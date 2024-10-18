Мобілізації з 18 років наразі не передбачається, хоча партнери хотіли б цього, - Зеленський
Наразі в Україні не передбачається зниження віку мобілізації до 18 років.
Про це в ефірі телемарафону заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Водночас глава держави сказав, що партнери хотіли б, щоб в Україні зменшили призовний вік.
"Партнери хотіли б, щоб був зменшений мобілізаційний вік. Ми поки не бачимо, що потрібно вводити ці зміни і я вважаю, що вони небезпечні", - заявив президент.
Зеленський додав, що люди у віці молодше 25 років можуть піти служити в ЗСУ за контрактом.
"У Міноборони є контракти, є можливість контрактуватися по своїй волі й у віці молодшому ніж 25 років. Міноборони має пропонувати спеціальні контракти, спеціальні умови", - сказав український лідер.
Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко писав, що політики США з Демократичної та Республіканської партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського в питанні зниження мобілізаційного віку, зокрема щодо тих, кому від 18 до 25 років.
За його словами, президент "не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку".
Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що західні партнери іноді обговорюють питання, чому Україна не мобілізує громадян від 18 до 25 років. Однак тиску про зниження мобілізаційного віку не було.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стан його здоров'я і фізіологічні здатності дозволяють йому брати участь в бойових діях краще, ніж у віці 50 або 55 років.
3а класифікаціями в американській армії, до штурмових загонів не допускаються військові, старші 40 років. Вони можуть виконувати інші завдання.
Вас жорстоких людей це не бентежить?
Мобилизация всех с 18 лет включая женщин, введение смертной казни в военное время за корупцию, откаты, взятничество - вот это единственное правильное решение.
зменшив у 2 рази втрати нацистів, і дав втрати совка разом з цивільними...
руские сидят со светом газом и теплом, так почему птуину не воевать? Ему даже переговоры не нужны, сами прибегут- это его логика которая даст результат под давление со стороны запада о "правилах войны"
для Вас Залужний теж не авторитет ?
І я проти , бо хтось має нарожати нових українців , які будуть Вам на пенсію працювати
Той відповів, що якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни, то «ми, без сумніву, зробимо це».
Бреше як дихає