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Новини
10 397 19

"Рішення зависає": Бізнес почав скаржитися на збої у системі бронювання працівників

мобілізація,тцк

Останніми тижнями бізнес дедалі частіше не може перепідтвердити свій статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників.

Про це повідомили в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Зважаючи на динаміку запитів бізнесу щодо цього питання, проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависає" у відповідних органах", – наголошується у повідомленні.

У Європейській Бізнес Асоціації зауважили, що водночас у ЗМІ з’явились неофіційні повідомлення про рішення уряду фактично призупинити процес бронювання співробітників до 15 листопада.

У ЄБА зауважили, що за умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування.

"Такі непередбачувані кроки суттєво ускладнюють роботу компаній. У цьому контексті для бізнесу та інвесторів дуже важлива прогнозованість кадрової політики. І в бізнесі, і в силах оборони потрібні люди. Досягнення балансу між цими потребами – завдання непросте, але дуже важливе для нашої обороноздатності та економічної стабільності", – вказують в організації.

За підрахунками ЄБА, станом на середину 2024 року співробітники у лавах ЗСУ є у 86% опитаних членських компаній асоціації. У половини, а саме у 52% компаній кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов’язаних. У 28% кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 6% – 20-40%. При цьому у близько половини компаній серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти.

"Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу. Йдеться про ризик мобілізації критичних спеціалістів, до прикладу, операторів специфічного обладнання чи фахівців з унікальними знаннями, без яких можуть перерватися чи зупинитися виробничі/операційні процеси на підприємстві", – наголосили у ЄБА.

Відтак, асоціація наголошує, що бізнес потребує стабільного, передбачуваного, прозорого та водночас оперативного механізму бронювання критичних співробітників.

Що відомо про можливий перегляд системи бронювання працівників?

Як повідомлялося, 8 жовтня Кабінет Міністрів призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.

За словами джерел ЕП, таке рішення ухвалили після того, як президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що визнані критично важливими підприємства вже забронювали від мобілізації 1,5 мільйона осіб. Однак, за даними Міноборони, йдеться лише про 1,1 млн заброньованих.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк із посиланням на представника Мінекономіки повідомляв, що Кабмін вже ухвалив рішення про запровадження "економічного бронювання", але чекає рішення "вищого політичного керівництва". З цією метою у законі про підвищення податків передбачили перехід на щомісячну звітність підприємств про сплату ПДФО.

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй". "Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Водночас голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Кабмін заклав запуск економічного бронювання у проєкт держбюджету на 2025 рік. За його словами, планові податкові надходження від ПДФО у проєкті держбюджету мають зрости одразу на 45%, що може пояснюватись виключно детінізацією зарплат у звʼязку із запуском економічного бронювання.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко це заперечувала, але оприлюднила розрахунки, згідно із якими запуск "економічного бронювання" може принести 100 млрд грн додаткових надходжень до держбюджету.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати

Автор: 

Європейська бізнес асоціація (170) бронювання (203) мобілізація (477)


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Топ коментарі
+5
А дрони будуть до Африки передавати, щоб тубільці вагнерів кошмарили??
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14.10.2024 16:27
+5
Пам"ятаю, коли підіймали акцизи, то рахували, що це 30 F-16.......
Виявилось, що зріс нелегальний ринок)))))

Но можете, звичайно, рахувати і в дронах.....
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14.10.2024 16:41
+5
Справа зовсім в іншому. Коли дрони не передають нашим, а продають хз кому в ту ж умовну Африку, коли дррнів нам самим не вистачає, це вже якійсь сюр. Тобто, волонтери збирають гроші, купують дрони, а наші піндерасти дрони власного виробництва продають будь кому! При таких розкладах маємо варіанти отримання по голові дронами власного вмробництва, бо хз, через які прокладки мокши купують дрони.

Це при тому, що взагалі зараз продавати щось із зброї - то повний дебілізм, або тупо зрада.
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14.10.2024 16:42
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14.10.2024 16:04 Відповісти
В уряді, мабуть, хочуть замінити безкоштовне для компанії бронювання на економічне (20 тис грн/міс за кожного працівника). Тоді з сьогоднішніх півтора мільйона заброньованих можна було б збирати 30 млрд грн на місяць, а це приблизно 2 мільйони fpv дронів щомісяця.
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14.10.2024 16:20 Відповісти
А дрони будуть до Африки передавати, щоб тубільці вагнерів кошмарили??
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14.10.2024 16:27 Відповісти
Думаю, що вони купують наші дрони. У будь-якому випадку там зовсім мало вагнерів.
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14.10.2024 16:36 Відповісти
Справа зовсім в іншому. Коли дрони не передають нашим, а продають хз кому в ту ж умовну Африку, коли дррнів нам самим не вистачає, це вже якійсь сюр. Тобто, волонтери збирають гроші, купують дрони, а наші піндерасти дрони власного виробництва продають будь кому! При таких розкладах маємо варіанти отримання по голові дронами власного вмробництва, бо хз, через які прокладки мокши купують дрони.

Це при тому, що взагалі зараз продавати щось із зброї - то повний дебілізм, або тупо зрада.
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14.10.2024 16:42 Відповісти
Згоден, усе тільки на фронт. З приводу продажу закордон, то треба контролювати, щоб продавали тільки те, що ми точно не можемо викупити. Наша промисловість може виробляти втричі більше того, що ми купуємо. Тобто можна було б заробити і на ці гроші знову щось замовити фронту, ну і сплатити багато податків.
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14.10.2024 16:53 Відповісти
Вони що, даремні?
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14.10.2024 21:53 Відповісти
Хто/що даремне??
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14.10.2024 22:42 Відповісти
Пам"ятаю, коли підіймали акцизи, то рахували, що це 30 F-16.......
Виявилось, що зріс нелегальний ринок)))))

Но можете, звичайно, рахувати і в дронах.....
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14.10.2024 16:41 Відповісти
Побачимо через рік, чи щось зміниться. Треба щось народу буде показати, інакше люди будуть дуже злі.
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14.10.2024 17:00 Відповісти
Можна буле збирати приблизно *****, бо сенс бізн
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14.10.2024 17:25 Відповісти
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14.10.2024 16:36 Відповісти
совпадєніє?
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14.10.2024 16:43 Відповісти
Піднімаємо податки і чекаємо що бізнеси почнуть виходити з тіні через загрозу мобілізації. В цьому плані немає економічної складової.
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14.10.2024 17:44 Відповісти
"У наших інвест-нянь отакенні цицьки!"

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14.10.2024 18:35 Відповісти
Корупційна складова? Та нііііі
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14.10.2024 20:10 Відповісти
Громадянина Зеленського , бувшого Президента ( до 21 травня 2024 року ), не цікавить стан української економіки. Його цікавить тільки війна , бо саме безкінечна війна виправдовує його знаходження в кріслі Президента після закінчення конституційного 5-річного терміну.
А те , що українці гинуть та калічаться , так то таке ... в ЗЕконцтаборі , на який колись вільну Україну перетворила за 5 років ЗЕвлада , немає громадян , а є витратний біоматеріал .
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15.10.2024 01:17 Відповісти
То виходить зеленський невдоволений тим шо квартал це критичне підприємство? Лисого на фронт?
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15.10.2024 10:39 Відповісти

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