною мого поту і крові, ціною пролитої крові моїх побратимів........................ Ціною діточок, які осиротіли навіки.......................................... Ціною сліз і горя матерів, вдів, діточок..................................................
Позбавити громадянства України всіх хто втік з України у такий важкий час !!!
Степан Бандера з дружиною відпочиває на Женевському озері. Типовий ухилянт, за вашою логікою.
как-то так
А з імбіцилами справу мають виключно імбіцили. Є надія, що в ОП всі вакансії вже зайняті.
Ну так. Тут крити нема чим. Соль землі...
Тоді краще взагалі нікого не чипати. Бо хочаб компост з під повного гівноїда, а отримати можна.
Це нічого не міняє, просто ти неможеш голосувати з безпечних Європ і немаєш права бути обраним на дежравну службу!
Ось побачите що саме ЗСУ (зі всією повагою до актуального ЗСУ) будуть використані для репресії суспільства незадоволеного владою. "Червоний" терор ще чекає.
А хто слухав старих людей, то вони розказували як 'мудра більшість' чекала більшовиків щоб поділити землю 'бариг' і грабували панські маєтки
Вони не багато *********, бо з того громадянства ніц не мають. Громадянином в Україні добре бути силовиком, чиновником, суддєю, прокурором, депутатом, ...всій керівничій, обслуговуючій і силовій ланці. Вони дійсно і насправді мають величезну кількість прав! А решта мешканців мають виключно обов'язки.
Цим можна обурюватися, але формально не причепишся.
Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків.
Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства).
Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон.
Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу.
Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Занадто багато у нас тих, хто своїм основним правом вважає свою свободу від будь-яких обов'язків.
Ось тільки будь-яка державність стоїть на виконанні обов'язків громадянами, а їхні права насправді лише супутній бонус.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
В жодній правовій державі не може бути примусового позбавлення громадянства, лише за власним вибором. А саме головне, що у ******** розвинених державах люди і їх права стали ставити вище ніж державу. Але люди в яких в голові совок а в дупі "сильна рука" це не зрозуміють. Саме "демократія для всіх" стала запорукою появи високорозвиненого Заходу.
Вважаю,що треба нарешті дати змогу патріотам збудувати Державу своєї Мрії.
))
на їх плечах проходять у владу вороги України
Але такі речі потребують конституційного врегулювання, .
А наша конституція багатополярна і не ставить в головну позицію українську мову і українську націю
Якщо військовий пішов в СЗЧ, на певному етапі його служба призупиняється, посада вільна - то про що каже цей комбат!?
Під Іловайськом також були розумники які зібрались і чкурнули. Як наслідок - оточення усіх інших.
Це війна, і критерії там інші.
Відразу прошу любителів теми - а що нам дала держава щоб ми.... Не треба! Як показує практика, усім забезпечені (мається на увазі державою) саудити, кидали все всю військову амуніцію і техніку і тікали після першого пострілу хуситів. Так що справа не в цьому.
Повертаючись до теми, можу сказати, що думка слушна.
Правда хочу внести новеллу - замість того, щоб бігати за ухилянтами, та допомагати набивати кишені ТЦК, МСЕК, прикордонникам, бла, бла... законодавчо внести - не хочеш виконувати обов'язки перед державою?
Дві умови:
- офіційно сплачуєш грошовий внесок (відразу прошу не розповідати про "а на що бідним відкуплятися");
- офіційно приймаються зміни в Конституцію і ЗУ "Про громадянство" згідно якого з'являється статус "житель (мешканець) України" та затверджується відповідний документ. Узгоджується з іншими країнами, як документ для перетину кордонів.
- офіційно і довічно відмовляєшся від громадянства України та отримуєш документ, типу "жителя України", також позбавляються громадянства малолітні діти.
Далі - хочеш вали з країни, хочеш живи як житель, без права обирати та бути обраним, без права обіймати посади на державній службі і т.д.
Але є сама головна умова - це ДОВІЧНО і не може бути предметом перегляду і оскарженню в судах. Діти, при досягненні повноліття МАЮТЬ ПРАВО подавати документи на громадянство.
Обов'язки у ********* світі стоять на другому місці після прав. Нема прав, нема обов'язків. А свої печерні фантазії засуньте собі в одне місце
Малолітні діти, згідно чинного законодавства, не вирішують самі а поділяють долю батьків. І в цьому є зворотній зв'язок який полягає у відповідальності дорослих за свої вчинки.
Є ще варіант - відбирати дітей у таких "негрів" (скорочення від не громадян) і виховувати в іншому середовищі...
Більше немає питань?
Це б дало їм можливість отримати повноцінне біжество та й далі "сидять на соцпакетах".
Зараз така опція доступна лише одиницям, кшталту Арестовича чи Дмитрука, а тут масова дискримінація!
Таке враження, що комбриг з іншої реальності невдало випав, де немає мільйонів запитів в Гугл "як позбутися українського громадянства" та не виїхали з України за 2,5 роки нелегалами 1.5÷2.5 млн. чоловіків призовного віку, не тікають школярі-випускники, не пливуть Тисою "фрідайвери".
Просто "країна мрій", де тотальний дефіцит працівників та 240,000 першачків цього року.
Або контужений або зебіл. Ну і 3 зебіл контужений.
Яка може бути держава, котра краде, здає власні території і вбиває своїх громадян?