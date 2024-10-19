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Більш ніж кожен десятий громадянин вступає до війська добровільно, - Умєров

Умєров про темпи мобілізації

Завдяки новій системі комплектування ЗСУ понад кожен десятий (12%) вступає до лав армії добровільно.

Про це у коментарі для Fox News сказав міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр, після того як в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, мобілізаційні показники зросли у два з половиною раза.

"З моменту ухвалення закону про мобілізацію цієї весни ми збільшили мобілізаційні показники в 2,5 рази. 12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі комплектування",- розповів очільник оборонного відомства.

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Мета закону про мобілізацію, за словами Умєрова, зробити процес призову більш ефективним і прозорим.

Він додав, що "позитивні цифри" мобілізації свідчать про те, що українці готові "зі зброєю в руках захищати свою землю".

Нагадаємо, що 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

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Автор: 

закон (2841) мобілізація (3117) Умєров Рустем (651)


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Топ коментарі
+14
Чи це означає, що 90% мобілізованих тягнуть на фронт у кайданках ?
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19.10.2024 17:15 Відповісти
+9
Цей мутний Умка - один з ряду мутних Умок з тих, хто приклалися до дупи Єрмака і ретельно відпрацьовують його команди.
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19.10.2024 17:23 Відповісти
+7
Тобто 88% - продукт насильницької мобілізації, правильно я прочитав?
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19.10.2024 17:28 Відповісти
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На яку спеціальність? - діловод?
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19.10.2024 17:14 Відповісти
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19.10.2024 17:15 Відповісти
Ага ... і переписують її "мільйонери на волонтерстві" - "воїни приписок та відкатів" Притула і Стерненко. "Ай маладци"...
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19.10.2024 19:16 Відповісти
Чи це означає, що 90% мобілізованих тягнуть на фронт у кайданках ?
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19.10.2024 17:15 Відповісти
Так. А що?
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19.10.2024 18:55 Відповісти
Ну, якось воно не той...
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19.10.2024 19:06 Відповісти
На жаль, найбоєздатніші патріоти в нас рвуться в бій хоч зараз, але не можуть законодавчо, бо вони фундамент нашої національної оборони та економіки - чиновники, депутати, прокурори, судді, поліцейські, ТЦК, кримінал, митники, усілякі радники, родичі та інші.
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19.10.2024 19:22 Відповісти
Ні, не так. Багато хто отримує повістки і йде на підготовчі пункти. Десна і так далі. Сьогодні розмовляв з власницею невеличкого бізнесу у Києві. Її чоловік закінчує навчання і готується до лав ЗСУ. Заспокоює мою знайому і каже щоб вона не хвилювалась і це потрібно просто пережити. Подруга моєї жінки прислала фото свого внука який вже в військової формі вирушає на фронт. Допис під фото був такий - мій внук це наша гордість. Тому відсотків зовсім інші. Досить розганяти зраду там де її чи нема чи вона не така велика. Досить працювати на ворога. Досить бути дурнями
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19.10.2024 22:19 Відповісти
"...відсотків зовсім інші ... Досить працювати на ворога. Досить бути дурнями..."

Ваші слова та Зеленському у вухо. А Єрмаку в лоб.
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19.10.2024 22:36 Відповісти
Хто такий цей мутний Умка? Недавно він ******** ротом, що Україна ось-ось буде експортувати зброю. ТОбто, в Україні зброї завались?
Хто воно, що воно, чим воно займається, цей колобок?
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19.10.2024 17:20 Відповісти
Цей мутний Умка - один з ряду мутних Умок з тих, хто приклалися до дупи Єрмака і ретельно відпрацьовують його команди.
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19.10.2024 17:23 Відповісти
Ні, ні і ще раз ні! Я категорична не згодна, що вони праклалися до джьоппи Єрмака (цікаво, яка в нього дупа. Напевне, в крутій волосні і засохлих прищах).
Вони вилізли з тої попуськи. А це велика різниця!
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19.10.2024 17:25 Відповісти
Та не ображайся. Зітру свого комента, що тебе так того..не того.. Не ображайся.
Добре?
Будь здоровенький, свіженький, як білий сильненький молодий грибочок. 😌
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19.10.2024 19:26 Відповісти
Ну просто я трохи розсердилася. ВСе на нарвах через тих корейців та кацапидлів.
Ми, жінки, такі. То сердимся , то ще сильніше сердимся.
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19.10.2024 19:28 Відповісти
І ви мені пробачте, це зовсім не мій стиль спілкуватися)
Всього вам хорошого.
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20.10.2024 08:27 Відповісти
Просто всі на нервах від того, що твориться.
Удачі Вам і міцного здоров"я.
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20.10.2024 09:57 Відповісти
трусковецьку школу не проп*єшш\
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19.10.2024 17:26 Відповісти
Більш ніж кожен десятий це кожен одинадцятий або дванадцятий і т.д., тобто менше 10%. Але і то фігня, мобилізація - це не коли ти обираєш армію, а коли армія обирає тебе, тобто вступом, який є добровільним, це назвати важко.
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19.10.2024 17:27 Відповісти
Тобто 88% - продукт насильницької мобілізації, правильно я прочитав?
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19.10.2024 17:28 Відповісти
..а де можна почути трактування і вислів... добровільна мобілізація?
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19.10.2024 17:44 Відповісти
Мотиваційна мобілізація? Ні, не чули...
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19.10.2024 18:13 Відповісти
... Вам слово доброволець невідоме? Чи може слово мобілізація є фактом добровільного чи все ж примусового дійства?
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19.10.2024 18:57 Відповісти
"та щоб дожать до десятини, тцк знов відловлювать пішла" (С) ))
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19.10.2024 17:41 Відповісти
В батальоні Монако тільки добровольці!! Батальон повністью укомлектований і технікою від BMW ..та вище класом... і має достатньо фінансів для успішного наступу! Це скоріш всього і є ті таємні пункти у плані перемоги....))) Розгортання батальону до штату бригади!!! Тим більш резерву і бажаючих добровольців служити у тій бригаді сила силенна... ))
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19.10.2024 17:43 Відповісти
УЗе усі недолугі невігласи.
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19.10.2024 17:45 Відповісти
я читаю цю новину як 9 з 10 громадян вступають в військо недобровільно.
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19.10.2024 17:49 Відповісти
А десять прокурорів з десяти відкосили за бабки
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19.10.2024 18:13 Відповісти
Наверное добровольцы:https://www.youtube.com/watch?v=q28ggJ5kaLk , https://www.youtube.com/watch?v=A8jaMZgalps
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19.10.2024 18:47 Відповісти
"Ми маємо прагнути блага, але з відразою в душі виконувати свій обовязок" (Кант). Обовязок з захисту країни її громадянами закріплено в Конституції. Знищення окупантів є дійством яке кожна нормальна людина виконує з "відразою в душі". Тільки геть хворі на голову маньяки та садисти ******* вбивати без необхідності... У нас просто немає іншого вибору окрім знищення тих хто прийшов в наш дім щоб вбити нас.
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19.10.2024 19:24 Відповісти
Так багато... 9 з 10 відловлені тцк
Наблюдала картину. ТЦК чатують на свій улов біля торгового центра. Перевіряють документікі , виписують повісточки. Виходить з авто чел в розвалочку, дебелий , якраз в штурмовики. Думаю , ну ж зараз буде щось. І це щось сталось ! Тцк морди повідвертали. ніби не бачать що цей мужик йде. Наловили алкашів, які по кілька діб не просихали.
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19.10.2024 19:27 Відповісти
Майстри заголовка. Тобто іншими словами, "9 з 10 чоловіків мобілізують примусово"?
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19.10.2024 20:27 Відповісти
а на початку війни 100% вступали добровільно.
Тобто цей дебіл погіршив ситуацію з комплектуванням армії в 9 разів, і цим вихваляється.
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19.10.2024 21:03 Відповісти
Кожен десятий це 10%, но не 12
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19.10.2024 21:06 Відповісти
 
 