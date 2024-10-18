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Мобілізації з 18 років наразі не передбачається, хоча партнери хотіли б цього, - Зеленський

Зеленський відповів щодо можливого зниження мобілізаційного віку

Наразі в Україні не передбачається зниження віку мобілізації до 18 років. 

Про це в ефірі телемарафону заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас глава держави сказав, що партнери хотіли б, щоб в Україні зменшили призовний вік.

"Партнери хотіли б, щоб був зменшений мобілізаційний вік. Ми поки не бачимо, що потрібно вводити ці зміни і я вважаю, що вони небезпечні", - заявив президент.

Зеленський додав, що люди у віці молодше 25 років можуть піти служити в ЗСУ за контрактом.

"У Міноборони є контракти, є можливість контрактуватися по своїй волі й у віці молодшому ніж 25 років. Міноборони має пропонувати спеціальні контракти, спеціальні умови", - сказав український лідер.

Читайте також: Політики США з обох партій тиснуть на Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку - радник ОП Лещенко

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко писав, що політики США з Демократичної та Республіканської партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку, зокрема щодо тих, кому від 18 до 25 років.

За його словами, президент "не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку".

Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що західні партнери іноді обговорюють питання, чому Україна не мобілізує громадян від 18 до 25 років. Однак тиску про зниження мобілізаційного віку не було.

Читайте також: У партнерів України іноді виникають питання щодо мобілізації чоловіків з 18 років, - Умєров

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) мобілізація (3112) ЗСУ (7655)


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Топ коментарі
+14
Знову на інших відповідальність скидає
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18.10.2024 18:58 Відповісти
+11
Все одно доведеться молодь мобілізувати, якщо хочемо зберегти хоча б частину України.
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18.10.2024 19:03 Відповісти
+9
Через пів року почнуть мобілізацію з 18-ти років, адже "гарант" сказав, що такого не буде! Адже вся країна йому вірить, егеж!😄
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18.10.2024 18:54 Відповісти
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Зброя того, хто її схопив, а не той у чиєму городі вона була закопана.
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18.10.2024 19:57 Відповісти
Заклики до зниження мобілізаційного віку обґрунтовують тим, що чим молодший новобранець, тим більше завдань він може виконувати.

Стан його здоров'я і фізіологічні здатності дозволяють йому брати участь в бойових діях краще, ніж у віці 50 або 55 років.

3а класифікаціями в американській армії, до штурмових загонів не допускаються військові, старші 40 років. Вони можуть виконувати інші завдання.
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18.10.2024 19:13 Відповісти
Ну так, старий протягне на фронті місяць, а шустріший молодий 3-6 місяців допоки ворожий фпв його не спіймає. Але 50+ вже багато хто онуків дочекався і життя вже трохи прожив, а до 25 більшість навіть не жонаті і їхнє самостійне життя тільки що починається.
Вас жорстоких людей це не бентежить?
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18.10.2024 19:24 Відповісти
то їх проблеми а хтось в 15 вже має дитину...
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18.10.2024 19:42 Відповісти
За дитину в 15 по закону держава Україна садить в тюрму. Ми живемо не в світі тварин, що по досягненню статневої зрілості самець запліднює самку, людям потрібно здобути, освіту, мати певну фінансову подушку набути якийсь життєвий досвід а потім створювати сім'ю
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18.10.2024 19:53 Відповісти
Нє, не цікавить. Навпаки в 50 людина вже фахова, 25+ років досвіду. Спец у якісь справі. А зелений молодий не знає напевно чим буде займатися взагалі по життю. Війна справа молодих.
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18.10.2024 20:58 Відповісти
А какие у него аргументы есть в противовес справедливому замечанию что мобилизационный возраст надо снижать ??? "Это мой лохторат. Я еще хочу переизбраться !" - типа такого ж он не скажет.
Мобилизация всех с 18 лет включая женщин, введение смертной казни в военное время за корупцию, откаты, взятничество - вот это единственное правильное решение.
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18.10.2024 19:14 Відповісти
Як казав імперіаліст Суворов :"Воюй не числом, а умением".
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18.10.2024 19:23 Відповісти
А що Гітлер з цього приводу казав?
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18.10.2024 19:40 Відповісти
А Гітлер їбашив Червону армію у співвідношенні 1:20 (втрати 2,5 млн. німців проти 40 млн. совків).
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18.10.2024 19:46 Відповісти
навіщо так нагло маніпулювати ?
зменшив у 2 рази втрати нацистів, і дав втрати совка разом з цивільними...
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18.10.2024 23:02 Відповісти
Загальні втрати Вермахту у 2,5 млн. чоловік на Східному фронті - офіційна цифра.
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22.10.2024 21:37 Відповісти
Это уже геноцид будет. Каэжый убитый -не созданные дети. Может на хер слать таких партеров которые учат воевать конвенциальной войной, не иметь ядерное оружие, не бомбить территорию рф- так это проигрышь на конечном этапе. Без разрыва этого круга вопрос уничтоженгия украинцев вопрос времени.

руские сидят со светом газом и теплом, так почему птуину не воевать? Ему даже переговоры не нужны, сами прибегут- это его логика которая даст результат под давление со стороны запада о "правилах войны"
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18.10.2024 19:15 Відповісти
ІМХО, проблема не в не достатній мобілізації, а у командирах, від яких народ списується і у СЗЧ біжить.
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18.10.2024 19:21 Відповісти
.. ну а чому ..тих..кому 18-25 не навчають воювати ЗАРАЗ!? Нема ніякої системи підготовки... Виповнилося 25...барана зловили... місяць на підготовку...і в окопи. А чому не навчати ЗАРАЗ...коли їм 23-24... ? А нащо? Це лохторат зеленого..які і побіжать його вибирати.. відключивши мозок. У більшості 18-25 мозок відсутній апріорі... Тому і тримає зелекний цей прошарок для сврго рятування.
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18.10.2024 19:35 Відповісти
Залужний , до речі, теж проти мобилізаціі молоді
для Вас Залужний теж не авторитет ?
І я проти , бо хтось має нарожати нових українців , які будуть Вам на пенсію працювати
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18.10.2024 19:38 Відповісти
У Залужного спитали, коли Україна почне призивати до війська пів мільйона жінок, «щоб заповнити прогалини у своїх Збройних силах».

Той відповів, що якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни, то «ми, без сумніву, зробимо це».
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18.10.2024 21:00 Відповісти
Не виривайте з тексту куски
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18.10.2024 22:30 Відповісти
... мова про підготовку цих безмозкових..яким зараз до 25!!! Проти Залужний... То може він і проти... щоб їх готували до 25... а не після 25? Чи Ви так впевнеі..що ці з 18 до 25 Вам нарожають щось потрібне державі? А після 25 до 40..вже не потрібно народжувати? Їх уже списали? До 25 Вам і нарожають наркоманів.. баранів і ідіотів.... на яких і розраховує зелена влада! Як Ви чітко поставили кордон потрібності людини...до 25 і після 25!!! Вони Вам наплодять... ці..яким сьогодні від 18 до 25.... Мобілізація з 20 і ніяких сопель ! Підготовка військова ОБОВ*ЯЗКОВА після 18... А далі буде видно!
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18.10.2024 23:40 Відповісти
Всіх треба було підготувати, а не лише молодь, поки десять років війна тривала!
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18.10.2024 19:41 Відповісти
Державі треба було не сцяти, а надати дозвіл на зброю всім охочим, тоді з кожного двору і садиби була б збройна оборона від кацапів!
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18.10.2024 19:46 Відповісти
Звєздьошь… Пістолет у бою мало допоможе. А нарізну самозарядну зброю не заборонено купувати. Але ж українцям ліньки ходити дозволи отримувати і від тисячі євро за ствол викладати…
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18.10.2024 19:53 Відповісти
Цікаво подивитись на цю збройну оборону коли на кожен двір та садибу прилітають каби і артилерійські снаряди
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18.10.2024 20:42 Відповісти
.. ну так до внесни 2019 і готували.. І дуже успішно готували. З 2014 по 2019 у одному з авіаційних з*єднань підготовлено льотного складу у порівнянні з початком 2014 на 600 відсотків . З кільков одиниць справних літаків і кількох екіпажів у 2019 три десятки літаків і екіпажів.. А потім прийшла зелена паскуда... А потім після 24 лютого прийшли навіть ті.. хто 20 років тому сидів у кабіні літака.. По 55- 63 роки... І гинули... Армію знищували свідомо. А про молодь і мови не було... В очі путіну паскуда заглядала... Де...У якій державі ..яка реально воює...скорочували бойові частини ? Україна... Зеленський..Слуги народу...
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18.10.2024 21:07 Відповісти
та не для виборів він тримає а для рашки
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18.10.2024 19:44 Відповісти
А в это время сам же на пресс-конференции с Рютте рассказывает что солдаты стран НАТО должны заменить уставших украинских военных.
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18.10.2024 19:56 Відповісти
Насамперед партнери хочуть, щоб ви НІЧОГО НЕ КРАЛИ !!!
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18.10.2024 19:57 Відповісти
партнери це не крали використовують лише як привід щоб не давати зброю і щоб Україна програла. За кожною копійкою зараз слідкує купа спецструктур Заходу - не треба робити дурнів з людей в Україні
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18.10.2024 21:21 Відповісти
Ага та , корупції немає , новини про крадіжки постійних це іпсо. Вірю я повірив
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18.10.2024 22:43 Відповісти
Якщо про мобілізацію молоді заговорили - значить вона буде. Зараз війна йде по принципу "у нас менше зброї зате більше людей" і навряд це зміниться у майбутньому.
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18.10.2024 21:04 Відповісти
дуже скоро людей стане менше ніж зброї. Це шлях в нікуди
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18.10.2024 23:02 Відповісти
Ну добре, типу генофонд бережуть. Але чому генофонд не проходить строкову службу, чи обов'язкову військову підготовку - я не можу зрозуміти.
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18.10.2024 23:43 Відповісти
Партнери хотіли б щоб в тебе інфаркт заставив злісти з трону. Щоб не було офісу, а залишалась адміністрація без радників.
Бреше як дихає
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19.10.2024 01:28 Відповісти
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