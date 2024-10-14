"Рішення зависає": Бізнес почав скаржитися на збої у системі бронювання працівників

Останніми тижнями бізнес дедалі частіше не може перепідтвердити свій статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників.

Про це повідомили в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Зважаючи на динаміку запитів бізнесу щодо цього питання, проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависає" у відповідних органах", – наголошується у повідомленні.

У Європейській Бізнес Асоціації зауважили, що водночас у ЗМІ з’явились неофіційні повідомлення про рішення уряду фактично призупинити процес бронювання співробітників до 15 листопада.

У ЄБА зауважили, що за умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування.

"Такі непередбачувані кроки суттєво ускладнюють роботу компаній. У цьому контексті для бізнесу та інвесторів дуже важлива прогнозованість кадрової політики. І в бізнесі, і в силах оборони потрібні люди. Досягнення балансу між цими потребами – завдання непросте, але дуже важливе для нашої обороноздатності та економічної стабільності", – вказують в організації.

За підрахунками ЄБА, станом на середину 2024 року співробітники у лавах ЗСУ є у 86% опитаних членських компаній асоціації. У половини, а саме у 52% компаній кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов’язаних. У 28% кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 6% – 20-40%. При цьому у близько половини компаній серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти.

"Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу. Йдеться про ризик мобілізації критичних спеціалістів, до прикладу, операторів специфічного обладнання чи фахівців з унікальними знаннями, без яких можуть перерватися чи зупинитися виробничі/операційні процеси на підприємстві", – наголосили у ЄБА.

Відтак, асоціація наголошує, що бізнес потребує стабільного, передбачуваного, прозорого та водночас оперативного механізму бронювання критичних співробітників.

Що відомо про можливий перегляд системи бронювання працівників?

Як повідомлялося, 8 жовтня Кабінет Міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

За словами джерел ЕП, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк із посиланням на представника Мінекономіки повідомляв, що Кабмін вже ухвалив рішення про запровадження "економічного бронювання", але чекає рішення "вищого політичного керівництва". З цією метою у законі про підвищення податків передбачили перехід на щомісячну звітність підприємств про сплату ПДФО.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй". "Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Водночас голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Кабмін заклав запуск економічного бронювання у проєкт держбюджету на 2025 рік. За його словами, планові податкові надходження від ПДФО у проєкті держбюджету мають зрости одразу на 45%, що може пояснюватись виключно детінізацією зарплат у звʼязку із запуском економічного бронювання.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко це заперечувала, але оприлюднила розрахунки, згідно із якими запуск "економічного бронювання" може принести 100 млрд грн додаткових надходжень до держбюджету.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати