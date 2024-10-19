Більш ніж кожен десятий громадянин вступає до війська добровільно, - Умєров
Завдяки новій системі комплектування ЗСУ понад кожен десятий (12%) вступає до лав армії добровільно.
Про це у коментарі для Fox News сказав міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначив міністр, після того як в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, мобілізаційні показники зросли у два з половиною раза.
"З моменту ухвалення закону про мобілізацію цієї весни ми збільшили мобілізаційні показники в 2,5 рази. 12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі комплектування",- розповів очільник оборонного відомства.
Мета закону про мобілізацію, за словами Умєрова, зробити процес призову більш ефективним і прозорим.
Він додав, що "позитивні цифри" мобілізації свідчать про те, що українці готові "зі зброєю в руках захищати свою землю".
Нагадаємо, що 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.
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Ваші слова та Зеленському у вухо. А Єрмаку в лоб.
Хто воно, що воно, чим воно займається, цей колобок?
Вони вилізли з тої попуськи. А це велика різниця!
Добре?
Будь здоровенький, свіженький, як білий сильненький молодий грибочок. 😌
Ми, жінки, такі. То сердимся , то ще сильніше сердимся.
Всього вам хорошого.
Удачі Вам і міцного здоров"я.
Наблюдала картину. ТЦК чатують на свій улов біля торгового центра. Перевіряють документікі , виписують повісточки. Виходить з авто чел в розвалочку, дебелий , якраз в штурмовики. Думаю , ну ж зараз буде щось. І це щось сталось ! Тцк морди повідвертали. ніби не бачать що цей мужик йде. Наловили алкашів, які по кілька діб не просихали.
Тобто цей дебіл погіршив ситуацію з комплектуванням армії в 9 разів, і цим вихваляється.