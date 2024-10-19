Більш ніж кожен десятий громадянин вступає до війська добровільно, - Умєров

Завдяки новій системі комплектування ЗСУ понад кожен десятий (12%) вступає до лав армії добровільно.

Про це у коментарі для Fox News сказав міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр, після того як в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, мобілізаційні показники зросли у два з половиною раза.

"З моменту ухвалення закону про мобілізацію цієї весни ми збільшили мобілізаційні показники в 2,5 рази. 12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі комплектування",- розповів очільник оборонного відомства.

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Мета закону про мобілізацію, за словами Умєрова, зробити процес призову більш ефективним і прозорим.

Він додав, що "позитивні цифри" мобілізації свідчать про те, що українці готові "зі зброєю в руках захищати свою землю".

Нагадаємо, що 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

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